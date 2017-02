Filme ClujShorts 2017. Politică, dragoste, război, emigraţie, sexualitate, prietenie, …

800 de filme au intrat în selecţia pentru cea de a 5 – a ediţie a Festivalului internaţional de filme de scurtmetraj, Cluj – Napoca, 3 – 9 aprilie, cinematograf ‘Victoria’. Filme în care temele abordate vizează politica, dragostea, războiul, emigraţia, sexul şi sexualitatea, prietenia, birocraţia, …, teme actuale abordate de cineaşti din 34 de ţări, modalităţile de exprimare fiind şi ele dintre cele mai diverse (drame, comedii, animaţie, horror, SF, experimental).

Lista scurtă a festivalului înseamnă 158 de filme dintre care 52 de filme în competiţia oficială (Franţa – 33, Germania – 21, Spania – 21, Rusia – 8, Elveţia – 8, România – 6, Marea Britanie – 4, Belgia – 3, India – 2, Olanda – 2, Canada – 2, Grecia – 2, Australia – 2, …) plus 11 coproducţii (Germania/Singapore, Spania/Statele Unite, Sao Tome/Portugalia, Spania/Columbia, China/Statele Unite, …). Un număr însemnat de pelicule care aduc un plus de competivitate, dar şi un plus de greu juriului, anul acesta în componenţa Ioan Pop Curşeu, Gabor Xantus şi Koos Francisc.

România

Va fi prezentă în festival cu şase pelicule. Este vorba despre 4 1/2 simţuri (regia Raluca Gorgos şi Ion Aramă), Toate fluviile curg în mare (regia Alexandru Badea), Libelula (regia Mihai Sălăjan şi Adelina Bulibaşa), Flash (regia Marius Georgescu), Cutia albă (regia Mihai Păcurar) şi We Fly Again (regia Alexandru Vlad).

4 1/2 simţuri – în distribuţie Alexandru Repan, Ozana Oancea, Valeria Seciu – a făcut parte şi din selecţia oficială Cinefondation Cannes 2016. Toate fluviile curg în mare – distribuţie cu Daniel Popa, Tatiana Jekel, Cătălina Moga, Victoria Cociaş, Radu Bânzaru – a fost şi el în selecţia Cinefondation Cannes 2016, la Chicago, 2017 mai aducându-i o selecţie la Festivalul Premiers Plans. Libelula a fost declarat cel mai bun film la altcineAction/Balkan Film Festival, deşi este realizat fără actori profesionişti ! Flash a fost recompensat cu Nina Behar Award la CineMAiubit International Student Film Festival Bucureşti 2016. Cutia Albă este filmul despre oameni, comunicare şi interrelaţionare. În fine, We Fly Again are deja o carieră internaţională prin prezenţa la festivalul ‘Toamna la Voroneţ’, respectiv Docuart Bucureşti. Regizorii sunt tineri, îndrăzneţi, sunt convins că îi vom reîntâlni în festivaluri şi cu lungmetraje, şi cu premii importante.

ClujShorts 2017 se anunţă a fi una dintre ediţiile disputate, în care va fi greu, foarte greu de jurizat, de la premiile standard (cel mai bun film, regie, actori, …) la Premiul Publicului şi Premiul Presei.

