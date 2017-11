Filarmonica de Stat ‘Transilvania’ – Concert extraordinar dedicat Zilei Naţionale a României. Special Guest Star Alexandra Dariescu!

Articol scris in CULTURA

duminică, 26 noiembrie, 19. 00 * Colegium Academicum

Concertul din seara de 26 noiembrie, face deja parte din categoria celor sold out ! Firesc dacă ne gândim numai la faptul că Filarmonica de Stat ‘Transilvania’ urmează să evolueze pe celebra scenă de concert Musikverein din Viena (joi, 30 noiembrie; voi reveni asupra acestei prezenţe onorante în ediţia de luni a cotidianului nostru), iar invitata serii este pianista Alexandra Dariescu.

La numai 31 de ani (n. 1986; Iaşi), Alexandra Dariescu este deja un nume. A început studiul pianului la Iaşi, studiile fiind continuate la Pocklington School, apoi licenţa la Colegiul Regal de Muzică din Manchester (absolvit cu Medalia de Aur !), master la Guidhall School of Music and Drama Londra.

Calitatea interpretărilor o impune de timpuriu atenţiei specialiştilor, publicului şi criticii de specialitate. Obţine Premiul Verbier CUBS, premiul 1 la Young Concert Artists Trust, Premiul Maurice Ravel, Premiul In Memoriam Iosif Sava, pentru ca în 2015 să fie desemnată câştigătoare a Women of the Future Awards United Kingdom !

Concertează pe scene de calibru cum sunt Carnegie Hall, Concertgebouw Amsterdam, Musikverein Viena, Royal Albert Hall,…, în colaborări cu orchestre la fel de prestigioase cum sunt Royal Philharmonic Orchestra, BBC Symphony Orchestra, BBC National Orchestra of Wales,… Repertoriul este vast, acoperind varii epoci şi stiluri muzicale, de la Bach la Mozart (concertele pentru pian 12, 15, 21, 23, 24, 25, 27), Beethoven (concertele pentru pian şi orchestră 3, 4, 5/’Imperialul’, Triplu concert pentru vioară, pian, violoncel şi orchestră), Ceaikovski, Ravel (Concertul pentru pian şi orchestră), Rachmaninov (Rapsodia pe o temă de Paganini), Dinu Lipatti, George Enescu, Schumann,…

Mai trebuie spus că pianista Alexandra Dariescu este şi pianista concertului aniversar Dinu Lipatti (100 de ani de la naşterea marelui pianist român), 28 noiembrie, Cadogan Hall Londra, dirijor Cristian Mandeal. Pentru ca în 30 noiembrie, să fie prezentă în concertul dedicat Zilei Naţionale a României pe celebra scenă Musikverein din Viena.

Revin la concertul din seara zilei de 26 noiembrie. Dirijor este Gabriel Bebeşelea. Programul de concert este axat pe lucrări de Dinu Lipatti (Concertino în stil clasic pentru pian şi orchestră de cameră op 3), Edward Grieg (Concertul pentru pian în la minor op 16) şi George Enescu (Pastorale – Fantaisie pour petit orchestre; Simfonia nr 1 în mi bemol major op 13)

Demostene ŞOFRON