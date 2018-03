Filarmonica de Stat ‘Transilvania’. 100 de ani de Bernstein. Dirijor Gabriel Bebeşelea, solistă Sayaka Shoji

Articol scris in CULTURA

vineri 23 martie, 19. 00 * Colegiul Academic

Eveniment de zile mari la Filarmonica de Stat ”Transilvania” vineri, 23 martie, unde invitată de onoare este violonista Sayaka Shoji, superstar al scenei muzicale internaţionale. Alături de Orchestra Filarmonicii de Stat ”Transilvania” sub bagheta lui Gabriel Bebeşelea, aceasta va interpreta pe un Stradivarius ”Récamier” din 1727, un program deosebit, dedicat centenarului celebrului compozitor Leonard Bernstein.

Concertul de vineri sărbătoreşte un alt fel de centenar – cel al naşterii unuia dintre cei mai mari creatori şi interpreţi ai secolului trecut – Leonard Bernstein, muzician complex şi complet, mereu îndreptat spre aducerea muzicii şi a secretelor din spatele cortinei cât mai aproape de public, un adevărat „influencer” care a format generaţii întregi de auditori.

De aceea, principala lucrare a serii şi cea în jurul căreia s-a construit întregul program al serii este ”Serenada” lui Bernstein după ”Banchetul” lui Platon pentru vioară şi orchestră. În ”Serenada” sa, poeticul şi sensibilitatea se îmbină cu componenta ritmică plină de energie şi exuberanţă, urmărind îndeaproape dialogurile dedicate iubirii din „Banchetul” lui Platon. Iar cu un solist de talia lui Sayaka Shoji, această lucrare capătă valenţe expresive cu o putere evocativă extraordinară.

În deschidere, una din cele mai emoţionante lucrări minimaliste, „Cantus în memoria lui Benjamin Britten” de Arvo Pärt. Legătura cea mai puternică este tocmai centenarul, ţara lui Pärt, Estonia, sărbătorind cu o lună înainte de concertul nostru 100 de ani de la unificare. Clopotul, a cărui simbolistică este evidentă, e şi instrumentul care introduce ultima parte a ”Serenadei” lui Bernstein, dialogul dintre Socrate şi Alcibiade. „Cantus“ este şi un arc peste întreaga stagiune sub semnul Centenarului, care o sa fie închisă de monumentalul „Recviem de Război“ al lui Benjamin Britten, comemorând 100 de ani de la încheierea Primului Război Mondial.

Ultima lucrare, baletul „Carmen“ de Rodion Şcedrin, a fost realizat la iniţiativa uneia din cele mai mari balerine din istorie, soţia compozitorului, Maia Pliseţkaia.

Concertul va fi urmat de o serie de discuţii cu spectatorii, făcând parte din seria de concerte interactive THINK OUTSIDE THE MUSIC BOX.

Povestea viorii pe care va cânta Sayaka Shoji

Antonio Stradivari este cunoscut ca lutierul care a fabricat cele mai bune viori care au existat vreodată. Chiar dacă nici după mai bine de trei secole secretul lor nu se cunoaşte cu certitudine, istoria fiecărui instrument în parte este la fel de fascinantă ca misterul care încă le învăluie sonoritatea inimitabilă.

Urmărind drumul viorii din 1727, aceasta a intrat în 1917 în posesia lui Jean-Louis Courvoisier, mare colecţionar de viori Stradivarius. Mai apoi a fost preluată de un alt colecţionar, José de Ygartua, iar din 1925 a aparţinut celebrului violonist Micha Elman, idol al publicului de concert pentru mai bine de o jumătate de secol. După Elman, Sayaka Shoji este următoarea violonistă care cântă pe această vioară.

Favorita unor dirijori ca Vladimir Ashkenazy, Charles Dutoit, Mariss Jansons, Zubin Mehta, Semyon Bychkov, Paavo Järvi, Antonio Pappano şi Yannick Nézet-Séguin, violonista Sayaka Shoji a cântat în compania unor orchestre ca Filarmonica din Berlin, Orchestrele Filarmonicilor din Tel Aviv, Los Angeles şi Sankt-Petersburg, London Symphony Orchestra, Opera de Stat din München…

Sayaka a fost cea mai tânără câştigătoare a Premiului I la Competiţia „Paganini” când, în 1999, a uimit juriul prin excelenta ei interpretare. Violonista cântă pe vioara Stradivarius „Récamier” 1727.

Stagiunea actuală şi cele viitoare îl anunţă pe Gabriel Bebeşelea la pupitrul unor orchestre precum Philharmonia Orchestra din Londra, Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin, Konzerthausorchester Berlin, SWR Symphonieorchester Stuttgart, Ulster Orchestra Belfast, Orchestra Simfonică Academică de Stat a Rusiei „Evgeny Svetlanov“…

Arvo Pärt – Cantus in memoriam Benjamin Britten; Leonard Bernstein – Serenadă după „Banchetul” lui Platon pentru vioară şi orchestră Rodion Shchedrin; Suita Carmen (după Georges Bizet)

Geanina Simion / Oana Andreica