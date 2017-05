Festivalul Internaţional Lucian Blaga, ediţia a 27-a

• Cluj-Napoca, 11-12 mai 2017 •

Filiala Cluj a Uniunii Scriitorilor din România şi Societatea Culturală Lucian Blaga Cluj, în parteneriat tradiţional cu Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj, organizează cea de-a 27-a ediţie a Festivalului Internaţional Lucian Blaga în zilele de 11 şi 12 mai 2017.

Programul ediţiei (la sediul Filialei Cluj a USR, str. Universităţii nr. 1):

Joi, 11 mai 2017, ora 12

– Rondul de mai al poeţilor. Recital dedicat lui Lucian Blaga. Participă poeţi prezenţi în antologia Poeme pentru Caiete Silvane. Editura Caiete Silvane oferă volumul în dar. Moderator: Daniel Săuca.

– Conferinţă susţinută de Mircea POPA: Lucian Blaga, Publicistica începuturilor. Cu acest prilej, Mircea Popa lansează două noi cărţi: Cuibul privighetorilor. Clujul literar după Marea Unire (Editura Casa Cărţii de Ştiinţă, 2017); Ioan Miclea, Coordonatele culturii medievale. Teză de licenţă susţinută la profesorul Lucian Blaga (Editura Ecou Transilvan, 2016). Invitaţi: Andrei Marga, Vasile Muscă, Ilie Rad.

– Lansare de carte: George Vulturescu, Orbul din Poemele luminii. Eseu, Editura Şcoala Ardeleană, 2017.

Vineri, 12 mai, ora 12

– Conferinţă Tudor CĂTINEANU: Lucian Blaga, între Metafizică şi Retorică. Cu acest prilej, se va lansa volumul Tudor Cătineanu, Deontologia opiniei între etică şi retorică (Editura Şcoala Ardeleană, 2015)

– Semnal editorial: Doina MODOLA, Lucian Blaga şi teatrul. Jocurile dramei, 2017

– vernisaj Salonul de primăvară al scriitorilor (pictură, grafică, fotografie), dedicat, ca în fiecare an, lui Blaga. Expoziţia va fi deschisă la Galeriile de artă ale revistei Steaua. Expun: Elena Abrudan, Ion Antoniu, Florica Bud, Doina Cetea, Ion Cristofor, Rodica Frenţiu, Flavius Lucăcel, Rodica Marian, Anca Mihuţ, Maria Pal, Irina Petraş, Laura Poantă, Rodica Scutaru-Milaş.

La Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj

În contextul manifestărilor culturale prilejuite de Festivalul Internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a 27-a, Biblioteca Judeţeană „Octavian Goga” Cluj organizează o expoziţie documentară cuprinzând manuscrisele unor poezii originale şi ale unor traduceri din lirica universală aparţinând lui Lucian Blaga, din perioada 1950-1961, corespondenţa cu poetul clujean Emil Isac din perioada 1924-1935, cărţi în ediţii princeps, cărţi cu dedicaţii autografe şi fotografii aflate în fondul compartimentului Colecţii speciale, memorie şi cunoaştere locală.

* * *

Dacă lumina are sensuri negative, întunericul (Orbul) nu este un spaţiu al tenebrelor, al deşertului. Orbirea nu este resimţită ca neant, ca spaimă, întunericul este resimţit nu ca o absenţă a luminii, ci ca o linişte profundă, originară. Orbul este un athanor – în întunericul său, formele uzate ale lumii se purifică, se eliberează. […]

Orbul blagian este, astfel, un purtător de sensuri, un intermediar, martor al creaţiei, care mai poate lega vizibilul de invizibil. George Vulturescu

* * *

George Vulturescu s-a născut la 1 martie 1951 (numele la naştere: Pop Silaghi Gheorghe) în cătunul Tireac, sat Tătăreşti, jud. Satu Mare. A absolvit Facultatea de Filologie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Membru al Uniunii Scriitorilor din România – filiala Cluj-Napoca şi al PEN-Clubului Român. Fondator şi redactor-şef al revistei Poesis din Satu Mare (din 1990 şi până în prezent), iniţiator al Festivalului „Zilele culturale – Frontiera Poesis”, Satu Mare (XXV de ediţii). Doctorat în literatură contemporană (2010). A lucrat la instituţii de cultură din Satu Mare. Ordinul Meritul Cultural, categoria A, literatură, în grad de Ofiţer.

Volume publicate:

Poezie: Frontiera dintre cuvinte (1988); Poeme din Ev-Mediul odăii (1991); Oraşul de sub varul pereţilor (1994); Tratat despre Ochiul Orb (1996); Gheara literei (1998); Scrisul agonic – antologie (1999); Nord şi dincolo de Nord (2001); Stânci nupţiale (2003); Monograme pe Pietrele Nordului (2005); Alte poeme din Nord (2007); Orb, prin Nord – antologie (2009); Aur şi iederă (2011); Nordul. O gnoză a pietrei – antologie (2011); Grota şi literele (2013); Negură şi caligrafie (2014); Cartea de la Satu Mare – antologie (2016); Sigiliul Nordului (2016).

Critică literară: Saeculum. Metafizică şi polemică – eseu (1995); Cultură şi literatură în ţinuturile Sătmarului. Dicţionar: 1700-2000 (2000); Cronicar pe Frontiera Poesis (2007); Cronicar pe Frontiera Poesis, II (2012); Mihai Eminescu şi scriitorii sătmăreni (Documente de istorie literară, studii critice); coord. ediţie, 2014; „Complexul Ghilgameş” – Eseu despre motivul prafului în opera lui M. Eminescu (2015).

Interviuri: Poesis. Conturul secret al literei (2009).

Ediţii bilingve: Augenlieder, Gedichte (trad. de Christian W. Schenk şi Simone Reicherts-Schenk), Dionisos, Kastellaun, Germania (1996); Traite sur l’Oeil Aveugle (trad. de Sabrina Russo), Libra/Humanitas, Montreal (2004); The North and beyond the North – trad. de Olimpia Iacob, Libra (2006); Do severe I dalşe od severa (trad. de Adam Puslojic), Belgrad (2007); Versek (trad. de Balázs Boróka), AB-ART/Dellart, Bratislava – Limes (2010); Other Poems from the North (trad. de Adam J. Sorkin şi Olimpia Iacob), Fundaţia Culturală Poezia, Iaşi (2011); Gold and Ivy (trad. de Adam J. Sorkin şi Olimpia Iacob), Eikon (2014); Ziemelu Aklais (trad. în lb. letonă de Leons Briedis), Omnia Mea, Riga, Letonia, 2014.

* * *

Opinia nu poate exprima Adevărul, acesta fiind cuprins în enunţuri care sunt însoţite de sentimentul certitudinii (C1). Opinia, numită şi Părere, exprimă doar ceea ce „pare să fie adevărat”, dar este doar Verosimil sau Neverosimil, în diverse grade. Opiniile sunt corelate subiectiv cu convingerile (C2) sau cu credinţele (C3) noastre. De aceea, opiniile nu pot fi demonstrate, ci numai argumentate pro-contra, în dialoguri şi în controverse. Dată fiind mulţimea şi marea varietate a opiniilor, Perelman vorbeşte despre un „Imperiu Retoric”. La întrebarea privind limitele acestui „Imperiu”, care pare fără margini, poate răspunde doar Deontologia. Disciplină relativ nouă, Deontologia defineşte şi normează zona de intersecţie între cercul universal al Normelor morale şi cercurile particulare ale Normelor profesionale, diferite de la o profesiune la alta. Principiul fundamental al oricărei Deontologii este Corectitudinea. Ceea ce americanii numesc „political correctness” este doar o aplicare a acestui principiu la viaţa politică. Aplicând acest principiu la producerea de opinii, numită şi „activitate opinabilă”, putem distinge între opiniile corecte şi opiniile incorecte, diferenţa dintre ele fiind una de grad/grade. Pentru a putea măsura aceste grade, am elaborat 18 Reguli, care se constituie într-un cod, „Codul Deontologic al Opiniei”, cu care se încheie cartea. Acesta este un meta-cod, care poate fi folosit în elaborarea unor Coduri deontologice particulare ale diverselor profesiuni, de la Politică, Justiţie, Învăţământ, Cercetare ştiinţifică, până la Mass-media, Sport etc. Tudor Cătineanu

* * *

Tudor Cătineanu (2 m ai 1942, satul Ocniţa, jud. Bistriţa-Năsăud) a absolvit Facultatea de Filologie (1964) şi Facultatea de Istorie şi Filosofie (1971) a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. A fost profesor la Şcoala Generală Nr. 5 din Sighişoara, apoi redactor la editura clujeană Dacia. În 1972 devine lector la secţia de Filosofie a Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, unde predă cursurile de Etică, Estetică, Filosofia Culturii, Axiologie, Introducere în teoria şi practica presei. În paralel cu activitatea didactică, a înfiinţat şi a condus revista Napoca Universitară şi Cenaclul de filosofie „Diotima”. În anul 1991 devine profesor şi conducător de doctorate în domeniul Filosofia culturii şi a istoriei.

În perioada 1990-1995 a fost Şeful Catedrei de Filosofie sistematică de la aceeaşi Universitate. Mutându-se la Bucureşti, în intervalul 1995-1999 a fost Preşedinte-Director General al Societăţii Române de Radiodifuziune, unde a înfiinţat Canalul Radio România Muzical. În anul 1999, reintră ca Profesor la Universitatea din Bucureşti, la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării. Aici a predat cursurile de Retorică şi de Deontologia mass-media, obţinând dreptul de conducător de doctorate în domeniul Ştiinţele Comunicării.

Dintre cărţile publicate amintim: Elemente de Etică, vol. I-II (1982, 1987), Structura unei sinteze filosofice (reeditată în 1999, lucrare distinsă cu Premiul „Vasile Conta” al Academiei Române), Constructe (2000), Echilibru şi dezagregare. Antinomia eminesciană (2002), Deontologia Mass-media (2009), Configuraţii „fizice” şi exerciţii metafizice (2013). Recent, la Editura Lambert, a apărut cartea Deontology of Opinion between Ethics and Rhetoric.

Ca jurnalist, a înfiinţat şi a susţinut rubrica „Unghiuri şi antinomii” de la revista clujeană Steaua, publicând studii şi eseuri şi în alte reviste de profil, din ţară şi din străinătate. În prezent lucrează la volumele În căutarea Raţiunii Retorice şi Metafizica Sensibilităţii.

M. BOCU

