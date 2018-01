Festivalul Internaţional de Film Transilvania 2018. Primele 10 filme…

Articol scris in CULTURA

De la o săptămână la alta avem tot mai multe noutăţi, TIFF 2018 anunţându-se încă de pe acum ca un festival la standardele şi rigorile impuse.

Voi începe prezentarea noutăţilor şi sper ca săptămânal să vă ţin la curent cu tot ce este nou în materie de TIFF 2018, primul articol dedicându-l primele 10 producţii confirmate.

Foxtrot, câştigător al Leului de Argint la Veneţia, este semnat de Samuel Maoz, regizorul filmului Lebanon (Leul de Aur la Veneţia 2009) şi membru al juriului TIFF în 2010. În Foxtrot, Maoz combină drama pe muchie de cuţit şi comedia neagră cu accente absurde într-o fabulă despre destin, prin prisma unei familii isreliene care îşi pierde copilul în conflict.

Hafsteinn Gunnar Sigurdsson revine la TIFF cu Under the Tree, o tragicomedie construită în jurul unui copac mare şi frumos din curtea unei familii, care face umbră fix pe locul de bronzat al vecinilor.

Love and Bullets / Ammore et malavita este un muzical original despre Mafia, semnat de fraţii Maretti. Plasat în periculosul Napoli şi populat de bande rivale, filmul povesteşte despre înscenarea morţii unui şef mafiot şi incredibila întâmplare ca singurul martor incriminator să fie iubirea demult pierdută,…

Muzică avem şi în Nico, 1988, scris şi regizat de Susanna Nicchiarelli, dar filmul biografic despre Christa Päffgen, una dintre muzele lui Andy Warhol şi solistă în formaţia Velvet Underground, este mai mult de atât.

Regizat de antropologii Lucien Castaing – Taylor şi Verena Paravel (Leviathan), Caniba explorează cu un curaj extraordinar viaţa canibalului japonez Issei Sagawa şi este „o experienţă inconfortabilă, dar fascinantă” (The Hollywood Reporter).

Comedia neagră a lui Savi Gabizon, Longing, e povestea unei nunţi improbabile şi a unui unui bărbat care învaţă să devină tată, după ce află de moartea fiului pe care nu a ştiut că îl are.

În Candelaria, regizorul Jhonny Hendrix Hinestroza pune o cameră de filmat în mâinile unui cuplu de septuagenari care trăiesc de pe azi pe mâine, în Cuba, pe timp de criză economică.

De la Festivalului Internaţional de la San Sebastian vine Life and Nothing More, câştigător al premiului FIPRESCI, a cărui imagine o semnează Barbu Bălăşoiu (Sieranevada, Charleston). Este cel de-al doilea film al regizorului António Méndez Esparza (Aqui y allá), care a decis să lucreze doar cu actori neprofesionişti pentru a face radiografia unei comunităţi sărace din nordul Floridei.

„Un film fantastic, alegoric şi profund poetic” (El Mundo), Giant / Handia, regizat de Jon Garano şi Jose Mari Goenaga, reţine atenţia prin povestea plasată în secolul XIX a celui mai înalt om din lume şi faima care dezbină chiar şi cele mai unite familii.

Tot despre fragilitatea familiei vorbeşte şi filmul regizat de argentinianul Diego Lerman, A Sort of Family, câştigătorul marelui premiu la Chicago şi al premiului pentru cel mai bun scenariu la San Sebastian.

Încep înscrierile pentru Bursa Alex. Leo Şerban

Lucrurile încep să se aşeze încet şi sigur în ograda celor de la Asociaţia pentru Promovarea Filmului Românesc. Chair dacă suntem pe final de lună ianuarie, noutăţile legate de TIFF la cea de a 17 – a ediţie, încep să apară step by step şi una dintre cele mai interesante este cea legată de Bursa Alex Leo Şerban, cu o noutate pentru ediţia anului în curs. În competiţie intră nu numai jurnaliştii sau/şi criticii de film, ci şi regizorii şi scenariştii până în 35 de ani. La care se adaugă şi o menţiune specială acordată unui actor român, remarcat într-un scurt sau lungmetraj produs în 2017.

Printre câştigătorii primelor ediţii ale bursei se numără criticul de film Cătălin Olaru, jurnalista Florentina Ciuverca, devenită ulterior director de comunicare al TIFF, şi criticul de film Andrei Rus.

Premiul pentru Cea mai bună interpretare şi a avut o implicare considerabilă în dezvoltarea secţiunii InfiniTIFF – zona experimentală dedicată noilor forme de storytelling.

Demostene ŞOFRON