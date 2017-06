Festivalul internaţional de film TRANSILVANIA 2017. “Familia mea fericită”: Trofeul Transilvania şi premiul pentru interpretare!

Iată o familie – regizori Nana Ekvtimishvili şi Simon Gross; imaginea Tudor Vladimir Panduru; în rolul principal Ia Shugliashvili -, care are toate motivele să fie fericită. Filmul, coproducţie Georgia – Germania – Franţa, pune în discuţie teme cunoscute, toate legate de viaţa de cuplu, de familie. La urma urmei, de ce îşi părăseşte o femeie familia ? Sunt multe, foarte multe întrebări, puţine răspunsuri. O femeie pleacă, fără scandal, fără isterii, fără vase sparte, fără a privi înapoi. Pleacă pentru a-şi găsi liniştea şi pacea. Şi Ia Shugliashvili oferă “o interpretare de o subtilitate aparte, puternică, graţioasă şi demnă”.

Deşi lansat cu puţin timp în urmă, până la TIFF, filmul a obţinut şapte premii printre care Golden Firebird la Hong Kong, cea mai bună imagine/Tudor Vladimir Panduru la Lecce, FIPRESCI la Lecce şi Wiesbaden, regia la Sofia 2017. Dovezi că filmul merită toată atenţia. Să fiu totuşi înţeles, nu este o capodoperă. Este un film onest, bine regizat, bine jucat, care-şi merită premiile.

Două premii şi pentru “Piatră pe inimă” : regia şi Premiul Publicului

Păcat că regizorul islandez Gudmundur Arnar Gudmundsson (n. 1982) este atât de puţin cunoscut în România. Cu toată tinereţea lui, are la activ 29 de premii (Angers, Cannes, Chicago, Dallas, Ghent, Goteborg, Sevilla, Thessaloniki), 15 nominalizări, cinci filme, cel de la TIFF, Piatră pe inimă, reprezentând debutul în lungmetraj. Unul de bun augur după cele două premii obţinute, al doilea anticipat şi de subsemnatul. Am urmărit evoluţia voturilor de la o zi la alta. Piatră pe inimă s-a menţinut în topul preferinţelor publicului timp de şapte zile, lucru care spune deja multe.

Premiul Special al Juriului : “Tărâmul binecuvântat”

Britanicul Francis Lee este şi el la primul lungmetraj, unul aureolat, până la TIFF, cu premii la Berlin şi Sundance (regie !), respectiv nominalizări la Berlin, San Francisco şi Sundance.

Distribuţia filmului poate surprinde prin prezenţa actorului român Alec Secăreanu, distribuit în rolul unui zilier român angajat la o stână. Este doar o imagine asupra statutului de imigrant, una din multele în contextul în care românii oferă mii şi mii de exemple, pozitive sau nu.

FIPRESCI pentru “Dezîndrăgostire”

Grecia obţine un premiu de marcă, cel al presei internaţionale de film. Regizorul Stergios Paschos (n. 1985) are la activ opt filme regizate, dintre care doar unul singur lungmetraj, cel premiat la TIFF. Ca temă, Dezîndrăgostire nu este uşor de digerat, sechestrarea şi cruzimea lăsând urme greu de şters.

Menţiunea Specială a Juriului : “Gloria”

Gloria este coproducţie Bulgaria – Grecia, regia Kristina Grozeva şi Petar Valchanov, este filmul cu peste 26 de premii (Boulder, Dublin, Ghent, Gijon, Hamptons, Kolkata,…), toate recompensând filmul, regia, scenariul şi imaginea. Surpriza este alta, nici un premiu nu a recompensat interpretările !!! Într-un film în care dezbaterea este una extrem de cunoscută şi actuală pretutindeni, lupta cu sistemul, drepturile omului,…

Premiile Zilele Filmului Românesc

Trei sunt filmele premiate : Inimi cicatrizate (lungmetraj; regia Radu Jude), Ultimul căldărar (debut; regia Cosmin Bumbuţ şi Elena Stancu) şi Scris/Nescris (scurtmetraj, regia Adrian Silişteanu).

Inimi cicatrizate îl readuce în atenţie pe Radu Jude, de data aceasta pornind de la un scenariu adaptat după romanul cu acelaşi titlu de Max Blecher (publicat în 1937). Chiar dacă a obţinut premii la Haifa, Hamburg, Locarno, Mar del Plata, filmul este uşor departe de pretenţiile dorite. Finalul filmului, dialogurile prea mult axate pe textul romanului, îl fac puţin credibil la nivel ideatic. Concluzia este una, rămânem “o ţară tristă, plină de umor” !

Despre Ultimul căldărar m-am pronunţat, am anticipat un premiu, îl obţine pe merit.

Scris/Nescris, înainte de TIFF, avea în palmares premii la Montpellier, Trieste şi Tampere. Cu mult curaj şi multă determinare, Adrian Silişteanu prezintă două lumi diferite, două moduri diferite de a vedea lumea şi de a o analiza. Legăturile familiale sunt analizate şi întoarse pe toate feţele, într-un ritm alert şi convingător. TIFF certifică odată în plus calitatea artistică a filmului.

Menţiunea Specială a Juriului ZFR o obţine filmul lui Andrei Huţuleac, Offstage

Premiul Publicului Cinepub – “Planeta Petrila”

Am anticipat şi premierea filmului lui Andrei Dăscălescu, documentar dedicat fostului oraş minier Petrila. Acum, un loc uitat de vreme şi timp, uitat de autorităţi, privire reală asupra unei “lumi ce nu seamănă cu nici o aşezare posibilă, cu nimic şi nimeni de nicăieri !”

Este un film semnal de alarmă, situaţia în care a ajuns Petrila putându-se repeta cu orice alt oraş din ţară.

Premiile de Excelenţă

Două au fost cunoscute dinainte, Tora Vasilescu, respectiv Alain Delon, nu voi insista asupra lor, am făcut-o la timpul potrivit. Surprizele din seara galei au fost Violeta Andrei (n. 1941; filme ‘Felix şi Otilia’, ‘Ştefan cel Mare – Vaslui 1475’, ‘Eu, tu şi Ovidiu’,…) şi Ion Dichiseanu (n. 1933; filme ‘Darclee’, ‘Bătălia pentru Roma’, ‘Castelul condamnaţilor’, ‘Muşchetarul român’, ‘Burebista’, ‘Trandafirul galben’, ‘Misterele Bucureştilor’,…).

Premii, premii, …

Cel mai bun scurtmetraj secţiunea ‘Umbre’ – Panta, regia Tim Egan * menţiuni în secţiunea Umbre – Eu sunt ieşirea (regia Robin Kasparik) şi În spatele tău (regia Angel Hernandez) * Transilvania Pitch Stop : The Empty House (regia Rati Tsileladze), The Man Who Surprised Everyone (regia Natalya Merkulova, Alexey Chupov), La Civil (regia Teodora Ana Mihai) * Transilvania Pitch Stop Workshop : The Island (regia Dumitru Grosei) şi La Civil (regia Teodora Ana Mihai) * premiul concursului The Pitch : Santa Claus, regia Bogdan Andrei Ilieşiu * Premiul Competiţiei Locale : Cutia albă, regia Mihai Păcurar * Menţiune Specială în cadrul competiţiei locale – Catlady, regia Hedda Bednarszky * Let’s Go Digital – şi plantele filosofează, regia Patricia Suciu, Ştefan Iordache şi Sara Pongeac * Premiul Juriului Tinerilor Francofoni – Efectul acvatic, regia Solveig Anspach

Premiul Simbolic – profesoara Adela Stan

Profesoara de limba şi literatura română Adela Stan a fost mustrată şi sancţionată de Comisia de Disciplină a C. N. ‘Mihai Viteazul’ din Turda pentru că le-a recomandat elevilor filmul Eclipsă totală, regia Agnieszka Holland, film incomod prin una din temele abordate, relaţia homosexuală dintre poeţii Rimbaud şi Verlaine. Cazul este cunoscut, nu insist. Cert este că prof. Adela Stan primeşte Premiul Simbolic al TIFF – ului şi invitaţia de onoare pentru ediţia 2018, pe drept cuvânt şi meritat. Suntem în plin secol XXI, într-o perioadă în care oricum elevii ştiu, în materie de sex, mai multe decât părinţii şi profesorii la un loc. Profesorii comisiei de disciplină şi părinţii supăraţi pe viaţă rămân tributari unor educaţii vechi, conservatoare (genul bunicii cu portjartier), un cerc închis în care copilul nu are cum să se dezvolte oricât ar învăţa şi în nici un caz personalitatea. Un lucru important uită totuşi unii profesori şi unii părinţi, minorităţile sexuale au drepturi bine definite. În România sunt mai mult la nivel teoretic, pentru că practic apar tot felul de … comisii de disciplină, cum este şi cea a CN ‘Mihai Viteazul’ din Turda ! Reiau un citat, “ţară tristă, plină de umor”.

Ordonanţa 91 şi ministrul Culturii Ionuţ Vulpescu

Regizorul Adrian Silişteanu şi fostul ministru al culturii, Corina şuteu, au solicitat oficial, în numele celor 450 de semnatari, reîntoarcerea în Parlament a OUG 91/2016 privind cinematografia. Ordonanţa 91 vizează oportunităţi sporite pentru tinerii cineaşti şi producători (prin introducerea unei categorii dedicate nu doar debutului, ci primului şi celui de-al doilea film din carieră, şi a unei categorii speciale pentru filmele de microbuget, sub 60.000 de euro), desecretizarea şi asigurarea transparenţei şi echităţii în organizarea concursurilor de proiecte cinematografice pentru a crea condiţiile esenţiale bunei concurenţe şi încurajării performanţei artistice, şi finanţarea, în premieră, a accesibilizării filmelor pentru spectatorii cu dizabilităţi.

Ministrul Culturii a promis, să vedem ce va şi reuşi …

TIFF 2017

Ediţie a 16 – a foarte bună, împlinită din toate punctele de vedere : organizare, invitaţi, evenimente ( cu toate amendamentele aduse, ‘Regii manelelor’ au avut locul lor, vrem nu vrem fac parte din cultura noastră, vrem nu vrem au spectatorii lor, se bucură de audienţă, au devenit subiecţii studiilor sociologice; mă gândesc numai la anii 60 şi cum era privit rock – ul în România acelor timpuri), filme propuse vizionărilor. Mai multă cerneală va curge de acum încolo, asta este sigur. TIFF – ul are, ca să-l citez pe Mihai Chirilov, “o pălărie foarte mare şi sub ea încap toţi. şi cred că cel mai greşit lucru care s-ar putea întâmpla ar fi să privilegiem dictatura culturii înalte în detrimentul culturii pop”.

Demostene ŞOFRON