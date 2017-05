Festivalul „Flori de speranţe” s-a încheiat cu un concurs de… pescuit sportiv

Articol scris in REPORTAJ

Asociaţia Down – Centrul Educaţional Raluca Cluj, preşedinte Adriana Avram, a organizat, recent, cea de a VI-a ediţie a Festivalului „Flori de speranţe”, la care au fost invitaţi să participe tineri din mai multe centre ale ţării, afectaţi de sindromul Down. Festivalul a debutat, joi, în atelierele de creaţie ale asociaţiei clujene, unde tinerii veniţi din Băileşti, Bucureşti şi Cluj-Napoca, îndrumaţi de artista creatoare Ana Lucaci, au învăţat cum se poate înnobila o plăcuţă de ceramică astfel încât să devină un obiect decorativ.

În cel de-al doilea atelier, sub coordonarea doamnelor Loredana Florea şi Alina Cristea, tinerii din aceleaşi localităţi şi-au însuşit arta aranjamentelor florale, buchetele realizate de ei fiind oferite tinerelor care au participat la concursul „Miss @ Mister Down” – 2017, eveniment găzduit de cinematograful Mărăşti şi câştigat de clujeanca Raluca Avram. Din spirit de generozitate şi solidaritate, Raluca a oferit premiul prietenei ei din Băileşti, Irina Vâslan, în semn de preţuire pentru eforturile depuse de aceasta pentru a se prezenta la înălţime în această competiţie pe care Raluca a mai câştigat-o în 2015.

Festivalul s-a încheiat sâmbătă, cu concursul de pescuit desfăşurat pe lacul de la Cîmpeneşti, unde şi-au probat îndemânarea undiţari, băieţi şi fete, din Cluj-Napoca, Băileşti, Bucureşti, Blaj şi Târgu Mureş.

Cei mai mulţi peşti au fost prinşi de Ioana Ghiţulescu – Bucureşti, însă medalii şi diplome au primit toţi concurenţii, dovedind că acţiunea şi-a atins scopul – acela de a face o reuşită incluziune socială, susţinută de mulţi voluntari care au pregătit micul dejun şi prânzul servit în cadrul natural, aşa cum şi concursul a avut un profund caracter ecologic, peştişorii aduşi la mal fiind imediat reîntorşi în habitatul lor acvatic.

Pe lângă sprijinul voluntarilor, ne-a mărturisit doamna Iolanda Naghi la finalul concursului, organizatorii au beneficiat de logistica asigurată de Asociaţia Judeţeană a Pescarilor şi de Primăria Apahida în petrecerea acestei zile frumoase şi benefice pentru tinerii afectaţi de sindromul Down.

Dumitru VATAU