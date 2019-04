Festivalul de muzică contemporană CLUJ MODERN la ediţia 13 – a

O mare încărcătură de conotaţii culturale

6 – 12 aprilie

Va fi, sunt convins de acest lucru, un 13 c u noroc. Un 13 care aduce la Cluj – Napoca, nume însemnate ale componisticii zilelor noastre şi nu numai, interpreţi care duc mai departe mesajul componistic contemporan.

Cum puţine zile ne mai despart până la startul oficial al festivalului, vă supun atenţiei patru avizate puncte de vedere.

Cornel ŢĂRANU: “Trebuie să recunosc că acest festival este de fiecare dată o aventură. Aventură înseamnă aprobări, găsirea finanţelor colaterale pentru unele concerte. Şi vor fi opt concerte incitante, flancate de un simpozion internaţional de muzicologie. Prezenţele naţionale şi internaţionale vor pune în valoare un evantai stilistic divers al muzicii contemporane actuale, ce va avea punctul culminant în concertul de final, dirijat de Cristian Mandeal, solistă Rodica Vica, cu un program alcătuit din două prime audiţii absolute, compozitori Cornel Ţăranu, respectiv Selmeczi Gyorgy, plus o primă audiţie în România, Olivier Messiaen, “Poemes port Mi”, lucrare rar ascultată. În general, un festival are un buget asigurat cu cel puţin un an înainte de desfăşurarea lui, aşa se întâmplă mai peste tot în lume, mai puţin la noi. Numai noi nu ştim câţi bani vom primi, ce guverne vor fi, ce miniştri… Adrian Pop ca director al festivalului, a făcut un lucru admirabil, a învins toate dificultăţile organizprii unui festival de talia Cluj Modern. Echipa sa a reuşit performanţa greu de egalat de a rezolva totul la timp. A fost şi un effort de gândire a festivalului, combinând zona internaţională cu cea românească, clujeană în special, noi având un cuvânt greu de spus. A fost o desfăşurare de forţe care sunt convins va spori şi interesul publicului pentru festiavl. Publicul clujean este mult mai apropiat acestui gen de festival, mult mai cald, este un public cunoscător, care umple sălile de concert. Aşa va face şi la Cluj Modern, festival de mare şi largă notorietate”.

Adrian POP: “Gheorghe Dima e departe de a fi un compozitor modern, nici nu ar fi avut cum să fie de vreme ce s-a născ ut la 1847… Şi totuşi îi regăsim numele în debutul programului Klausenburger Liederkreis – Cercul de cântări clujean, program în care sunt adunate lieduri ieşite din pana lirică a mai multor generaţii de compozitori români, într-o ipostază pe care noi o numim şcoala clujeană de compoziţie. Întreaga ediţie a 13 – a a festivalului Cluj Modern este subsumată celebrării momentului de bilanţ al unui secol de existenţă a Conservatorului/Academiei de Muzică din Cluj – napoca. Creaţia loc ală este reprezentată generos, în montura unor dialoguri culturale de relevanţă seminală precum cel cu arealul central – european sau cu cel francez. Scena festivalului este onorată de unii dintre cei mai apreciaţi interpreţi ai cetăţii noastre muzicale, alături de invitaţi de marcă din ţară şi de peste hotare, cu toţii făcându-şi un titlu de onoare din includerea unor lucrări în programul festivalului, multe în primă audiţie absolută. Cluj Modern s-a cristalizat în timp, pe formatul obişnuit, cu o participare redusă, dar selectă. Am decis să punem nume concertelor, momentelor muzicale, mă refer la Lumi sonore, Cluj a la Carte, Cercuri, Dincolo de colind, Strings Only, AMGD@100.Ro , MittelEuropa, Jocuri şi rime.

Matei POP: “Ansamblul AdHOC este format din muzicieni tineri. Ansamblul în sine urmează altuia de rezonanţă, Ars Nova, o foarte mare responsabilitate pentru noi. Ars Nova numără 51 de ani, AdHOC doar 10, zece în care am căutat şi căutăm să ne ridicăm la nivelul cerut. Pot spune că cele mai bune programe ale noastre au fost gândite şi materializate pentru Cluj Modern”.

Vasile JUCAN: “Cu fiecare nouă ediţie, Cluj Modern îşi împlineşte ţelul promovării compozitorilor şi interpreţilor clujeni în dialog fertil cu forţe artistice de prim rang din ţară şi de peste hotare. Această ediţie nu face excepţie, onorând în acelaşi timp momentul aniversar, 100 de ani de existenţă a instituţiei noastre”.

Festivalul Cluj Modern 2019 se deschide oficial sâmbătă 6 aprilie, când pe scena Studioului de concerte AMGD se vor afla membri Ansamblului 2e2m (Franţa).

Pe marginea programelor însă voi reveni în ediţiile următoare ale cotidianului nostre.

Demostene ŞOFRON

Foto Traian NECHITA