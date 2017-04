Festivalul de muzică contemporană CLUJ MODERN, ediţia a XII-a

• Cluj-Napoca, 22-28 aprilie 2017 •

Iată-ne în faţa primului gong al celei de a XII-a ediţii a Festivalului CLUJ MODERN – eveniment emblematic al Academiei de Muzică „Gh. Dima”, iniţiat în 1995 de Acad. Prof.dr. Cornel Ţăranu, care a generat o şcoală şi a crescut un public special, educat să asculte altfel muzica contemporană Aşa încât, ediţia a XII-a a Festivalului Cluj Modern îşi propune să continue seria de succese crescânde a ultimelor ediţii, ce i-au consolidat locul de reper pe harta culturală a ţării, cu bune ecouri şi peste graniţă. Oferta repertorială a ediţiei – una din principalele mize ale unei asemenea manifestări – este variată, inventivă, deschisă unui fertil dialog local-naţional-universal în creaţia muzicală. Fiecărui eveniment i-a fost circumscris un generic inspirat şi incitant, totodată.

Remarcăm programul „DIASPORA – Between Energy and Nostalgy”, un sensibil barometru al prezenţelor creative româneşti disipate în centre de mare anvergură şi tradiţie culturală ale străinătăţii – Berlin, Viena, Paris, Montreal, Heidelberg, Los Angeles – dar şi paradoxala „străinătate” a Chişinăului.

Un alt program tematic cu tentă insolită este intitulat „Ethnochorologhion”, în care un repertoriu coral de factură modernă cu inspiraţie din folclor se intersectează cu piese avangardiste pentru percuţie solo, conţinând la rândul lor aluzii folclorice. Titlurile celorlalte seri – „Cluj à la carte”, „Strings Only”, Green Thing Ensemble – „Verde”, „Cvartetul Arcadia” întregesc un tur de orizont promiţător.

CLUJ MODERN are şi evidente trimiteri către trecut, către rădăcinile modernităţii secolului XX. Sunt prezentate lucrări devenite repere clasice ale înnoirii de limbaj şi stil ale contemporaneităţii precum Cvartetul nr. 2 de Arnold Schoenberg sau celebra Ofrandă victimelor Hiroşimei de Krzysztof Penderecki, lucrare epocală, reper puternic expresiv –, dar şi lucrări în primă audiţie mondială ale unor compozitori români – Cornel Ţăranu, Ciprian Pop, Cristian Bence-Muk – sau străini – Miklós Csemiczky (Ungaria).

Manifestarea şi-a asigurat colaborarea unor forţe interpretative clujene de cel mai înalt nivel: Cvartetul Transilvan, Corul de cameră Cappella Transylvanica, Cvartetul Arcadia, Ansamblul de muzică contemporană AdHOC dirijat de Matei Pop, percuţionistul virtuoz Mircea Ardeleanu. Nu lipsesc artişti invitaţi din străinătate – maestrul saxofonului Daniel Kientzy din Franţa (prezenţă statornică pe scena de la Cluj Modern), Green Thing Ensemble din Viena, soprana Julia Sitkovetsky din Anglia şi foarte tânărul violonist Kristóf Tóth din Ungaria.

Parteneriatul tradiţional cu Filarmonica „Transilvania” prilejuieşte un final de festival la altitudinea regalului vocal-simfonic al Orchestrei şi Corului Filarmonicii, sub bagheta dirijorului Tiberiu Soare.

Nu va lipsi nici în această ediţie o zi consacrată reflecţiei şi schimbului de idei asupra muzicii, prin simpozionul internaţional al cărui keynote speaker va fi reputatul muzicolog şi interpret dr. William Kinderman de la University of Illinois, S.U.A. Simpozionul, de o anvergură internaţională evidentă, organizat de această dată în colaborare cu Arhivele Bartok din Budapesta, îşi propune, potrivit coordonatorului său principal, Conf.univ.dr. Bianca Ţiplea Temeş, să contribuie la creşterea vizibilităţii AMGD în Europ a şi în lume (deja este postat pe cele mai importante site-uri de specialitate) prin avansarea criteriului calitativ, distanţându-se, prin selectivitate, de manifestări superficiale, de duzină.

Cu aceeaşi ocazie va fi prezentat şi volumul „Seing Sound, Hearing Images”, ce reuneşte majoritatea comunicărilor prezentate în ediţia din 2015 a simpozionului – volum apărut la Editura Media Musica, grafica Bencze Miklos, sub semnătura Biancăi Ţiplea Temeş şi a muzicologului Nicholas Cook, somitate mondială în materie, de la Universitatea din Cambridge. O colaborare fructuoasă şi, totodată, semn de recunoaştere a seriozităţii şcolii clujene de muzicologie, în legătură cu care nu e lipsit de interes să subliniem că muzicologul Bianca Ţiplea Temeş a fost acceptată ca Visiting Scholar la Universitatea din Cambridge (unde va reveni în luna mai a acestui an) şi că, recent, a obţinut bursă DAAD, de două luni, la Hamburg! În volumul amintit semnează comunicări: Adrian Borza, Carmen Chelaru, Nicholas Cook, Ştefan Firca, Ewa Kowalska-Zajac, Octavian Nemescu, Raluca Rad, Marta Szoka, Bianca Ţiplea Temeş.

Despre deschiderile certe pe care le oferă festivalul, despre concepţia originală, largul evantai stilistic şi locul privilegiat pe care Cluj Modern îl are în rîndul festivalurilor de muzică din România – este, poate, cel mai important festival de muzică contemporană, publicul clujean fiind mult mai deschis spre acest gen decât în alte părţi –, dar şi alte amănunte interesante au fost oferite în cadrul unei conferinţe de presă la care au participat Acad. Prof.dr. Cornel Ţăranu – Director fondator al festivalului, Prof. univ.dr. Adrian Pop – Director artistic şi Conf. univ.dr. Bianca Ţiplea Temeş – coordonator al Simpozionului internaţional. Să mai spunem că, în competiţia lansată de AFCN, festivalul clujean a obţinut cel mai mare punctaj, ceea ce i-a asigurat stabilitate, siguranţa finanţării şi evitarea emoţiilor care au însoţit organizarea, la fiecare din ediţiile anterioare. Academiei de Muzică „Gh. Dima” i s-au alăturat ICR şi Filarmonica de Stat „Transilvania” (ca parteneri principali), precum şi Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, Fundaţia „Sigismund Toduţă”, Şcoala doctorală „Sigismund Toduţă”, Arhivele Bartok din Budapesta, Institutul Polonez şi Institutul Francez Cluj-Napoca. Mai puţin autorităţile locale…

Biletele pentru concertele din 22, 23, 25, 26 şi 27 aprilie (12 lei) sunt puse în vânzare de Asociaţia AMGD, cu anticipaţie şi la sala de spectacol cu o oră înaintea concertelor. Biletele pentru concertele din 24 şi 28 aprilie sunt puse în vânzare de Filarmonica de Stat „Transilvania”. Pentru studenţi şi pensionari se aplică o reducere de 50%.

***

Programul detaliat al Festivalului Cluj Modern

Sâmbătă, 22 aprilie 2017, ora 19, Sala Studio a Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca: DIASPORA – „Between Energy and Nostalgy”. Ansamblul AdHOC, dirijor Matei Pop, invitat Mircea Ardeleanu – percuţie.

PROGRAM: Dana Probst (Viena / Austria) – Hanging Vaults (2012); Gabriel Irányi (Berlin / Germania) – Bird in space pentru pian solo (2005); Corneliu Dan Georgescu (Heidelberg / Germania) – Whati-Waiata (2015); Dora Cojocaru (Montreal / Canada) – Polovragi (2004); Horia Şurianu (Paris / Franţa) – Antonymes Sonores (2014); Liviu Marinescu (Los Angeles / S.U.A.) – Harmonic fields (2010); Ghenadie Ciobanu (Chişinău / Republica Moldova) – The Signs that are Reflected At Sky (2014); Adina Dumitrescu (Tampere/Finlanda) – Când mările se deschid în oceane (2006).

Îşi dau concursul: Raluca Ilovan – flaut, Adrian Cioban – oboi, Aurelian Băcan – clarinet, Rareş Sângeorzan – fagot, Ionuţ Marina – corn, Mircea Neamţ – trombon, Eva Butean – pian, Melinda Béres – vioară, Diana Man – vioară, Ovidiu Costea – violă, Vlad Raţiu – violoncel, Róbert György – contrabas, Dorin Pop – percuţie.

Duminică, 23 aprilie 2017, ora 19, Sala Studio a Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca: CLUJ À LA CARTE

PROGRAM: Iulia Cibişescu-Duran – Decupaje pentru pian solo (2015) – p.a.a.; Sigismund Toduţă – 4 Coral-preludii (din ciclul 7 Coral-preludii pentru orgă, 1985); György Selmeczi – Două cântece religioase pentru voce, clarinet şi orgă (1993); Valentin Timaru – Sonata pentru oboi solo (1967); Constantin Rîpă – Tulnic pentru trombon şi pian (1983); Adrian Borza – Here and Now: Gothan pentru live electronic (2015); Tudor Feraru – Trei bagatele pentru cvintet de suflători (2000) – p.a.a.; Răzvan Metea – Avatar pentru cvintet de suflători (2003); Dan Voiculescu – Dialoguri pentru pian solo (1975); Ionică Pop – AIR-PIAN_OP. elipticD2i @ D/G_M-A pentru cvintet de suflători şi pian (2017) – p.a.a.

Îşi dau concursul: Silvia Sbârciu – pian, Erich Türk – orgă, Daniela Păcurar – soprană, Alexandru Rebreanu – flaut, Bence Haáz – oboi, Răzvan Poptean – clarinet, Gabriel Cupşa – corn, Cătălin Lup – fagot, Leonard Neamţ – trombon.

Luni, 24 aprilie 2017, ora 19, Sala Studio a Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca: STRINGS ONLY

I. Ion Storojenco – violoncel În program: Paul Hindemith – Sonata pentru violoncel solo op.25 nr. 3 (1927); Gerald Resch – „Al fresco” (2012); Miklós Rózsa – „Toccata capricciosa” op.36 (1976).

II. Cvartetul Transilvan – Gabriel Croitoru – vioara 1, Nicuşor Silaghi – vioara a 2-a, Marius Suărăşan – violă, Vasile Jucan – violoncel. În program: H.P. Türk: Meditationen über KV 499 pentru cvartet de coarde (1975); P. Bentoiu: Cvartetul nr. 2 „al consonanţelor”, op. 19 (1973).

Marţi, 25 aprilie 2017, ora 19, Sala Studio a Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj Napoca: GREEN THING ENSEMBLE (Viena)

„Verde” – cu Matei Ioachimescu – flaut, Natalija Isakovic – vioară, Ana Topalovic – violoncel, Alfredo Ovalles – pian.

În program: Cristian Lolea – Mechanisms (2014); Annie Gosfield – Cranks and cactus needles (2008); Diana Rotaru – Verde (2014); Ciprian Pop – Magique (2017) – p.a.a.; Cristian Bence-Muk – 9 1/2 minute de stress (2014/2017); Călin Ioachimescu – Tetra-chords (2014); Julija Bal – Chochek (2014).

Miercuri, 26 aprilie 2017, ora 19, Sala Studio a Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca: CVARTETUL ARCADIA – Ana Török – vioară, Răsvan Dumitru – vioară, Traian Boală – violă, Zsolt Török – violoncel; invitată: Julia Sitkovetsky– soprană (Germania).

În program: Adrian Pop – Ţiituri 1 pentru vioară şi violoncel (2006); Paul Constantinescu – Două studii în stil bizantin pentru vioară, violă şi violoncel (1929); Arnold Schönberg – Cvartetul nr. 2 în fa# minor, cu soprană solo (1908).

Joi, 27 aprilie 2017, orele 9.30 – 18.30, Sala 11 a Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj Napoca: SIMPOZION INTERNAŢIONAL DE MUZICOLOGIE: Folclorul ca ferment pentru compoziţie – trecut şi prezent. Folk Music as a Fermenting Agent for Composition, Past and Present.

Keynote speaker: prof. William Kinderman (University of Illinois Urbana-Champaign, SUA). Vor susţine comunicări: Vikárius László (Budapest Bartók Archives, Liszt Ferenc Academy of Music, Budapest), István Németh (Budapest Bartók Archives), Dan Variu (Academia de Muzică „Gh.Dima” Cluj-Napoca), Pavel Puşcaş (Academia de Muzică „Gh.Dima” Cluj-Napoca), Bianca Ţiplea Temeş (Academia de Muzică „Gh.Dima” Cluj-Napoca); Feza Tansug (Istanbul, Turcia), Javier Suárez-Pajares (Universidad Complutense Madrid, Spania), Belén Pérez Castillo (Universidad Complutense Madrid, Spania), Nicolae Gheorghiţă (Universitatea Naţională de Muzică Bucureşti), Ioan Haplea (Academia de Muzică „Gh.Dima” Cluj-Napoca), Adrian Pop (Academia de Muzică „Gh.Dima” Cluj-Napoca).

Joi, 27 aprilie 2017, ora 19, Sala Studio a Academiei de Muzică „Gh. Dima” Cluj-Napoca: „ETHNOCHOROLOGHION”. Corul de cameră Cappella Transylvanica, dirijor Cornel Groza, invitat Emil Simion – percuţie.

În program: Adrian Iorgulescu – Strigături II (1994); Nicolae Brînduş – Strigătură de alean nr. 2 pentru un percuţionist solo (1984); Şerban Marcu – Florile dalbe (2016); Adrian Pop – Kontula lemonia (Lămâi subţirel, 1987); Alexandr Tanev – Slânţe bârza (Horă pe-nserat, 1979); Dan Variu – FolcloRitmic pentru un percuţionist solo (2017) – p.a.a.; Ulpiu Vlad – De nuntă (1985); Tudor Jarda – Nunta ţărănească (1967); Béla Bartók – Hej, de sokszor megbántottál (Hei, de multe ori m-ai mâhnit) din ciclul Cântece secuieşti pentru cor de bărbaţi (1932); Steve Reich – Music for Pieces of Wood (1973) şi Clapping Music (1972); Sabin Pautza – Sări mândra (din ciclul Suita Mărgană, 1997).

Vineri, 28 aprilie 2017, Auditorium Maximum Cluj-Napoca: CONCERT VOCAL-SIMFONIC. Orchestra şi Corul Filarmonicii de Stat „Transilvania”, dirijor Tiberiu Soare; solişti Kristóf Tóth – vioară (Ungaria), Daniel Kientzy – saxofon (Franţa); dirijorul corului Cornel Groza.

În program: Krzysztof Penderecki – Threnos – Den Opfern von Hiroshima (Lamentaţie pentru victimele Hiroşimei – 1960); Miklós Csemiczky – Concert pentru vioară şi orchestră (2015) – p.a.a.; Cornel Ţăranu – Semper idem pentru saxofon şi orchestră (2016) – p.a.a.; Cristian Misievici – Lamentaţie şi descătuşare pentru cor şi orchestră (2014).

Michaela BOCU

