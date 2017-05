Festivalul de Muzică Barocă LA STRAVAGANZA, ediţia a V-a

Articol scris in CULTURA

Cluj-Napoca , 9-15 mai 2017

Ajuns la cea de a V-a ediţie, Festivalul de Muzică Barocă „La Stravaganza” – organizator Academia de Muzică „Gh. Dima” – readuce în atenţia melomanilor clujeni nestematele repertoriului baroc în interpretări bazate pe informaţii din tratate de epocă şi instrumente istorice. De la început, menirea festivalului a fost promovarea aşa-numitei interpretări informate istoric (Historically Informed Performance Practice), un curent interpretativ deja consacrat în Occident, dar încă într-o fază incipientă în Europa de Est.

Concursul de Muzică Barocă „La Stravaganza” pentru ansambluri camerale a motivat tinerii de a se preocupa cu acest curent stilistic şi iată că, după 8 ani în care nivelul concurenţilor a cunoscut o creştere constantă, a sosit momentul de a înfiinţa o orchestră barocă la Cluj-Napoca. Având numele frumos Transilvania Galante şi sub conducerea unuia dintre primii laureaţi ai concursului din 2009, Dóra Király (astăzi la Haga/ Olanda), această orchestră va debuta în 11 mai 2017 cu un program Telemann, dedicat aniversării a 250 de ani de la moartea marelui compozitor.

În acest festival vor fi prezentate publicului şi câteva instrumente specifice Barocului, care sunt rar întâlnite în viaţa muzicală clujeană: flautul travers baroc (13 mai), chalumeau (11 mai), viola da gamba (9 mai), viola d’amore şi o orgă portativă din 1752, frumos restaurată şi aflată în posesia Muzeului Naţional de Istorie a Transilvaniei (ambele în 15 mai). O raritate în peisajul sonor clujean o constituie şi recitalul de clavecin din 12 mai, ce prezintă lucrări din Barocul timpuriu cu acordaj mezotonic, specific acelei epoci. Alături de interpreţi clujeni, împătimiţi ai Barocului, actuala ediţie are drept oaspeţi interpreţi de marcă din Haga, Viena, Budapesta, Istanbul şi Basel.

Programul detaliat al festivalului, ce include concerte, cursuri de măiestrie şi concursul pentru ansambluri camerale, poate fi consultat mai jos. Vă invităm să vizitaţi şi pagina de facebook a festivalului, care mai conţine şi material audio-video din prezenta ediţie precum şi din ediţiile trecute – a declarat muzicianul Erich Türk, directorul festivalului.

***

Intrarea la concerte este gratuită. Accesul în Muzeul Etnografic al Transilvaniei se face pe bază de bilet.

***

PROGRAMUL FESTIVALULUI

9 mai 2017, ora 19, Muzeul Etnografic al Transilvaniei.

Recital cameral: Jocelyne Rainer-Gibert (Viena) – vioară barocă; Ingomar Rainer (Viena) – clavecin; Soma Salat-Zakarias (Basel) – viola da gamba.

11 mai 2017, ora 18, Biserica Piaristă. Program jubiliar Georg Philipp Telemann (1681-1767) – 250 de ani de la moarte.

Orchestra Transilvania Galante, conducerea muzicală Dóra Király (Den Haag/ NL)

Concert pentru vioară ”Die Relinge” (Broasca) în La major TWV 54:A4

Allegro – Adagio – Menuet alternativement

solo: Anna Dénes – vioară

Concert pentru flaut drept şi fagot în Fa major TWV 52:F1

Largo – Vivace – Allegro

solo: Kõvári Aranka – flaut drept, Gerwald Maximilian Braisch – fagot

Grillen Symphonie (Simfonia greierilor) TWV 50:1

Etwas lebhaft (Vivace) – Taendelnd (Scherzoso) – Presto

Cantata „Der May” TWV 20:40

Willkommen, allmächtiger May – Ich sah den jungen Mai (Leichtfinnig) – Ich sah den jungen Mai -Willkommen, allmächtiger May – Seht, die Traube bricht hervor – Willkommen, allmächtiger May – Glücklich ist der Hirt – Ihr Kinder des Maien (Lebhaft)

solo: Renáta Gebe-Fügi – Phillis (soprană), Cristian Hodrea – Daphnis (bariton)

12 mai 2017, ora 18, Biserica Piaristă

Recital de clavecin. Lucrări din Barocul timpuriu interpretate de Ratkó Agnes – Budapesta

13 mai 2017, ora 19, Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Recital cameral: Nihan Atalay (Istanbul/TR) – flaut travers baroc, Ciprian Câmpean (Cluj) – violoncel baroc, Erich Türk (Cluj) – clavecin.

Concursul Internaţional de Muzică Barocă „La Stravaganza”, ediţia a V-a

13 mai 2017, ora 10, Studioul de orgă al Academiei de Muzică „Gh. Dima” – etapa 1;

14 mai 2017, ora 10, Studioul de orgă al Academiei de Muzică „Gh. Dima” – etapa a 2-a

14 mai 2017, ora 19, Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Concertul de Gală

15 mai 2017, ora 19, Muzeul Etnografic al Transilvaniei. Recital cameral. Ansamblul Baroc „Transylvania” – Zoltán Majó (Cluj-Napoca) – flaut frept; Mátyás Bartha (Basel/ CH) – viola d’amore; Ciprian Câmpean (Cluj-Napoca) – violoncel baroc; Erich Türk (Cluj-Napoca) – clavecin.

M.B.