Festival We Love Retro

sâmbătă, 18 noiembrie, 20. 00 * Sala Polivalentă

Clujul respiră cultură. Mă gândesc numai la evenimentele săptămânii în curs, expoziţia Tribuna Graphic, Festivalul Mozart, Festivalul Filmului Francez, Festivalul Filmului Rus şi astăzi, 18 noiembrie, Festivalul We Love Retro !

La cea de a 4–a ediţie, We Love Retro propune prin invitaţi, amintiri plăcute ale unor ani de legendă pentru muzica deceniilor 80 – 90 – 2000, perioade în care erau în topuri Bonnie Tyler, Smokey, No Mercy, Dr. Alban, No Mercy, Captain Jack, Lou Bega,… Iar pentru cei din generaţia anilor ’50 – ’60, o plăcere să le asculte muzica înregistrată pe benzi de magnetofoane, pick – up – uri, trecând la casetofoane şi radiocasetofoane, walkman – uri, televizoare alb – negru şi apoi color, vorbind şi de o evoluţie a aparaturii de profil. Aparatură care va putea fi văzută şi în cadrul unei expoziţii deschise pe tot parcursul festivalului.

Artiştii…

2017 înseamnă 2 unlimited (formaţie techno care a luat fiinţă în 1991, la şi din iniţiativa belgienilor Jean Paul De Coster, Phil Wilde, Ray Slijngaard, plus solista olandeză Anita Doth), Haddaway (Nestor Alexander Haddaway pe numele real; solist de house eurodance; două piese de amintit acum, ‘What Is Love’, respectiv ‘Life’), Corona (formaţie italiană, solistă Olga Maria de Souza; piese cunoscute ‘The Rhythm of the Night’, ‘Bay, Baby’, ‘Try Me Out’,…), SASH ! (este o echipă germană de DJ, condusă de Sascha Lappessen), N&D (România; mai bine spus, Delia Matache şi Nick, cunoscuţi pentru piese precum ‘Nu pot să te uit’, ‘Vino la mine’, ‘Visul tău’, ‘Vreau să plâng’, ‘Nu vreau să te pierd’,…; cei doi se reunesc special pentru acest eveniment), Sweet Kiss (România; Irina Pavlenco, Nicoleta Aneni şi Laurenţiu Vasioi), Sorin Lupaşcu (DJ prea cunoscut pentru a-l mai prezenta acuma; ajunge să menţionez doar numele unei discoteci celebre, Ring Costineşti !).

Demostene ŞOFRON