Festival Mozart 2017. Mozart şi Weber în programul deschiderii oficiale

Articol scris in CULTURA

vineri, 17 noiembrie, 19. 00 * Auditorium Maximumvineri, 17 noiembrie, 19. 00 * Auditorium Maximum

Ajuns la cea de a XXVII-a ediţie, Festivalul Mozart îşi propune şi în acest an să aducă bucuria muzicii lui Mozart, şi nu numai, în interpretarea celor mai buni muzicieni. Pe lângă concertele din cadrul festivalului vă puteţi bucura şi de Concursul de Interpretare, ajuns la cea de a XXIV-a ediţie, în acest an îndreptându-se spre canto şi acompaniament pianistic.

Concertul de deschidere îi aduce la Cluj pe dirijorul Vladimir Kulenovic şi solistul Matthias Müller (clarinet), care va interpreta Concertul nr. 2 pentru clarinet în mi bemol major, de Carl Maria von Weber.

Programul muzical de vineri seara va începe cu Uvertura operei „Flautul Fermecat”, de Mozart şi se va încheia cu Recviem, de acelaşi compozitor, sărbătorit anual la Cluj de către Societatea Română Mozart. Cu acest prilej, alături de corul şi orchestra Filarmonicii de Stat „Transilvania”, vor fi prezenţi pe scenă soliştii Diana Ţugui (soprană), Liliana Mattei (mezzosoprană), Tiberius Simu (tenor) şi Cristian Hodrea (bas-bariton). Dirijorul corului este Cornel Groza.

Dirijorul Vladimir Kulenovic este câştigător al prestigiosului premiu ‘Sir Georg Solti’, premiu ce a fost un adevărat deschizător de drumuri profesionale. 2012 i-a adus bursa ‘Mendelssohn – Bartholdy’ în calitate de dirijor asistent la Leipzig Gewandhaus Orchestra, unde a lucrat sub îndrumarea lui Kurt Masur. Rămân la premii pentru a mai menţiona Premiul de Excelenţă ‘Charles Schiff’, recunoaşteri internaţionale care atestă un singur lucru, faptul că Vladimir Kulenovic este un şef de orchestră care trebuie şi merită urmărit. A colaborat cu nume însemnate ale artei interpretative cum sunt Leon Fischer, Mischa Maisky, Augustin Hadelich,…, colaborările extinzându-se în cadrul unor colective artistice de renume (Lyric Opera Chicago, Filarmonica din Belgrad, filarmonicile din Houston, San Francisco, Utah,…

Clarinetistul Matthias Muller şi-a început studiile muzicale la Universitatea de Muzică din Basel, profesori Rudolf Stalder şi Jurg Wyttenbach.A fost solistul unor prestigioase ansambluri simfonice cum sunt Tonhalle Zurich, Orchestra Simfonică ‘Ceaikovski din Moscova, Orchestra Simfonică ‘Verdi’ de la Milano. Şi-a câştigat reputaţia de artist în calitate de interpret, compozitor, profesor, director artistic al multor proiecte şi programe internaţionale.

Nu insist asupra biografiilor celor patru solişti, nume cunoscute şi apreciate în ţară şi peste hotare, toţi patru fiind garanţia interpretărilor la superlativ.

*******

Concursul de interpretare

sâmbătă 18 – duminică 19, sala ‘Studio’/AMGD

Ediţia 2017 propune concursul pentru canto şi pianist acompaniator, concurenţii urmând să treacă de două etape pentru a ajunge în finală.

În etapa I (sâmbătă, 18, 10. 00), concurenţii vor interpreta două lieduri de Mozart (la alegere) şi o arie de Mozart (arie de concert sau dintr-o operă, alta decât cea pregătită pentru etapa a II – duminică, 10. 00).

Gala şi festivitatea de premiere sunt prevăzute pentru duminică 19 noiembrie, 19. 00.

Intră în concurs Cristina Bleandură – Maria Pop/pian, Antonia Doboacă – Ema Borz/pian, Gebe Fugi Renata – Luca Pulbere/pian, Andreea Marinescu – Adelina Sabău/pian, Lorena Puican – Dioszegi Benjamin/pian, Cristine Razec – Alexandru Lazăr/pian, , respectiv Cezara Diţă, Diana Gheorghe, Alexandra Leşiu, Ioan Mocian, Aida Pavăl, Mihaela Roşca, Miriam Tămăşilă, Oana Urs.

Sunt voci tinere, de ascultat şi cei interesaţi pot urmări ambele etape ale concursului plus gala, live.

Pianist acompaniator…

Unul din punctele de discuţie în conferinţa de presă a fost specialitatea pianist corepetitor în cadrul Academiei de Muzică ‘Dima’ Cluj – Napoca, specialitate existentă în alte instituţii muzicale de profil. Sunt ferm convins că se va găsi o cale şi un acord între profesori ca specialitatea pianist corepetitor să existe în curricula universitară ca disciplină de sine stătătoare.

Demostene ŞOFRON