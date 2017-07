Festival de muzică clasică cu participare clujeană

Una din cunoscutele centre armene din ţara noastră este oraşul Dumbrăveni, judeţul Sibiu. Localitatea de pe Târnave are legături strânse şi cu municipiul Gherla (vechiul Armenopolis), cele două comunităţi armene vizitându-se reciproc de mai multe ori pe an. La sfârşitul săptămânii trecute reprezentanţii Gherlei au fost invitaţi la cea de a patra ediţie a Festivalului de muzică clasică organizat de Uniunea Armenilor din România, Primăria oraşului Dumbrăveni şi Fundaţia Armeană din Dumbrăveni. Timp de trei zile în weekendul trecut au avut loc diferite manifestări artistice şi literare, la care au participat pe lângă gazde şi foarte mulţi oaspeţi. Printre invitaţi s-a găsit şi Grupul muzical „AD LIBITUM VOICES” din Cluj-Napoca format din Tiberius Simu (tenor), Sergiu Cioltan (tenor), Vlad Morar (bas bariton) şi Cristian Ignuţă (bas). În cadrul reprezentaţiei susţinute în impozanta Catedrală „Sf-Elisabeta” din centrul oraşului Dumbrăvemi a evoluat şi soprana Oana Trâmbiţaş. A acompaniat la pian Bianca Murariu. Mesagerii muzicii culte din Cluj-Napoca au avut mare succes, fiind aplaudaţi îndelung de publicul prezent în frumoasa biserică din piaţa centrală a oraşului sibian. În cadrul festivalului, la Castelul Apaffy aflat chiar în imediata vecinătate a Catedralei „Sf.Elisabeta” s-a vernisat expoziţia picto-obiecte „Lumea umblă” de Ion Anghel, artist plastic. A prezentat criticul de artă Mircea Oliv. A urmat simpozionul „ Arta barocă în Transilvania”. Moderatori: Prof.Dr.Gheorghe I.Anghel şi criticul de artă Mircea Oliv. Din program nu putea lipsi nici prezentarea de carte. De astă dată a fost lansat volumul „ Cartea cu aripi” de Alina Csatlós. În a doua zi a manifestărilor, tot în biserica armenească s-a desfăşurat recitalul extraordinar de violoncel „Cvartetul Cellissimo” format din Marin Cazacu, Alexandra Guţiu, Octavian Lup şi Răzvan Suma. În ultima zi în sala Casei de cultură a avut loc concertul educativ povestită şi cântată de Horea Mihail (pian) şi Răzvan Suma (violoncel). Invitat special a fost Andrei Grigorescu (pian). Manifestările s-au încheiat cu o întâlnire a armenilor prezenţi la festival, ce a avut loc pe terasa elegantului restaurant „Baum”.

Evenimentul de la Dumbrăveni s-a derulat sub înaltul patronaj al Excelenţei Sale Hamlet Gasparian, ambasadorul Armeniei la Bucureşti. La 15 august 2017, tot în oraşul Dumbrăveni are loc hramul Catedralei Armeneşti „Sf.Elisabeta”, sărbătoare onorată an de an şi de o numeroasă delegaţie gherleană.