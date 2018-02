Fermă model de găini de rasă, la Rugăşeşti

Articol scris in ECONOMIE

La sfârşitul săptămânii trecute, am poposit în comuna Căşeiu, pentru a lua pulsul vieţii în această perioadă a iernii, când pe ici-colo agricultorii au început să transporte îngrăşăminte naturale pe suprafeţele care, în primăvară, vor fi însămânţate cu culturi prăşitoare, mai ales porumb. La îndemnul primarului Silviu Boldor, am vizitat şi satul Rugăşeşti, unde la numărul 85 am avut ocazia să admir o adevărată fermă de găini de rasă, cum rar avem prilejul să vedem pe meleagurile noastre. Gazda, domnul Ovidiu Bartoş, de meserie peisagist, s-a stabilit după terminarea facultăţii în localitatea natală, unde, în urmă cu 7 ani, a înfiinţat o fermă de găini pe terenul bunicilor.

Chiar în ziua deplasării noastre în pitoreasca aşezare de pe Valea Măgoajei, domnia sa avea 130 de pui de găină, ţinuţi în condiţii dintre cele mai bune, la o temperatură adecvată. De altfel, dînsul este cunoscut atît pe plan naţional, cât şi internaţional. La Campionatele Europene de anul trecut, de la Metz (Franţa), cele trei rase de găini ale sale au fost premiate, aşa cum s-a întâmplat şi la concursurile internaţionale din Belgia şi Germania. Peste tot, găinile de rasă de la Rugăşeşti s-au bucurat de multe aprecieri, iar Ovidiu Bartoş a câştigat nu mai puţin de 32 (!) de cupe, toate fiind expuse la loc vizibil în locuinţa domniei sale de la marginea satului, chiar la bifurcaţia drumului spre o altă localitate a comunei Căşeiu, Guga. Domnia sa mai deţine şi 2 hectare de plantaţie de pomi fructiferi, unde la tot pasul se vede mâna bunului gospodar. Nu întîmplător, agricultorii din zonă se consultă cu dânsul în privinţa peisagisticii şi a tehnologiilor moderne din pomicultură.

SZEKELY Csaba