Farmec susține Electric Castle și oferă iubitorilor de muzică experiențe fresh pe durata festivalului

EVENIMENT Articol scris in ECONOMIE

Farmec, cel mai important producător român de cosmetice, devine în acest an sponsor al festivalului de muzică alternativă Electric Castle. Parteneriatul se înscrie în demersurile companiei clujene de a susține evenimentele culturale, muzicale şi sportive din țară.

“Suntem alături de fanii brandurilor noastre şi îi însoţim în toate locurile pe care aceştia le frecventează. Astfel, ne bucurăm că în acest an vom fi mai aproape de ei la Electric Castle, un festival ce reuneşte de fiecare dată oameni pasionaţi, talentaţi şi creativi. Numărul impresionant de tineri care participă la cel mai dorit festival al verii ne-a convins să ne alăturăm organizatorilor şi să le oferim celor prezenţi la ediţia din acest an o experienţă cu adevărat deosebită. Îi aşteptăm cu o serie de surprize şi activăţi speciale, care vor aduce un plus de farmec zilelor de festival”, a declarat Mircea Turdean, director general al companiei Farmec.

Compania clujeană va fi prezentă la Electric Castle 2017 în cadrul pavilionului #Weshowcase, o zonă special amenajată pentru a facilita interacțiunile dintre branduri și festivalieri. Farmec va oferi două spații care pun la dispoziţia tuturor celor prezenţi la festival o serie de activități speciale. Full of You este zona de Lounge Gerovital, prevăzută pentru relaxarea participanţilor la Electric Castle, în timp ce Full of Fun reprezintă un spațiu interactiv, unde festivalierii se vor putea distra şi bucura de diverse activități dinamice și jocuri cu premii.

Farmec este un susţinător activ al evenimentelor culturale şi sportive. Printre cele mai recente evenimente locale în dezvoltarea cărora compania clujeană s-a implicat în calitate de partener se numără Jazz in the Park, Zilele Clujului, TIFF şi Campionatele Europene de Gimnastică Artistică de la Cluj.

Ultimele noutăţi legate de brand, sfaturi utile din partea specialiştilor companiei, surprize şi concursuri sunt disponibile pe site-ul www.farmec.ro şi pe conturile de social media Twitter: https://twitter.com/farmec şi Facebook: facebook.com/farmec.romania