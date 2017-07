Farmec lansează o nouă gamă de geluri de duş Gerovital pe bază de extracte naturale

Farmec, cel mai important producător român de cosmetice, extinde portofoliul Gerovital cu o nouă gamă de geluri de duş. Linia are la bază extracte naturale şi este disponibilă într-o gamă variată de formulări, printre care cremă de duș și cremă de corp sub duş.

“Continuăm să ne reinventăm de la an la an, astfel încât, după jumătate de secol în care a setat standardele din cosmetica românească, Gerovital reuşeşte să îşi surprindă consumatorii cu noi produse eficiente şi de încredere. De această dată, ne-am orientat către un segment de piaţă în continuă creştere şi am lansat o nouă gamă de geluri de duş, care cu siguranţă se va face remarcată în România. Respectând preferinţele consumatorilor pentru produsele naturale, întreaga gamă are la bază ingrediente din natură, precum extract de bujor, zmeură, ceai verde sau particule din roci vulcanice. Acestea sunt apreciate pentru proprietăţile lor speciale şi pentru beneficiile suplimentare pe care le conferă produselor. Noua gamă de geluri de duş poate fi regăsită într-o varietate ofertantă de formulări şi ambalaje, iar românii o vor aprecia în mod sigur şi pentru raportul corect calitate – preţ”, a declarat Ioana Borza, director marketing Farmec.

Fiecare produs din gamă are un parfum caracteristic, ales special pentru a conferi o senzație proaspătă, de energizare sau de relaxare. Gelul de duş exfoliant Full of fun îmbunătăţeşte circulaţia sângelui şi reîntinereşte pielea, Gelul de duş Full of energy conferă un plus de energie şi are un puternic efect antioxidant asupra întregului organism, în timp ce Gelul de duş Full of happy, datorită extractelor de fructe de pădure, zmeură şi afine, conferă o senzaţie proaspătă şi revigorantă pentru întreaga zi.

Compoziția atent aleasă a produselor are numeroase efecte benefice asupra pielii. Astfel, îmbogățit cu extract de orhidee, Gelul de duș Full of Life are efecte reparatoare și hrănitoare, iar Gelul de duş cremă Full of Love cu extract de bujor remineralizează şi calmează. Totodată, extractul de afine din componenţa Gelului de duş cremă Full of Fresh previne îmbătrânirea prematură şi deshidratarea pielii, regenerând şi întărind epiderma.

Noua gamă Gerovital include şi o Cremă de corp sub duş Full of Joy, care se foloseşte imediat după spălarea cu gelul de duş şi se absoarbe rapid în piele. Îmbogăţită cu extract de vanilie şi Unt de Sheea, crema de corp sub duş hrăneşte, catifelează şi conferă pielii un parfum delicat şi plăcut.

Produsele sunt disponibile în ambalaje de 250 ml, 400 ml şi 750 ml şi pot fi achiziţionate din toate supermarketurile, hipermarketurile și magazinele de profil din țară, din magazinele de brand ale companiei, precum şi din magazinul online www.farmec.ro.

Gerovital, desemnat cel mai puternic brand românesc, a împlinit anul acesta 50 de ani de la producerea în masă a primei creme Gerovital H3 şi este prezent pe piaţa a circa 30 de ţări. În România, compania are 19 magazine de brand, dintre care 11 magazine Gerovital și 8 magazine Farmec. Compania are acreditări internaționale ale proceselor de fabricație și comercializează produsele din portofoliu în aproximativ 30 țări.