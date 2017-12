Fără nici un argument, doar de dragul polemicii. Un deputat maramureşan spune despre centura ocolitoare a Clujului că nu rezolvă problemele actuale ale traficului din municipiu

Articol scris in ADMINISTRAŢIE LOCALĂ

Social-democratul Sorin Bota, deputat de Maramureş şi fost senator de Cluj, este de părere că mult discutata Centură Ocolitoare a Clujului nu rezolvă problemele actuale ale traficului din municipiul de pe Someş. „Suntem cu toţii conştienţi de faptul că proiectul vizând centura ocolitoare a municipiului Cluj-Napoca este unul bun, însă nu rezolvă problema traficului intern din municipiu, ci doar a tranzitului. Mai mult, acest proiect are ca orizont de finalizare anul 2024, clujenii fiind sufocaţi în acest moment de traficul rutier din centru şi zona metropolitană a oraşului”, afirmă Bota, într-un comunicat de presă transmis pe adresa redacţiei.

Totodată, acesta precizează că aşteaptă răspunsul primarului Emil Boc la solicitarea sa cu privire la organizarea unei mese rotunde pe tema dezvoltării infrastructurii în municipiul Cluj-Napoca, „ocazie cu care am putea identifica soluţii în vederea rezolvării imediate a acestei probleme, astfel încât traficul să facă faţă la dezvoltarea continuă a oraşului”, susţine deputatul PSD.

Avem şi noi o solicitare către domnia sa – să vină cu soluţii concrete, înainte de organizarea unei dezbateri, pentru ca toţi factorii implicaţi să fie pregătiţi pentru a-şi susţine punctele de vedere.

Amintim că primarul Emil Boc a anunţat la finele lunii trecute, faptul că proiectul centurii metropolitane a fost deblocat, precizând că municipalitatea clujeană a primit aprobarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) pentru a realiza, în locul Guvernului, studiul de fezabilitate pentru centura metropolitană a municipiului Cluj-Napoca. „Am reuşit să deblocăm proiectul centurii metropolitane a Clujului. Am obţinut avizul şi aprobarea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere pentru a face noi, în locul Guvernului studiul de fezabilitate, Planul Urbanistic Zonal şi detaliile tehnice în vederea autorizării centurii metropolitane a municipiului Cluj-Napoca. Costurile vor fi suportate de Primăria Cluj-Napoca şi de celelalte primării care se află în raza centurii metropolitane, urmând ca noi să recuperăm banii din fonduri europene – pentru că pentru această centură metropolitană există fonduri europene”, a subliniat Boc.

Precizăm că în şedinţa Consiliului Local din 28 noiembrie, au fost adoptate două acte normative necesare începerii demersurilor, respectiv acordul de asociere între CNAIR şi unităţile administrativ-teritoriale pe raza cărora se realizează centura – municipiul Cluj-Napoca, Gilău, Apahida şi Floreşti – protocolul de asociere între unităţile administrativ teritoriale pe raza cărora trece centura metropolitană. Centura metropolitană va avea 38 de kilometri, pentru realizarea investiţiei fiind alocaţi 150 de milioane de euro, bani care trebuie folosiţi până în anul 2023. Termenul de realizare a centurii este finalul anului 2023 şi presupune mai multe etape. „Termenul de realizare este decembrie 2019- 2023. Sunt cinci etape mari, cu peste 15 avize şi proceduri de expropriere, e muncă foarte migăloasă, dar sunt convins că o putem face împreună cu factorii despre care am spus că vom colabora – primării, Consiliul Judeţean, prefectura, companiile şi regiile aflate în subordinea ministerului de resort, la Cluj-Napoca”, a explicat edilul, precizând că prima etapă – reprezentând realizarea studiului de fezabilitate, a planului urbanistic zonal şi a detaliilor tehnice pentru autorizarea lucrării – revine municipalităţii, fiind una foarte grea şi consistentă. Totodată, Emil Boc a subliniat că, potrivit graficului stabilit de comun acord şi prevăzut în protocolul de colaborare dintre municipalitatea clujeană şi Ministerul Transporturilor, respectiv CNAIR, prima etapă urmează să fie parcursă în doi ani, 2018 şi 2019, pe care autoritatea locală îi are la dispoziţie pentru realizarea acestor documentaţii.

„Autorizaţia de construcţie trebuie predată până în 31 decembrie 2019 Ministerului Transporturilor pentru ca el, în patru ani, 2020-2023, să realizeze licitaţia şi execuţia centurii metropolitane, 31 decembrie 2023 fiind ultima zi când se mai poate deconta un euro pentru acest proiect european. Această parte aparţine Guvernului, iar dacă toate lucrurile merg bine şi fiecare îşi respectă angajamentele, în 2024 ar trebui să fie gata centura”, a punctat Emil Boc.

Adriana STUPAR