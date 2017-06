Facilităţi fiscale pentru unele companii de IT

Articol scris in ECONOMIE

Companiile IT cu vechime, care nu fac parte din categoria Start-Up, vor beneficia de facilităţi fiscale de la 1 iulie 2017, chiar dacă nu realizează un produs final software, însă trebuie să justifice realizarea unor venituri de 10.000 de euro / programator / an.

„La ora actuală, există facilităţi acordate programatorilor încă din 2004. Singurul lucru pe care îl aduce nou acest Ordin ce va intra în vigoare de la 1 iulie 2017 este că rezolvă o problemă: în decembrie 2016, guvernul tehnocrat a modificat acest Ordin prin introducerea Start-Up-urilor la aplicarea acestor facilităţi. Numai că, în egală măsură, s-a introdus în acest Ordin o sintagmă de tipul „Produs final” şi practic numai companiile care pot dovedi că produc şi realizează un produs final software beneficiază de această scutire, ceea ce arunca în aer piaţa de outsourcing şi companiile care produc software la comandă pentru pieţele globale. Noi, ce am încercat să facem şi cred că am şi reuşit, a fost să revenim asupra acestei exprimări de „Produs final”, să o eliminăm pentru a permite, în continuare, companiilor din România care produc software la comandă să beneficieze de această facilitate. Practic, s-a revenit asupra ariei de aplicabilitate stabilită în decembrie 2016″, a afirmat ministrul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale, Augustin Jianu (foto), citat de Agerpres.

Potrivit ministrului, decizia de reintroducere a unui nou prag financiar pentru companiile care nu sunt în categoria Start-Up-urilor a fost luată „pentru a evita oportunismul sau pentru exclude din aria de aplicabilitate companii care se declară că ar produce software, deşi nu fac asta”.

„Am reintrodus un nou prag financiar pentru companiile care nu sunt în categoria Start-Up-urilor pentru a evita oportunismul sau pentru exclude din aria de aplicabilitate companii care se declară că ar produce software, deşi nu fac asta, şi am păstrat facilitatea pentru companiile care nu au vechime mai mare de un an fiscal. Aceste companii care sunt, practic, nou înfiinţate şi încă nu au finalizat un an fiscal în întregime să poată beneficia în continuare de facilitate fără să trebuiască să aibă venituri din această activitate. Acestor companii nu li se aplică acest prag de 10.000 de euro venituri (aduse de către fiecare programator prin produsul realizat – n.r.). Vă dau şi un exemplu: să presupunem că se înfiinţează o companie în acest moment care va beneficia de această facilitate fiscală. La sfârşitul acestui an, compania respectivă nu trebuie să facă dovada că a produs 10.000 de euro / programator. Anul viitor, în 2018, la fel nu trebuie să facă această dovadă, ci abia din 2019, când trebuie să demonstreze că are veniturile respective. În cazul companiilor de profil mai vechi existente pe piaţă, este obligativitatea de a face această dovadă”, a explicat ministrul Comunicaţiilor.

El a adăugat că Ordinul „nu face altceva decât să definească ce înseamnă activitatea de creaţie programe pe calculator, iar facilitatea este dată prin Legea Finanţelor Publice, unde se scrie că activitatea de creaţie este scutită de scutită de impozit pe venit, în cazul programatorilor, iar activitatea de creaţie programe de calculator se defineşte prin Ordinul comun al celor patru miniştri (Comunicaţii, Educaţiei, Muncii şi Finanţelor, n.r.)”.

„Vorbim despre una dintre facilităţile pe care piaţa de IT din România s-a bazat şi a crescut, dincolo de capitalul uman extrem de bune pregătit. Conform Programului de guvernare, va trebui să extindem acest Ordin şi pentru programatorii cu studii medii. Ordinul ar urma să fie emis anul acesta, în trimestrul IV, cu aplicare de la 1 ianuarie 2018”, a spus Augustin Jianu.

Începând din 1 iulie 2017, va intra în vigoare noul Ordin de ministru privind încadrarea în activitatea de creare de programe pe calculator, publicat în Monitorul Oficial din 22 iunie 2017. Conform documentului, angajaţii operatorilor economici care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României în conformitate cu legislaţia în vigoare, al căror obiect de activitate include crearea de programe pentru calculator (cod CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6209), beneficiază de scutirea de impozit pe veniturile din salarii şi asimilate salariilor, prevăzută la art. 60 pct. 2 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Practic, beneficiarii sunt cei angajaţi pe un post care face parte dintr-un compartiment specializat de informatică, evidenţiat în organigrama angajatorului, cum ar fi: direcţie, departament, oficiu, serviciu, birou, compartiment sau altele similare. De asemenea, trebuie să deţină o diplomă acordată după finalizarea unei forme de învăţământ superior de lungă durată sau deţin o diplomă acordată după finalizarea ciclului I de studii universitare de licenţă, eliberată de o instituţie de învăţământ superior acreditată.

Ordinul prevede ca angajatorul să realizeze în anul fiscal precedent şi să înregistreze distinct în balanţele analitice venituri din activitatea de creare de programe pentru calculator destinată comercializării, iar veniturile anuale au o valoare de cel puţin echivalentul în lei a 10.000 euro (calculat la cursul de schimb valutar mediu lunar comunicat de Banca Naţională a României, aferent fiecărei luni în care s-a înregistrat venitul) pentru fiecare angajat care beneficiază de scutirea de impozit pe venit.

Rămâne de văzut dacă viitorul guvern va menţine prevederile acestui ordin.