Extragere specială la Loto

Loteria Română a anunţat că organizează în ultima zi din acest an două trageri, una principală şi una suplimentară, pentru fiecare din jocurile Loto 6/49, Joker şi Loto 5/40, suplimentând fondul de câştiguri cu 350.000 de lei pentru cea de-a doua tragere. Astfel, fondul de câştiguri al categoriei I la Loto 6/49 se suplimentează cu 200.000 de lei, la Joker cu 100.000 de lei, iar la Loto 5/40 cu 50.000 de lei. La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 2,7 milioane de lei (peste 580.000 de euro), la Noroc reportul este de peste un milion de lei (peste 230.000 de euro), la Joker, la categoria I, există un report de peste 13,44 milioane de lei (aproximativ 2,9 milioane de euro), la Noroc Plus a rămas în joc, la categoria I, un report de peste 65.000 de lei (peste 14.000 de euro), la Loto 5/40, la categoria I, reportul trece de 153.700 de lei (peste 33.000 de euro), iar la Super Noroc, la categoria I, reportul depăşeşte 92.500 lei (aproximativ 20.000 de euro). Duminică, 31 decembrie, are loc şi o extragere pe bază de lozuri necâştigătoare „Lozul Anului Nou”, la care s-au pus în joc 5 câştiguri a câte 10.000 de lei şi marele premiu constând într-un autoturism de marca străină.