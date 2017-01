Expoziţie de goblenuri

În ultimii ani, rar am avut ocazia să asistăm la vernisajul unei expoziţii de goblenuri. Iată că, în municipiul Gherla, am avut privilegiul de a fi martori la un astfel de eveniment, şi nu oriunde, ci în cadrul plăcut al Centrului Turistic din Piaţa Libertăţii. Un spaţiu turistic, dar şi cultural graţie eforturilor organizatorice ale doamnei Monica Pătac, managarul centrului. Aici, orice eveniment artistic constituie o adevărată sărbătoare. Lucru observat şi în toamna trecută, când în sala din centrul oraşului au fost organizate nu mai puţin de patru expoziţii, din care două cu autori din Bistriţa, ceea ce demonstrează că Centrul Turistic Gherla are deschidere şi faţă de artişti plastici din judeţele limitrofe. Un public numeros şi avizat a asistat la vernisajul de joi după-amiază, unde i-am cunoscut şi pe autorii celor 50 de goblenuri. Sunt trei adevăraţi artişti: Letiţia Mureşan, Simona Savin şi Marius Radu Iosif, ultimul în vârstă de 17 ani, elev în clasa a XI-a la Liceul Teoretic „Petru Maior” din localitate. Despre artiştii expozanţi şi creaţiile lor a vorbit amfitrionul manifestării, doamna Monica Pătac, care totodată a atras atenţia vizitatorilor şi asupra evenimentelor viitoare ce se vor desfăşura în cadrul Centrului Turistic. Pentru cei interesaţi, autorii lucrărilor au făcut o demonstraţie practică pe loc, ei explicând tainele acestui meşteşug deloc uşor şi care solicită multă imaginaţie şi îndemânare. Goblenurile expuse au o tematică variată, de la flori şi peisaje până la imagini din mediul familial. Goblenurile sunt creaţii foarte apreciate, din timpuri străvechi şi până în zilele noastre. Datorită greutăţii cu care se realizează acestea, a timpului şi răbdării alocate, nu oricine este în stare să confecţioneze un goblen, cât de simplu ar fi acesta.

Expoziţia de goblenuri de la Centrul Turistic Gherla rămâne deschisă până la data de 20 ianuarie 2017 şi poate fi vizitată în zilele de luni-vineri, în intervalul orar 9,00-15,00.

SZ.Cs.