Expoziţie de fotografie: Vasile Dorolţi, Silviu Gheţie, Oleg Tishkovets

Muzeul de Artă Cluj-Napoca găzduieşte, în perioada 22 iunie – 9 iulie 2017, expoziţia de fotografie a artiştilor Vasile Dorolţi, Silviu Gheţie, Oleg Tishkovets. Expoziţia eveniment prezintă trei artişti reprezentativi ai artei fotografice din România, membri ai Grupului „7 zile” din Baia Mare. În cadrul expoziţiei, Vasile Dorolţi este prezent cu proiectul „Oameni şi Cruci”, iar Silviu Gheţie şi Oleg Tishkovets cu o selecţie din portofoliile de autor. Lucrările artiştilor reflectă dinamica vieţii maramureşene.

Vasile Dorolţi a început sa fotografieze la începutul anilor 1980. În vremea studenţiei devine membru al grupului de creaţie de pe lângă Fotoclubul „Universitatea” din Cluj-Napoca şi membru al Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România (până în anul 1989). Participă la numeroase expoziţii de grup şi expune personal în Bucureşti, Cluj-Napoca, Târgu Mureş, Suceava, Botoşani, Oradea, Iaşi. Este prezent cu expoziţii şi în străinătate: Franţa, Ungaria, Polonia, Spania, Olanda.

Silviu Gheţie fotoreporter în presa locală, este martorul discret, vigilent, observatorul atent şi fotograful dedicat cotidianului banal, vieţii de zi cu zi. Selecţia expusă în cadrul expoziţiei de la Muzeul de Artă Cluj-Napoca ne pune în faţă – onest, cu umor şi ironie – câteva file din jurnalul întâmplărilor şi al evenimentelor la care cei mai mulţi dintre noi am fost şi martori şi actori. Silviu Gheţie a publicat în: Clipa, Graiul MM, Archeus Baia Mare, Dilema, Numai pentru tine, Poveşti Adevărate, Gazeta Sporturilor, Foto-model, Academia Caţavencu, Formula As etc. (România), Der Spiegel (Germania), Kurier (Austria), Rzeczopolita (Polonia), Lenswork (SUA), D Photo (Ucraina) etc. Artistul a expus în România, Olanda, Germania, Ungaria, Bulgaria, Belgia etc.

Oleg Tishkovets s-a născut în 1961 la Kiev, a absolvit cursurile Facultăţii de Arhitectură din Kiev şi lucrează ca restaurator de icoane. Artistul a realizat o serie de grafică şi fotografii ale caselor vechi din Kiev. În mai 2002, Oleg Tishkovets devine membru al Asociaţiei Fotografice „7 zile” din Baia Mare. Lucrări ale artistului se găsesc în colecţii personale din: Israel, Germania, SUA, Austria, România, Ungaria, Franţa, Rusia, Estonia, Canada.

Expoziţia rămâne deschisă publicului până în 9 iulie 2017, de miercuri până duminică inclusiv, între orele 10-17.