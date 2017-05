Expoziţia Marius Bercea – “A Full Rotation of the Moon”

Articol scris in CULTURA

• O colaborare inedită între Muzeul de Artă Cluj-Napoca şi Blain|Southern Gallery – Londra •

Muzeul de Artă Cluj-Napoca (MACN), instituţie publică de interes judeţean, care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, în colaborare cu Blain|Southern Gallery – Londra, organizează, în perioada 8 – 31 mai 2017, expoziţia tânărului artist clujean Marius Bercea, intitulată “A Full Rotation of the Moon”.

Vernisajul expoziţiei va avea loc luni, 8 mai 2017, ora 18, la sediul Muzeului de Artă Cluj-Napoca (Palatul Bánffy, P-ţa Unirii nr. 30), în prezenţa artistului Marius Bercea, a curatorului Bogdan Iacob şi a comisarilor de expoziţie Emily Jackson (Blain|Southern Gallery – Londra) şi Alexandra Sârbu (Muzeul de Artă Cluj-Napoca).

Prima expoziţie personală a lui Marius Bercea, artist născut în Cluj-Napoca, în 1979, în oraşul în care continuă să îşi desfăşoare o mare parte din activitatea sa profesională, trece în revistă ultima decadă de producţie artistică a acestuia, prezentând lucrări care explorează calităţile estetice ale picturii prin intermediul narativităţii. Practica lui Bercea este influenţată de tranziţia românească a anilor ’90, de la comunism la economia de piaţă capitalistă, lucrările sale făcând, totodată, trimitere la paradoxurile generate de modernitate. Expoziţia sa de la Muzeul de Artă prezintă explorarea de către artist a unei perspective central-europene asupra Occidentului şi asupra lumii, exprimată în picturi ce pun în balanţă plăcerea vizuală şi investigaţia intelectuală, prin intermediul unui game largi de medii artistice ce includ pictura, desenul, instalaţia şi producţia video.

În repetate rânduri, artistul a călătorit şi a expus în California, unde a fost expus spectacularei estetici Pop şi a ajuns să fie influenţat de preceptele expresionismului abstract, care au avut un impact semnificativ asupra practicii sale picturale din anii recenţi, după cum declară chiar artistul despre demersul său: „Tratez pictura ca parte a unei istorii, aplicând cu grijă straturile de pigment. Însă, încerc să tratez suprafaţa şi ceva mai spontan, cu o libertate care simt că are de-a face cu o abordare americană a reprezentării picturale – e un fel de conflict între rădăcinile mele europene şi experienţa americană” (Bercea, 2014). Astfel, pictura de felul celei realizate de Bercea „nu are în vedere nimic de felul unei întoarceri la pre-modernitate. Ea reţine din modernism ideea că o pictură nu este o fereastră, ci o suprafaţă colorată. Maeştrii modernităţii, care s-au ţinut departe de abstracţionism, s-au străduit să marcheze prezenţa suprafeţei prin armonia – sau chiar prin tensiunea inerentă în această relaţie – dintre semnele ce compuneau imaginea. Astăzi, în producţia lui Bercea, imaginea şi suprafaţa abstractă funcţionează ca nişte elemente ce se întrerup, se interpun reciproc” (Schwabsky, 2014). Vizitele repetate în deşertul californian au facilitat modificarea paletei sale: cerurile gri, subtile şi uşor morbide, amintind de Cernobîl, cu tonurile de un galben straniu strălucitor, au fost înlocuite tot mai mult de explozii spectaculoase de culoare pură pe pânză. „Tema peisajului se modifică şi acesta intră într-o zonă de culori chimice, o atmosferă electrică învăluind răsăritul şi ziua, apusul şi noaptea deopotrivă” (Elderton, 2014), iar în picturi ca Sheppards, Sulfuric Moonflowers (2), 2016, „suprarealismul întâlneşte realismul, incomprehensibilul se îmbină cu un americanism uscat şi solar” (Waters, 2014).

Bercea continuă să manifeste interes pentru arhivarea momentului şi reprezentarea amintirilor. Instalaţia Untitled, Thoughts Safari, compusă din lucrări pe hârtie, prezintă frânturi din gândurile artistului, transpuse în desen şi care folosesc forţa emoţională a memoriei, în loc să utilizeze referinţa textuală sau fotografică. Demersul în sine este o declaraţie împotriva supra-încărcării senzoriale cauzate de tehnologia şi mediile moderne de producţie şi difuzare a imaginii.

Cele mai recente lucrări din expoziţie explorează locaţii familiare, banale, cum ar fi oficii poştale (Time Station 2, 2017), scara clădirii de apartamente în care Bercea lucrează (Lactiflora, 2017), o sală de aşteptare (Time Station 1, 2017), scene de interior rezidenţial (Appearance’s Hourly Change, 2016). Proprietarii şi locuitorii acestor spaţii sunt anonimi; identitatea şi poate statutul lor sunt lăsate spre descoperire sau ghicire privitorului.

Impresionat de grădinile botanice est-europene, artistul şi-a îndreptat, de asemenea, atenţia, în ultima vreme, asupra unor compoziţii în care plante luxuriante invadează imaginea, contopind interiorul cu exteriorul (Vernacular Oasis, 2016). Aceste lucrări – exuberante, dar mai clasic compuse – punctează expoziţia, funcţionând concomitent ca pauze meditative şi luxuriante scene de tip vanitas.

Picturile lui Bercea sunt adesea compuse din fragmente mai degrabă incongruente, fiecare trimiţând la visul modernist al ordinii raţionale, dar eşuând să îl încorporeze coerent. Tehnica picturală neconvenţională a lui Bercea, ce combină impasto-ul cu aerosolul şi cu tuşa gestualistă, refuză să se conformeze unei structuri, astfel subminând abordarea raţionalistă şi modernistă de construcţie a imaginii. Acest fapt este ilustrat şi de filmul Virtue of Mistakes, 2014 – 2017, ce poate fi înţeles ca o metaforă contemporană a picturii, văzută ca activitate ce combină ludicitatea şi accidentalul cu o abordare mai elaborată, într-o permanentă încercare de a genera sens. Dintr-un astfel de demers rezultă o pictură care „posedă structură în măsura în care existenţa contemporană poate avea o structură, şi anume una asemănătoare mirajului. Pictura devine mai nebuloasă tocmai când este mai vădit materială, mai misterioasă, când convenţiile iluzioniste se prăbuşesc” (Schwabsky, 2014). Lucrările lui Bercea sunt astfel un triumf al picturii asupra arhitecturii, al luminii asupra structurii şi al culorii asupra liniei.