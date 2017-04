Expoziţia HERMANN NITSCH. CELEBRATING LIFE

Articol scris in CULTURA

La Galeria IAGA Contemporary Art din Cluj-Napoca (Str. Cloşca, Nr. 9-11) se va deschide sâmbătă, 29 aprilie, la ora 18, expoziţia HERMANN NITSCH. CELEBRATING LIFE, curatoriată de Georgeta Olimpia Bera, Beatrice Benedetti şi Walter Bonomi.

Galeria IAGA Contemporary Art are onoarea de a prezenta un proiect expoziţonal de înaltă ţinută, care are în centrul său opera artistului de renume internaţional, Hermann Nitsch, unul dintre co-fondatorii controversatei mişcări a secolului XX, cunoscută sub denumirea de Acţionism Vienez.

Această mişcare s-a dezvoltat în decursul scurtei perioade cuprinse între 1960 şi 1971 , avându-i ca protagonişti pe Hermann Nitsch, Günter Brus, Otto Mühl şi Rudolf Schwartzkogler. Momentul s-a identificat, la nivel european, cu începuturile performance-ului, formă de artă care implică acţiunea directă ca mediu de transfigurare a obiectului, prin manifestări precum violenţa, vandalizarea, distrugerea şi alte forme de acţiune care se abat de la practicile artistice tradiţionale şi de la o etică socială impusă.

Confruntarea artistului cu materialul, în care este implicată prezenţa vie a figurii umane, a animalelor sacrificate, a elementelor vegetale (ca apariţii expresive în reprezentarea naturilor moarte) reprezintă în cazul lui Hermann Nitsch instrumentarul unei arte care s-a desăvârşit, de-a lungul timpului, într-o temă inepuizabilă de cercetare în practica şi în teoria artistică. Celebrarea vieţii este un leit-motiv al acţiunilor care combină în mod versatil pictura, happening-ul, arta scenică şi compoziţia muzicală în demersul actual de concepere a unei „opere totale” (Gesamtkunstwerk). Artistul austriac a conceput această formă artistică de exteriorizare începând cu 1960, într-o opus magnum dinamică, ce se desfăşoară sub denumirea de „Orgien Mysterien Theater” (OMT).

Expoziţia organizată de galeria IAGA propune, în baza unui concept curatorial, o retrospectivă videofotografică a acestei „opere totale” şi o reuniune a unora dintre emblematicele realizări ale lui Herman Nitsch, documentate de către artist sub formă de mărturii din timpul numeroaselor acţiuni organizate. Operele de pictură, tehnici mixte, colaje, ansambluri de „relicve” valorizate prin intermediul experienţelor senzoriale nemijlocite din cadrul performance-urilor au căpătat încărcătura expresionistă şi o apropriere a dimensiunii sacrale; această dimensiune este dobândită prin relaţionarea indestructibilă dintre om şi natură, prin experienţa directă a vieţii şi prin apelul la ideea sacrificiului suprem ca resursă a existenţei – un fenomen mistic reprezentativ inspirat din religiile şi miturile civilizaţiilor.

Prezenţa expoziţională la Cluj este rezultatul activităţii intense a galeriei IAGA Contemporary Art, cu ajutorul preţios al lui Beatrice Benedetti de la Box Art Gallery din Verona.

În prezent, opera şi viaţa artistului Hermann Nitsch este cunoscută prin intermediul reprezentaţiilor sale în întreaga lume, în colecţiile a două muzee (Nitsch Museum, Mistelbach, Museo Nitsch, Napoli) şi o fundaţie care îi poartă numele ( Nitsch Foundation, Viena), în cadrul numeroaselor muzee şi galerii, printre care: MOMA, Peggy Guggenheim Collection şi Metropolitan Museum din New York, Tate Gallery Londra, Albertina şi Leopold Musem din Viena, Centrul Georges Pompidou din Paris, Kunstahalle Hamburg, Nationalgalerie din Berlin şi în multe alte centre artistice de prestigiu.

Expoziţia HERMANN NITSCH. CELEBRATING LIFE este prin urmare un eveniment important pentru criticii şi colecţionarii internaţionali, confirmând dorinţa Galeriei IAGA de a fi o platformă culturală vie ale cărei obiective sunt de a dezvolta şi promova dialogul dintre arta contemporană europeană vestică şi cea estică, mulţumită participărilor în cadrul târgurilor de artă, festivalurilor şi evenimentelor internaţionale de artă contemporană, privind spre un posibil viitor unde schimbul cultural şi dialogul internaţional reprezintă într-adevăr fundaţia pe care se pot construi proiecte artistice pe termen lung.

Olimpia Bera, curator, Galeria IAGA Contemporary Art

Vernisajul expoziţiei se va desfăşura în prezenţa artistului Hermann Nitsch, iar accesul se va face doar în baza unei invitaţii (contactaţi galeria: info@iaga.eu). Expoziţia este deschisă publicului în perioada 29 aprilie – 18 iunie 2017 în spaţiile galeriei IAGA şi va fi acompaniată de un catalog bilingv ( RO-ENG), care va fi disponibil spre achiziţionare.