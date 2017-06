Expoziţia De-a arhitectura în oraşul meu

Articol scris in CULTURA

Zilele trecute a avut loc, în curtea Muzeului Etnografic al Transilvaniei, expoziţia de final de an a şcolilor participante la cursul opţional „De-a arhitectura în oraşul meu”. Au fost prezentate machetele gândite pentru un oraş sau cartier imaginar, realizate de elevi sub îndrumarea profesorilor şi arhitecţilor voluntari. Acest curs gratuit şi acreditat este susţinut de Asociaţia De-a Arhitectura în diferite oraşe din România (pentru mai multe informaţii accesaţi pagina www.de-a-arhitectura.ro). Oferit în primul rând claselor primare, cursul nu are ca scop formarea unor viitori arhitecţi, ci familiarizarea copiilor cu mediul înconjurător, cu lucrul în echipă, negocierea şi prezentarea ideilor, cu bricolajul tridimensional, totul prin joc şi seriozitate în acelaşi timp. Procesul de lucru e partea importantă din spatele acestei expoziţii, care nu vizează perfecţiunea, ci unicitatea fiecărui proiect în parte.

Şcolile participante din Cluj-Napoca au fost: Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”, clasa a III-a A, înv. Cristina Chifor; clasa a III-a B, înv. Reghina Liscan; clasa a III-a C, înv. Ioana Pop; şcoala „Ioan Bob”, clasa a III-a B, înv. Aurelia Bogdan; Seminarul Teologic, clasa a IV-a B, înv. Iulia-Cosmina Tămaş; Centrul şcolar pentru Educaţie Incluzivă, prof. Corina Drocaş.

Foto: Paula Boarta