Există bani pentru “Casa Verde”

Articol scris in ECONOMIE

Ministrul Mediului, Graţiela Gavrilescu a anmunţat că, în acest an, va exista şi o nouă ediţie a programului „Casa Verde”. „Vom continua programul „Casa verde”. Anul trecut am reuşit să analizăm 12.000 de dosare în şase luni, de când am preluat mandatul. Aceste dosare stăteau în sertare de ceva timp. Şi anul acesta subvenţionăm acest program şi dorim să-l extindem şi pentru instituţiile publice, tot ce înseamnă primării etc”, a spus Gavrilescu, citată de Agerpres. Guvernul a aprobat bugetul pe acest an al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu, suma totală alocată fiind de aproape 520 milioane de lei, sumă din care se finanţează mai multe programe, inclusiv “Casa Verde”.