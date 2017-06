Eveniment la Radio Domeldo

Articol scris in CULTURA

De un an online, Radio Domeldo demonstrează că formula căreia îi dă viaţă – Classical and More – nu-i o vorbă acolo, e o realitate! Site-ul său (www.radiodomeldo.ro) scrie despre evenimente dar – lucru îmbucurător – şi creează evenimente. Ca acesta: emisiunea atât de îndrăgită şi aşteptată a lui Sergiu Alex, Incursiunile unui meloman, devine specială pentru că va face cunoscut publicului larg, iubitor de frumos, un album de o excepţională calitate muzicală: Stardust, al pianistei şi compozitoarei Kerani (Olanda). Un extras din comentariul emisiunii (care găzduieşte premiera albumului Stardust – luni şi marţi, 26 şi 27 iunie, de la ora 20, miercuri şi joi de la ora 10): Caut a-i aduce un port-drapel muzical şi-l găsesc: e un symphonic new age de o calitate înaltă care face din Kerani un exponent cu nimb de unicitate pentru acest gen în Europa. Sonorităţilor pur simfonice ale partiturii „înviate” miraculos prin dăruirea muzicienilor-creatori le sunt adăugate elemente de percuţie: toate cu migală, cu parcimonie uneori, dar cu o extraordinară abilitate în găsirea şi exprimarea detaliului sonor. Şi nu numai atât: muzicii cosmice (piano & orchestra) îi este adusă, ca ofrandă a realizatorului, poezia lui Mihai Eminescu şi a lui Lucian Blaga, dar şi gânduri ale neuitatului Carl Sagan din serialul de televiziune Cosmos. Prin urmare, muzică şi poezie, de luat respiraţia… În agenda melomanilor, iubitori de poezie sau eseu filosofic despre locul nostru în Univers. Toate, în această emisiune, la Radio Domeldo. M.B.