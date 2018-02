European Ballet Grand Prix Viena, februarie 2018: Descoperind talente noi!

Melania Dindelegan, Ilinca Nistor, Teodora Târnovan şi Sonia Osighe reprezintă Liceul de coregrafie şi artă dramatică ‘Octavian Stroia’ din Cluj – Napoca, în această competiţie internaţională a şcolilor de balet din întreaga lume, competiţie care anul acesta reuneşte peste 350 de tineri pentru care baletul este mai mult decât pasiune, este realizarea unui vis frumos, ce are la bază seriozitate, muncă, energie, responsabilitate nu în cele din urmă.

International Ballet and Contemporary Dance Competition – ‘Descoperind noi talente’ – evenimentul se desfăşoară sub înaltul patronaj al Excelenţelor Sebastian Kurz (cancelar federal), Gernot Blumel (ministru), dr. Michael Haupl (primarul Vienei) – are drept scop descoperirea, pregătirea şi promovarea potenţialului artistic al tinerilor dansatori din întreaga lume, stimularea comunicării între elevi/studenţi şi profesori, creşterea încrederii în forţele proprii, target – uri importante în vederea ţelului propus de fiecare tânăr în parte. Fondatori sunt Simona Noja Nebyla şi Boris Nebyla; din echipă fac parte Shoko Nejime (organizare), Corina Dindelegan (coordonare voluntari), Alessandro Zanella (coordonator EDV).

Cunoaştem foarte bine eforturile depuse de Simona Noja Nebyla în organizarea, la Cluj – Napoca, a Festivalului European al Şcolilor de Balet ‘Grand Assemble’ (în 2017 la cea de a 3 – a ediţie). Şi festivalul de la Cluj – Napoca este doar o parte din munca depusă de Simona Noja Nebyla şi echipa ei în descoperirea şi lansarea de talente noi într-un domeniu vocaţional în care cerintele artistice şi nu numai, sunt cu totul altele, sacrificarea copilăriei în primul rând.

Revin la European Ballet Grand Prix, ediţia 2018. Patru sunt componentele de bază : workshop – urile, concursul, gala, Hand in Hand – Charity Project. Iar pentru stabilirea laureaţilor, juriul are următoarea componenţă : Elisabeth Platel (preşedintă juriu; director al Şcolii de dans a Operei din Paris), Mario Radacovsky (director artistic al Baletului Teatrului Naţional din Brno), Steffi Scherzer (director Tanzakademie Zurich, Elveţia), Gregor Seyffers (director Staatliche Balletschule Berlin), Toru Shimazaki (Kobe Jogakuin College, Japonia) şi Gyorgy Szakaly (director al Academiei Ungare de Dans de la Budapesta).

Programul este pe cât de divers, pe atât de atrăgător, fiind cuprinse titluri cunoscute precum Paquita, La fille mal garde, Corsarul, Esmeralda, Coppelia, Don Quijote, Baiadera, Giselle, Lacul lebedelor, Spărgătorul de nuci, Fata Faraonului, Flăcările Parisului, Diana şi Acteon, Frumoasa din pădurea adormită,…

În concurs intră peste 350 de tineri balerini. România este prezentă prin elevi ai Liceului de coregrafie şi artă dramatică ‘Octavian Stroia’ din Cluj – Napoca, ai Liceului de coregrafie ‘Floria Capsali’ din Bucureşti, ai Liceului de arte din Craiova, posibil şi elevi ai unor instituţii private de profil.

La ora când dvs citiţi rîndurile de faţă, sunt în plină desfăşurare workshop – urile, balet, respectiv dans contemporan.

Se mai impune o menţiune. Unul dintre laureaţii ediţiei 2017, a fost să fie Matei Holeleu (elev al Liceului de coregrafie clujean).

Demostene ŞOFRON