Europarlamentarul german Constanze Krehl: Cred că România şi Bulgaria se află în situaţia în care ar putea să se alăture Schengen

Social democrata germană Constanze Krehl s-a numărat printre europarlamentarii din comisia REGI care au vizitat în aceste zile judeţul Cluj pentru a vedea cum sunt folosite fondurile europene în această zonă. Am stat de vorbă cu reprezentanta Germaniei din Parlamentul European pentru a afla opinia acesteia vizavi de impactul pe care l-a avut politica de coeziune a Uniunii Europene în România. Totodată, Constanze Krehl a vorbit despre aderarea României la Schengen, precum şi despre viziunea sa în legătură cu strategia Europei cu două viteze.

Rep: Care a fost scopul vizitei acestei delegaţii în zona Clujului?

Europarlamentar Contanze Krehl: În primul rând am dorit să vedem cum s-au folosit fondurile alocate în cadrul Programului Operaţional Regional în perioada 2007-2014 şi ce fel de proiecte s-au făcut în această regiune. În al doilea rând am dorit să ştim în ce direcţii vor merge în continuare aceste proiecte şi cum poate fi crescută absorbţia de fonduri europene.

Rep: Ce concluzii s-ar desprinde în urma acestei vizite?

Contanze Krehl: Întâi de toate am aflat că municipiul Cluj-Napoca se află într-o regiune care se situează foarte bine în ceea ce priveşte absorbţia fondurilor structurale. Pe de altă parte, am aflat că în luna august autorităţile de management au acreditat mijloacele prin care se pot demara proiectele cu fonduri structurale şi că deja sunt foarte multe dosare depuse în acest sens. Practic, înţelegem că poate începe treaba în cadrul acestui proces.

Rep: În cadrul dezbaterilor pe care le-aţi avut cu ocazia vizitei la Cluj au fost evidenţiate o serie de piedici care îngreunează procesul de absorbţie a fondurilor UE. Ce se poate face pentru înlăturarea acestor obstacole?

Contanze Krehl: Cred că obstacolele sunt de ambele părţi, atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi în România. Eu cred că în România trebuie să folosiţi mult mai mult asistenţa tehnică pentru a învăţa şi pregăti autorităţile de management şi pe beneficiari, astfel încât aceştia să ştie exact cum să obţină bani. La rândul nostru, în Uniunea Europeană trebuie să găsim o cale pentru a face lucrurile mai uşoare. Vrem să simplificăm lucrurile pentru ca beneficiarii să nu mai vină de patru sau cinci ori la un audit. De ambele părţi cred că este nevoie de muncă pentru a înlătura obstacolele. Astfel de obstacole sunt peste tot dar în România rata de absorbţie este mică în prezent nu din cauza birocraţiei ci din cauza lipsei de acţiune. Un an întreg guvernul nu a făcut nimic iar acum noul guvern abia a început să acrediteze autorităţile de management şi în felul acesta s-a pierdut mult timp. Aşadar, trebuie să oferim sprijin pentru ca proiectele să poată demara.

Rep: Se vorbeşte despre Europa cu două viteze. În ce măsură ar afecta o astfel de strategie coeziunea la nivel european?

Contanze Krehl: În primul rând, ar trebui să nu adoptăm ideea Europei cu două viteze. Părerea mea este că ar trebui să ne gândim ce putem face mai bine ca să avem o mai bună integrare în UE. Eu sunt o susţinătoare a politicii de coeziune. Cred că fiecare regiune din UE trebuie să aibă şansa să beneficieze de această politică de coeziune deoarece fiecare regiune, fie că este bogată, fie că este săracă, are problemele ei. Cred că ar trebui să oferim posibilitatea statelor membre ca în cazul în care nu pot să facă un pas înainte către integrarea în UE să aştepte şi să facă acel pas mai târziu. Însă în niciun caz nu ar trebui să ne gândim la o Europă cu două viteze.

Rep: Preşedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker a menţionat recent că România şi Bulgaria trebuie să facă parte din Schengen însă ţări ca Germania şi Olanda care au spus că încă nu este momentul. Cum vedeţi acest lucru?

Contanze Krehl: Cred că România şi Bulgaria se află în situaţia în care ar putea să se alăture Schengen. Din păcate guvernului german nu-i place acest lucru. Nu ştiu de ce, însă, probabil, după alegerile din această lună totul va fi în regulă. Avem şi câteva dificultăţi politice şi cred că şi acest lucru constituie un motiv pentru care se întâmplă acest lucru. Juncker a spus în discursul despre starea UE că invită pe toată lumea din Europa sud-estică să se alăture Shengen, ceea ce înseamnă România şi Bulgaria. Ştiu că cele două ţări îndeplinesc criteriile şi consideră că aceasta este direcţia cea bună. Totodată, dacă este necesar, ar trebui să susţinem aceste ţări.

