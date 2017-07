Europarlamentarul Emilian Pavel: „Încă din 2011, România îndeplineşte toate criteriile pentru a adera la spaţiul Schengen”

Articol scris in POLITICA

Europarlamentarul PSD Emilian Pavel, membru al unei comisii speciale a Parlamentului European, Schengen Scrutiny, a arătat vineri, la Cluj-Napoca, faptul că România îndeplineşte toate criteriile pentru a adera la spaţiul Schengen, doar că pentru a deveni membru, Consiliul Europei trebuie să ia la cunoştinţă acest fapt. „România, din punct de vedere tehnic, stă mult mai bine decât multe state europene care sunt de facto membre ale spaţiului Schengen şi, în nenumărate rânduri, şi eu, şi colegii mei social-democraţi din Parlamentul European, am solicitat recunoaşterea acestui fapt în Consiliul UE. Ca procedură, în Consiliu nu trebuie să aibă loc un vot, ci doar se ia la cunoştinţă ceea ce Comisia şi Parlamentul au spus-o de prea multe ori deja. Încă din 2011, România îndeplineşte toate criteriile pentru a adera la spaţiul Schengen, doar Consiliul mai trebuie să ia la cunoştinţă acest fapt”, a subliniat Emilian Pavel, în cadrul unei conferinţe de presă, desfăşurată la Cluj-Naoca, alături de deputaţii clujeni ai PSD, Horia Nasra şi Cornel Itu, pentru a marca deschiderea unui birou de europarlamentar la Cluj.

Potrivit acestuia, refuzul de a primi România în Schengen ar putea să fie atacat la Curtea Europeană de Justiţie, situaţie în care ţara noastră ar avea şase să aibă cîştig de cauză. Cu toate acestea, europarlamentarul consideră că, la fel de bine, România ar putea să aleagă calea diplomatică, prin care s-ar putea obţine aceleaşi rezultate. „În momentul în care noi îl punem pe ordinea de zi, se poate, într-adevăr, opune unul din statele membre Schengen şi atunci România nu este primită. Dar acel refuz al vreunui stat trebuie motivat în scris către instituţiile europene şi către statele România şi Bulgaria, în acest caz. Odată ce am avea acel răspuns, care nu cred că ar avea o susţinere reală juridică, România şi Bulgaria ar putea ataca acest refuz la Curtea Europeană de Justiţie, iar experţii şi colegii mei din Comisia de libertăţi civile susţin că am avea toate şansele să câştigăm. Sigur că, de multe ori, abordarea mai diplomatică şi mai prietenoasă dă rezultate mai bune şi poate că ne aduce şi beneficii, dar eu cred că după zece ani, de când suntem membri ai UE, merităm să intrăm şi noi în acel cerc select, să beneficiem pe deplin de libera circulaţie a cetăţenilor, a bunurilor, mărfurilor, a forţei de muncă, pentru că astăzi oricine merge şi trece graniţa la Borş trebuie să stea şi să prezinte documentele, spre deosebire de alte state”, a explicat europarlamentarul PSD. Acesta a pecizat că, atunci când Europa s-a confruntat cu acel val de refugiaţi, Parlamentul European a solicitat mai multe informaţii Comisiei Europene cu privire la respectarea criteriilor tehnice, pentru statele membre Schengen, adică cum îşi apără ţările Schengen frontierele, în urma discuţiilor fiind identificate mai multe probleme.

Precizăm că Emilian Pavel este specialist IT şi a fost membru în Consiliul Judeţean Bihor. Acesta a intrat în Parlamentul European în locul Corinei Creţu, în momentul în care aceasta a fost numită Comisar European pentru Politici Regionale.

Adriana STUPAR