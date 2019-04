Emil Boc, enervat de un clujean

Un clujean prezent marți la şedinţa de Consiliu Local a povestit prin câte etape a trecut, fără succes, când a încercat să ducă mai mulţi saci cu moloz la groapa de gunoi a oraşului. Bărbatul s-a plâns de faptul că fie nu i s-a răspuns la telefon, fie a fost purtat de colo colo. În final, clujeanul a ajuns cu molozul în pădure. La sfârşitul relatării, primarul municipiului Cluj-Napoca Emil Boc a izbucnit, reproşându-i acestuia că face un circ ieftin.

“De ce nu aţi mers direct, personal, dacă nu v-a răspuns la numărul de telefon, la firma de salubritate, care are obligaţia legală să vă pună un container la dispoziţie pentru deşeurile rezultat din construcţii. De ce v-aţi dus pe căi ocolite, trebuia să mergeţi exact acolo unde se rezolvă problema. Aţi spus că aţi sunat, eu acuma vreau să sun să văd dacă la acest număr răspunde cineva. Dar dacă nu aţi mers la firma respectivă, la şedinţa de Consiliu Local nu accept circul acesta pentru oamenii care muncesc cu bună credinţă şi seriozitate în oraş. Dacă nu au răspuns, deşi mă îndoiesc, eu ce dovadă am ca să vă cred că aţi sunat? Dacă veneaţi cu o cerere scrisă, distinse domn, proba bunei credinţe, am înregistrat-o la registratura companiei, vă credeam. Altfel, totul este un circ ieftin pe care vreţi să îl faceţi în faţa Consiliului Local. Dacă nici la acea cerere nu vă răspundea nimeni, aveţi tot dreptul să faceţi acest circ mediatic. Aplicaţi legea şi cunoaşteţi legea”, a spus primarul, nervos.

A.M.C.