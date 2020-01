Emil Boc: alegerea primarilor în două tururi de scrutin corespunde cel mai bine exigenţelor unei democraţii

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, consideră că alegerea în două tururi de scrutin a primarilor corespunde cel mai bine exigenţelor unei democraţii.

„Într-o democraţie, dacă vrem să-i respectăm până la rădăcină principiile, se justifică alegerea primarilor în două tururi, pentru a avea legitimitate în deciziile pe care le iau, legitimitate dată de votul cetăţenilor. (…) Ne place, nu ne place, ne avantajează, nu ne avantajează … e altă temă. Democratic şi potrivit logicii din statele care au democraţii consacrate, alegerea în două tururi reprezintă un lucru care ar trebui promovat şi susţinut. Asta este realitatea. (…) Eu am fost ales primar şi în două tururi, şi într-un tur şi consider că din perspectivă democratică, alegerea în două tururi este cea care corespunde cel mai bine exigenţelor unei democraţii, după ce am văzut ambele experienţe. Cred că pentru sănătatea regimului democratic dintr-o ţară ar trebui ca acest principiu să rămână consacrat pentru viitor”, apreciază Emil Boc.

El a spus că, de asemenea, şi alegerile anticipate reprezintă un lucru firesc într-o democraţie. „Alegerile anticipate în democraţiile consacrate reprezintă un lucru firesc şi necesar atunci când opţiunile electoratului, cetăţenilor, nu se mai regăsesc actualizate în reprezentarea parlamentară. Sau ele reprezintă o soluţie atunci când există un blocaj între Executiv şi Legislativ”, a menţionat primarul de Cluj-Napoca.