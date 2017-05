Elevii gherleni şi-au etalat talentul în cântec, dans şi muzică cultă

Zilele Liceului Teoretic „Petru Maior” din municipiul Gherla au fost considerate o adevărată sărbătoare a renumitei şcoli de odinioară, unde au predat şi studiat dascăli renumiţi (exemplu elocvent în această privinţă este universitarul, poetul şi criticul de artă Ion Apostol Popescu, om şi intelectual de excepţie, simbolul acestei şcoli). Momentul central al evenimentelor la care a participat şi o delegaţie din India, de la „St.Marks Sr.Sec.Public School” din MeeraBagh. New Delhi, în frunte cu directoarea Anjali Aggarwal şi profesorul coordonator al proiectului, Pooja Minocha, a fost spectacolul festiv ce a avut loc în sala cinematografului din oraş, spectacol încheiat cu evoluţia superbă a celor opt membri ai formaţiei de dansuri a şcolii indiene, îmbrăcaţi în frumoase costume tradiţionale. De asemenea, a mai fost prezentă şi directoarea Liceului Tehnologic Lechinţa (judeţul Bistriţa-Năsăud), dr. Oana Raluca Baciu, cu care instituţia de învăţământ din Gherla are relaţii de parteneriat. Cu toţii am asistat la o largă desfăşurare de forţe artistice. Chiar remarca cineva în sală: „Municipiul Gherla are talente tinere deosebite, de Zilele Oraşului nu este nevoie să aducem artişti din afară, avem noi în curtea noastră!”. Da, aşa este. Numai înşirând genurile artistice şi formaţiile sau interpreţii, avem în faţă o listă bogată de talente. Primii care au urcat pe scenă au fost instrumentiştii Mihnea Şteiu şi Raul Iuşan, urmaţi de un grup de elevi ai clasei a VII-a, care ne-au propus o dramatizare după povestea fascinantă a naturii, cu armonia şi subtilităţile ei. Dansul sportiv a fost reprezentat cu succes de perechile Emma Bucsar-Dragoş Oltean şi Alexandra Forţ-Florin Mathe, ambele pline de graţie şi dinamism. Super talente! Elevul Gabriel Precup ne-a încântat cu o piesă muzicală interpretată magistral la orgă, urmat de un punct artistic prilejuit de evoluţia talentatei Cristina Vladar, care a realizat un moment coregrafic intitulat „Cuminţenia Pământului”, inspirat de lucrarea marelui nostru sculptor Constantin Brâncuşi, o adevărată premieră în viaţa culturală a Gherlii. După acestea trebuiau să vină… ritmurile şi stările specifice culturii indiene, transpuse pe scenă de Alexandra Blejan, care alături de colegele Delia Coroian şi Andreea Pop din formaţia de majorete, a apărut în faţa publicului. Nu au lipsit din program nici elevii clasei a V-a, ei abordând un dans indian sub conducerea dirigintei, prof. Cosmina Monoseş. Spiritul tânăr şi-a găsit expresia artistică nu doar în formele moderne, ci şi în jocul popular tradiţional, care a fost mereu iubit şi practicat la cele mai înalte cote (să nu uităm turneele de mare succes efectuate în străinătate) de Ansamblul folcloric „Valea Someşului” coordonat de prof. Ovidiu Todea, format numai şi numai din elevii Liceului Teoretic „Petru Maior”. Cea mai cunoscută instituţie de învăţământ din Gherla s-a prezentat, cu ocazia „Zilelor Şcolii”, la cel mai înalt nivel! A fost un adevărat tur de forţă, apreciat de toţi cei peste 300 de spectatori aflaţi în sala cinematografului. Să mai amintim că doamnei directoare a Liceului „Petru Maior”, prof. Cosmina Forţ, i-a fost înmânat din partea delegaţiei indiene un frumos album, realizat de elevii şcolii pe care au reprezentat-o.

Manifestarea artistică a elevilor gherleni a fost onorată şi de primarul municipiului, Ioan Neselean, domnia sa spunând că şi el este absolventul liceului sărbătorit, felicitându-i totodată pe oaspeţii din India, pe care i-a invitat şi la sediul Primăriei.

SZEKELY Csaba