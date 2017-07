Elevii clujeni de 10 la Bacalaureat – premiaţi de autorităţile locale

Articol scris in Educaţie

Cei nouă elevi clujeni care au obţinut medii de 10 la examenul de Bacalaureat, numărul notelor maxime clasând judeţul Cluj pe primul loc la nivel naţional, alături de Bucureşti, au fost premiaţi vineri de prefectul Gheorghe Vuşcan, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Palatul Administrativ, informează AGERPRES.

Anul acesta judeţul Cluj s-a clasat pe locul al patrulea, ca procent de promovare a Bacalaureatului, cu 82,75%, după Sibiu (83,73%), Bacău (83,54%) şi Iaşi (82,91%), în condiţiile în care în anii trecuţi a ocupat locul I sau II pe ţară.

‘Faptul că Clujul se află, în ultimii trei-patru ani, pe primele locuri la Bacalaureat nu este întâmplător. Şcoala clujeană etse una serioasă şi nu neapărat doar la nivelul Bacalaureatului, pentru că este o muncă care începe în ciclul primar’, a declarat prefectul Gheorghe Vuşcan.

La rândul său, şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean (IŞJ) Cluj, Valentin Cuibus, a precizat că trebuie ţinut cont şi de faptul că cele nouă medii de 10 ale elevilor clujeni au fost obţinute dintr-un număr total de participanţi la examenul de Bacalaureat de două ori mai mic decât cel din Bucureşti.

‘În acest an Clujul este pe primul loc împreună cu Bucureştiul. Ne raportăm însă la cifre diferite. Bucureştiul a avut 10.000-11.000 de candidaţi, Clujul 4.000. Aşa că din acest punct de vedere suntem în faţă. Să nu uităm că avem peste 900 de elevi care au medii între 9 şi 10. Este foarte multă muncă din partea tinerilor, a profesorilor şi în acelaşi timp şi părinţii îi sprijină foarte mult’, a spus Cuibus.

Cei nouă tineri cu medii de 10, trei băieţi şi şase fete, provin atât de la şcoli din Cluj-Napoca, cât şi din alte oraşe ale judeţului. Cei mai mulţi dintre ei au susţinut, cu prilejul ceremoniei de premiere, că vor alege pentru studiile superioare o facultate din România.

‘În principiu m-am pregătit pe parcursul liceului, iar în ultimul timp am mai trecut o dată prin materie. Poate pare un clişeu, dar nu mi-a venit să cred când am văzut nota, am fost şocat, dar şi fericit. Următorul pas este admiterea aici, la Cluj, la Facultatea de Medicină, cu siguranţă admiterea va fi net superioară Bacalaureatului’, a spus Vlad Racolţa, elev al Liceului Teoretic ‘Alexandru Papiu Ilarian’ din Dej.

Universitatea de Medicină şi Farmacie, precum şi Universitatea Tehnică Cluj-Napoca sunt alegerile predilecte ale tinerilor respectivi, două dintre fete spunând că vor alege Facultatea de Drept a Universităţii Babeş-Bolyai (UBB), pentru a urma apoi o carieră de procuror, respectiv Academia Tehnică Militară din Bucureşti. O altă tânără a spus că încă nu s-a hotărât exact la ce facultate vrea să meargă mai departe, ezitând între Facultatea de Medicină şi cea de Psihologie.

‘Eu încă nu m-am hotărât exact ce drum vreau să urmez. Am să dau totuşi admiterea la Facultatea de Medicină sau la Psihologie. Vreau să le transmit elevilor că este în regulă să ezite, trebuie să se gândească bine la ce vor să facă în viaţă şi să îşi exploreze toate opţiunile’, a spus Daria Răduţiu, de la Colegiul Teoretic ‘Mihai Viteazu’ din Turda.

La examenul de Bacalaureat, în judeţul Cluj, pe lângă cele nouă medii de 10 au fost obţinute şi 900 de medii cuprinse între 9 şi 10. De asemenea, 18 elevi care au avut media cuprinsă între 9,95 şi 9,99 au depus contestaţie, urmând să afle luni dacă media le-a fost ridicată sau nu.

La nivel naţional, anul acesta au fost obţinute 97 de medii de 10 la Bacalaureat.

În fiecare an, elevii clujeni care obţin media 10 la Bacalaureat sunt premiaţi de Prefectura şi Consiliul Judeţean Cluj, precum şi de Primăria Cluj-Napoca