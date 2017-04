Elevi clujeni, premiaţi la Olimpiada Naţională de Biologie

Articol scris in Educaţie

Elevii clujeni s-au întors cu premii de la Olimpiada Naţională de Biologie, desfăşurată, în perioada 19-25 aprilie, la Baia Mare.

Lotul judeţului Cluj a fost format din opt elevi, care au obţinut următoarele rezultate: Rusu E. I. Irina Maria, clasa a VII-a, Liceul Teoretic „Avram Iancu” Cluj-Napoca – premiul II; Ţigănilă N. Adela-Andreea, clasa a IX-a, Colegiul Naţional „Mihai Viteazul” Turda – menţiune şi calificată în lotul EUSO (Olimpiada pentru Ştiinţe a Uniunii Europene); Vlad C. Iulian şi Lehene I. Cătălin, clasa a X-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” Cluj-Napoca – premiul II, respectiv premiul III; Necula A. H. Alexandru, clasa a XI-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” – calificat în lotul lărgit; Streza I. C. Rareş, clasa a XII-a, Colegiul Naţional „Emil Racoviţă” – menţiune; Maier P. C. George, clasa a XII-a, Liceul Teoretic ,,Avram Iancu” Cluj-Napoca – menţiune, calificat la Olimpiada Internaţională de Biologie, Londra – 2017.

Felicitări elevilor şi cadrelor didactice care i-au pregătit!

M. T.