Electric Castle 2018. Când sunt aşteptaţi 200.000 de spectatori!

Puţin timp ne mai desparte până la deschiderea oficială a celei de a 6 – a ediţii Electric Castle, miercuri 18 iulie, şi anul acesta pe domeniul consacrat al Castelului Banffy de la Bonţida.

Va fi un 2018 cu 200 de artişti invitaţi – Damian Marley, Delinquent Habits, Alison Wonderland, Wolf Alice, Netsky, JP Cooper, Digitalist, Mura Masa, Excision, Son Lux, HVOB, The Horrors, Kolektiv Turnstrasse, Jessie, London Grammar, Kensington, Richie Hawtin, Subcarpaţi, Viţa de Vie, Quantic Live, Valentino Khan, Reiner Zonneveld, Tschami, Henry Saiz & Band, San Holo, Chris Lorenzo, Makoto, Fabio Florido, Kris Kross Amsterdam,… Într-un cadru cu nu mai puţin de şapte scene de concert. Se impun şi câteva date ce ţin de 2017. 200 de artişti au onorat festivalul, cele cinci zile însemnând 174 000 de spectatori. Şi dacă nu ar fi plouat, cu siguranţă ar fi fost mai mulţi. Poate 2018 va fi ediţia fără ploaie.

Muzică bună va fi, asta este sigur. Voi trece în revistă câteva biografii şi noutăţi în festival: Damian Robert Nesta „Jr. Gong” Marley este cel mai tânăr fiu al legendei muzicii reggae, Bob Marley; ELROW va pune în scenă probabil cel mai mare spectacol pe care l-a văzut castelul Banffy: un show cu acrobaţi la trapez, într-un spaţiu umplut de instalaţii dintre cele mai ciudate, ELROW este cel mai revoluţionar concept de party dezvoltat în marile festivaluri de muzică din Europa; Wolf Alice aduce hit-ul „Moaning Lisa Smile” pe principala scenă a festivalului, în timp ce St. Germain ne propune nu-jazz; Mura Masa vine pentru prima dată în România în 20 iulie, pentru Electric Castle, cu piese de pe primul său album, care a reuşit performanţa unei duble nominalizări la premiile Grammy! Fanii dubstep au întâlnire cu Jeff Abel – Excision, de asemenea pentru prima dată în România, cu un show în care muzica, proiecţiile video şi spectacolul de lumini creează experienţe puternice şi memorabile, într-o instalaţie gândită de la zero chiar de artist. Iar pentru că varietatea de stiluri defineşte Electric Castle, fanii post-rock-ului nu au fost uitaţi şi îi vor întâlni pe Son Lux, trupa din New York care aduce în premieră pentru România albumul lansat cu numai câteva luni în urmă; London Grammar e una din trupele care au entuziasmat publicul Electric Castle încă de la primul anunţ al venirii lor la Cluj. O trupă indie care a avut nevoie de un singur album pentru a ajunge pe locul al 2-lea al clasamentelor din Marea Britanie, London Grammar aduce la EC muzica celui de-al doilea album, lucrat timp de 4 ani şi propulsat direct pe locul 1 în topuri; rock-ul alternativ marca Nothing But Thieves aduce la castel „Broken Machine”, al doilea album al trupei care a susţinut deja concerte sold-out în peste 10 ţări.

Deschiderea oficială a festivalului Electric Castle are loc miercuri 18 iulie, primii invitaţi fiind Damian Robert Nesta Marley şi Delinquent Habits.

Demostene ŞOFRON