EducaTIFF își începe al 10-lea de an existență cu „Școala Altfel”!

Articol scris in Educaţie

Cel mai longeviv proiect de educație cinematografică pentru elevi din România, EducaTIFF, ajunge anul acesta la a zecea aniversare. Activitățile programate în acest an încep cu ediția specială EducaTIFF – Școala Altfel, în perioada 26-30 martie, la Cinema Victoria.

„În cele cinci zile de program vor fi 10 proiecții de filme educative, selectate pe diferite grupe de vârstă, astfel încât elevi din toate clasele primare, de gimnaziu și de liceu să poată fi prezenți la cel puțin o proiecție. Cei mai tineri cinefili (categoria de vârstă +6 ani) au parte de două premiere: Aventuri fără pereche / The Oddsockeaters, care va fi lansat în cinematografe doar în aprilie, și Peter Iepurașul / Peter Rabbit. Elevii din clasele mici de la școli cu predare în limba maternă sunt invitați la o proiecție specială, dublată în limba maghiară – Incredibila poveste a perei uriașe” – au anunțat organizatorii.

Potrivit acestora, pentru elevii din clasele mai mari, selecția EducaTIFF – Școala Altfel include: Vara lui 1993 / Summer of `93; Pe roți / On wheels și Avril și lumea prefăcută /April and the Extraordinary World. Pentru liceeni, recomandările sunt Breaking News și Atelierul / L’atelier.

Produse sau co-produse de Brazilia, Franța, Belgia, Canada, Cehia, Spania, România, Marea Britanie, Australia, SUA, Ungaria, filmele redau o varietate de perspective și idei ce invită la însuflețite discuții post-vizionare. În tradiția EducaTIFF, elevii sunt invitați, după fiecare proiecție, să participe la o discuție liberă pe tema filmului. Acestea vor fi moderate de Daniel Iftene, lector universitar la Facultatea de Teatru și Televiziune a Universității „Babeș-Bolyai”, și de Raluca Bugnar, coordonator EducaTIFF.

Competiția „Tineri Critici de Film” va fi extinsă și în cadrul programului EducaTIFF – Școala Altfel. Elevii pot să-și înscrie în concurs cronicile la oricare dintre filmele vizionate, pe adresa educatiff@tiff.ro. Cele mai bine scrise trei cronici de film vor fi premiate cu câte un pachet de cărți ce au stat la baza unor filme pentru copii sau tineret.

”Programul EducaTIFF – Școala Altfel acoperă o varietate generoasă de genuri: de la comedie la SF și de la dramă la aventură, precum și o varietate de stiluri. Spre exemplu, avem animație desenată de mână, animație generată cu ajutorul computerului și o îmbinare a „live action-ului” (filmările cu actori) cu personajele animate, în cazul lui Peter Iepurașul, deci vom putea învăța împreună și despre tehnicile utilizate, nu doar despre poveștile spuse. Ne-am dorit mult să avem și un film românesc, iar Breaking News se potrivește perfect adolescenților. La fel ca anul trecut, vom avea o proiecție dublată în limba maghiară – la filmul Incredibila poveste a perei uriașe -, special pentru școlile cu predare în limba maternă”, spune Raluca Bugnar, coordonator program.

Participarea la evenimentele Școala Altfel – EducaTIFFse va face pe bază de rezervare, la telefon 0743.307.087 sau la adresa de email educatiff@tiff.ro. Prețul unui bilet la cinema este 8 lei. Cadrele didactice și adulții care însoțesc grupuri de minim cinci copii beneficiază de acces gratuit.

Lansat în 2009 sub umbrela Festivalului Internațional de Film Transilvania (TIFF), EducaTIFF a perseverat, an de an, în a le deschide copiilor și adolescenților apetitul pentru filme din toate colțurile lumii și a le oferi ocazia să-și exprime propriile idei despre creațiile cinematografice, fie prin dezbateri, fie prin competiții dedicate. O mare parte dintre ei au rămas alături de festival, urmând alte proiecte speciale pentru tineri, precum Let’s Go Digital, Transilvania Talent Lab ș.a., devenind parte din echipă sau pur și simplu ca spectatori nelipsiți de la fiecare nouă ediție.

Derulat, inițial, doar pe perioada festivalului, EducaTIFF s-a extins ulterior și în afara perioadei de desfășurare a TIFF-ului. EducaTIFF a avut de-a lungul anilor și ediții pentru copii și tineri din Alba-Iulia, București, Sibiu, iar la Cluj-Napoca a desfășurat și ediții de toamnă – Săptămâna Filmului pentru Elevi, dar și de primăvară, ca parte a programului „Școala Altfel”.

Începând din 2013, EducaTIFF organizează la Cluj și Young Audience Award (YAA), proiectul prin care, în parteneriat cu Academia Europeană de Film, tinerii clujeni pot vota cel mai bun film european pentru tineret, realizat pe parcursul anului precedent. În 2018, YAA va avea loc în 6 mai, la Cinema Victoria, participarea fiind gratuită, în baza înscrierilor la educatiff@tiff.ro.

EducaTIFF este un program organizat de Asociația pentru Promovarea Filmului Românesc (APFR), cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei și cu implicarea Asociației Victoria Film și a Inspectoratului Școlar Județean Cluj.