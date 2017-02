Edilii comunelor de pe Valea Someşului, în continuare în alertă

Apele revărsate ale Someşului Mic creează noi probleme peste tot. Zilele trecute am trecut prin mai multe comune de pe marginea şoselei naţionale Cluj-Dej şi am avut ocazia să văd situaţia la faţa locului.

La Jucu, viceprimarul Mihai Cocoşi se afla în localitatea Jucu de Mijloc, unde se punea în funcţiune pompa de apă de pe malul Someşului Mic. Acolo, pârâurile au creat probleme populaţiei, Someşul încă nu a ieşit din matcă, dar preventivi şi responsabili cum sunt, cei de la Primăria Comunei Jucu au luat imediat măsurile de rigoare. Nici pe terenurile agricole nu am văzut multă apă, doar apa de sol ne-a atras atenţia asupra greutăţilor ce pot apărea în cazul unei inundaţii.

În comuna Bonţida, la Răscruci, pârâul de pe Valea Borşei a crescut simţitor, dar inundaţii nu am sesizat nici acolo. La Iclod, edilii comunei au luat din timp măsurile de siguranţă şi toamna trecută au pavat cu dale malul Văii Alunişului, lucrare ce va fi continuată în acest an. Apă de sol am zărit şi în vecinătatea satului Fundătura, acolo oamenii au săpat şanţuri de scurgere a apei. Acelaşi lucru au făcut şi gospodarii din Livada.

În împrejurimile municipiului Gherla, pe Valea Fizeşului apa a depăşit cotele obişnuite, însă fără pagube materiale. Deocamdată, desigur, pentru că la mijlocul acestei săptămâni a mai plouat prin zonă.

La Mintiu Gherlii, pe primarul Dumitru Oltean, aşa cum este el bun gospodar, l-am găsit în mijlocul locuitorilor satului Salatiu, unde, cum se face vreme bună, se va continua investiţia la canalizare. În privinţa apelor ieşite pe câmp, la Mintiu Gherlii nu s-au constatat probleme.

Deci, încă nu s-au liniştit edilii comunelor de pe Valea Someşului Mic, în continuare sunt în alertă maximă şi îşi fac planul de bătaie în cazul unor noi precipitaţii. Zăpada s-a topit brusc pe dealurile ce înconjoară această vale, doar cîteve pete albe ne mai spun că încă suntem în plină iarnă.

Orice este posibil în perioada următoare!

