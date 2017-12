EBEC Challenge – competiţie pentru viitorii ingineri

Articol scris in ECONOMIE

EBEC Challenge, eveniment aflat la a zecea ediție, este o competiție inginerească organizată de voluntarii BEST Cluj-Napoca pentru colegii lor, studenți ai Universității Tehnice din Cluj-Napoca.

Competiția din acest an este va avea loc în perioada 15-17 decembrie, la Cluj Arena, şi propune două categorii de concurs: Case Study și Team Design, care ia în calcul punctele forte ale fiecărei echipe înscrie, respectiv Case Study, al cărui obiectiv este analizarea și rezolvarea unei probleme din viața de zi cu zi. Concurenţii trebuie să pornească de la contextul descris de organizatori și să dezvolte soluții. La final, echipele trebuie să își expună ideile găsite prin intermediul unei prezentări. Proba de Team Design constă în rezolvarea unei probleme tehnice într-un interval de timp dat. Rezultatul probei este o mașinărie ce trebuie să realizeze anumite acțiuni care să rezolve cerințele problemei. La ambele categorii sunt apreciate idei cât mai originale și mai creative, care să surprindă gândirea de inginer, o bună muncă de echipă, precum și dorința de a învăța și încerca ceva nou.

Cea mai bine clasată echipă la faza locală urmează să meargă la Iași, la etapa regională, unde va concura cu echipe ale unor studenți din București, Iași, Timișoara, Brașov și Chișinău. Competiția poate fi urmărită pe site-ul http://ebec.bestcj.ro/.

BEST, Board of European Students of Technology, este o organizație ce reunește studenți ai universităților tehnice din 93 de orașe europene. BEST Cluj-Napoca își desfășoară activitatea de 22 de ani, organizând evenimente axate pe competiții inginerești (EBEC Challenge, Battle Lab Robotica), suport în carieră (JobShop), educație complementară (BEST Training Week) sau cursuri de sezon.