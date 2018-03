După două luni de scădere, în februarie a început o revenire modestă a activităţii din industrie

Articol scris in ECONOMIE

Conform datelor Barometrului Industrial, realizat de IRSOP şi SNSPA Facultatea de Management, industria a ieşit din contracţie, dar avansul a fost modest în februarie.



Revenirea este susţinută de cele două motoare principale – creşterea cererii interne şi creşterea exporturilor. Totuşi, creşterile n-au reuşit să recupereze scăderile din lunile decembrie şi ianuarie. Probabil că relansarea a fost sub aşteptările managerilor, pentru că încrederea lor în activitatea viitoare a scăzut faţă de luna precedentă.

Volumul producţiei a urcat la 55 de puncte, faţă de 44 în decembrie şi 46 în ianuarie, când industria s-a aflat în contracţie. „Dacă atenuăm volatilitatea calculând o medie între ianuarie şi februarie observăm că activitatea nu depăşeşte 50,5 puncte, ceea ce înseamnă că în primele două luni din 2018 industria s-a aflat sub zona de creştere. Stocurile au crescut de la 43 la 47 şi se află tot în fază de contracţie, sub 50 de puncte”, se menţionează în barometru.

Comenzile noi au urcat de la 45 la 54, dar media arată că în primele două luni cererea a rămas contractată. Comenzile pentru export au crescut de la 53 în ianuarie la 59 în februarie. Intensificarea exporturilor arată cât de dependentă este revigorarea întregii industrii de exporturile realizate numai deo parte a firmelor industriale. Importurile de materii prime au urcat ceva mai lent, de la 56 la 59 şi se apropie de punctajul maxim de 61 de puncte din ultimele 8 luni.

Numărul angajaţilor a rămas la 50 de puncte, semn că angajările şi disponibilizările rămân în echilibru, în sensul că firmele nu angajează salariaţi mai mulţi decât numărul celor care îşi încetează activitatea.

Costurile de producţie au rămas la o valoare ridicată de 72 de puncte, dar în uşoară scădere faţă de 74 în ianuarie. Scăderea ar putea fi legată de un consum mai redus de energie datorită intervalelor cu temperaturi mai ridicate. Oricum, indicatorul costurilor se află cu mult peste media de 67 de puncte a întregului an 2017.

Preţurile încasate de firme arată o uşoară scădere de la 64 în ianuarie la 62 în februarie, după circa trei luni de creştere consecutivă. Dacă scăderea persistă, ea ar putea semnala o tendinţă spre deflaţie. Ar fi tot ceea ce firmele îşi pot dori mai puţin în condiţiile gradului ridicat de îndatorare a sectorului industrial.

Indexul de optimism al managerilor arată prima scădere din ultimele cinci luni. În octombrie 2017, indexul avea 59 de puncte, iar în ianuarie 2018 crescuse la 71. Dar luna trecută a scăzut la 68. Valoarea indexului rezultă din agregarea aşteptărilor managerilor privind cererea, producţia şi încasările viitoare. Probabil că scorul maxim din ianuarie a fost susţinut de aşteptări mari care în februarie nu s-au confirmat în întregime.