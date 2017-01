După 158 de ani: MICA UNIRE sărbătorită la Turda

În 24 ianuarie, cei 158 de ani ce au trecut de la unirea Ţării Româneşti cu Moldova, act ce a avut ca şi consecinţă formarea României, au fost sărbătoriţi, la Turda, printr-un spectacol desfăşurat la Teatrul „Aureliu Manea”, urmat de o „Horă a Unirii” ce s-a încins în jurul sensului giratoriu de lângă Primărie. Sărbătorirea „Unirii mici” s-a încheiat sub lumina focurilor de artificii ce au inundat cerul deasupra Pieţei 1 Decembrie 1918, la intersecţia acesteia cu strada Libertăţii. Semnalul de deschidere a sărbătorii s-a dat la ora 17.30, când pe scena teatrului turdean şi-au făcut apariţia, rând pe rând, cele patru ansambluri folclorice ale Casei de Cultură, respectiv „Datina turdeană” şi „Comori Ardelene”, conduse de coregraful Ioan Cuc, iar apoi „Mugurii Arieşului” şi „Cununa Ardealului”, pregătite de coregraful Vasile Baciu.

După evoluţia ansamblurilor folclorice, cei peste 300 ce au umplut până la refuz sala de spectacole a Teatrului „Aureliu Manea” au avut ocazia să asculte o „mostră” de muzică arhaică, interpretată de Florin Ştefan, de 18 ani chitarist al formaţiei clujene „Semnal M”, împreună cu taraful său.

Florin Ştefan, care a cântat la nai, cobză şi liră, şi-a început recitalul cu o „Rugă de sărbători”, melodie din Maramureş. Apoi, acompaniat de cei patru instrumentişti ce formează taraful său, a interpretat o „Suită din Ţara Moţilor” şi o „Doină” culeasă în anii 30 ai seolului trecut. După acordurile unui fragment din Rapsodia Română de George Enescu, cântat de Florin Ştefan la nai, acesta a renunţat la „bateria de fluiere” în favoarea „lirei tracului Orfeu” şi a cobzei, pentru a interpreta o „Sârbă”, melodie culeasă de Dimitrie Cantemir, pe la 1700. Melodiei „Cântă cucul, bată-l vina/De răsună Bucovina” i-a urmat o melodie populară din zona Turzii, iar în final Florin Ştefan şi taraful său au cântat „Hai să-ntindem hora mare”. Versurile cântecului, fredonate de spectatorii din sala teatrului turdean, care fluturau steguleţe tricolore, au sunat ca un îndemn la horă, urmat fără preget de participanţii la spectacol, în frunte cu primarul Turzii, Cristian Matei. După ce au ajuns la sensul giratoriu de lângă clădirea Primăriei turdene, participanţii la sărbătoare au încins o Horă a Unirii, al cărei final s-a desfăşurat sub lumina artificiilor care începuseră să ţâşnească, de lângă fântâna arteziană (secată în această perioadă a anului), spre înaltul cerului îngheţat la cele aproximativ 10 grade sub zero, cât măsura puterea geruleţului ce a pus stăpânire peste Turda la începutul săptămânii.

Emil HĂLĂŞTUAN