Dragnea, penalul, trădează Ardealul!

Articol scris in EDITORIAL

La începutul lunii mai atrăgeam atenţia în cadrul editorialului „Încă un pas spre disoluţia statului român” că pe lângă legea care permite folosirea limbii maghiare în spitale şi în unităţile de asistenţă socială, UDMR are pregătite mai multe legi care vizează negarea caracterului naţional-unitar al statului român şi pregătirea condiţiilor pentru diminuarea suveranităţii acestuia în zone locuite compact de comunităţi etnice minoritare. Astfel, arătam că liderii URMR vor încerca să promoveze amendamente legate de folosirea simbolurilor naţionale, regionale ale comunităţilor locale şi proiecte privind extinderea modului de utilizare a limbii maghiare şi a înscripţionării bilingve în Transilvania, scopul final fiind de a obţine statutul de limbă oficială regională pentru limba maghiară. Din păcate, nu au trecut decât şase săptămâni de atunci, iar luni şi ieri am văzut cât de uşor planul mârşav al UDMR poate deveni realitate. Un plan în care sub retorica drepturi ale minorităţilor se ascunde visul “marelui” stat maghiar şi în care neamul românesc din Transilvania trebuie să facă loc exclusivismului “naţiunii maghiare”.

O etapă din acest plan s-a consumat chiar luni, când comisiile pentru administraţie şi pentru drepturile omului au fost de acord cu propunerea legislativă prin care ziua de 15 martie este consacrată ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România, urmând ca angajaţilor maghiari să li se acorde o zi liberă pentru a participa la manifestări. Decizia a şocat efectiv opinia publică din România, mai ales că se anunţase că urmează ceva şi mai şi: aprobarea proiectului legii minorităţilor, proiectului privind scăderea pragului de reprezentare a minorităţilor pentru folosirea limbii materne în administraţie şi a proiectului de lege privind finanţarea învăţământului confesional privat. Practic, nişte minţi bolnave, nişte ignoranţi, erau pregătiţi să calce în picioare memoria celor care s-au jertfit pentru păstrarea identităţii noastre româneşti.

Nu a mai contat pentru aleşii din coaliţia majoritară faptul că 15 martie a însemnat începutul unui lung calvar pentru românii din Transilvania, cu peste 40.000 mii de români ucişi, cu peste 300 de sate locuite de români arse şi şterse de pe faţa pământului, cu sute de crime odioase şi barbare, cu peste 100 de preoţi ortodocşi români spânzuraţi. Nu a contat nici faptul că 15 martie a însemnat alipirea Transilvaniei la Ungaria, adică anexarea unui teritoriu independent la Ungaria.

Cu siguranţă, toate aceste legi pe care, brusc, înaintea votului asupra moţiunii membrii coaliţiei PSD-ALDE s-au arătat dispuşi să le discute şi susţină, nu aveau nicio legătură cu programul de guvernare al PSD, mult fluturat în utimele luni de liderul social democraţilor. Au avut legătură doar cu disperarea lui Liviu Dragnea de a face orice pentru a nu pierde puterea din mâini şi a-şi salva propria piele. Se pare că pe liderul PSD nu-l interesează altceva decât protecţia personală. Dacă dăm filmul înapoi cu trei săptămâni, vedem că supărarea lui Dragnea pe Grindeanu are legătură strict cu interesele personale ale liderului PSD. Totul a fost roz şi bine până când ministrul Justiţiei Tudorel Toader a anunţat că are pregătit pachetul de legi pentru Justiţie. Odată cu aducerea în discuţie a acestor legi, brusc am auzit de remanieri şi chiar de schimbarea primului ministru. De ce chiar atunci? Pentru că nu-i erau favorabile lui Liviu Dragnea, iar Grindeanu nu mai era dispus să cedeze, pentru a nu crea din nou o situaţie de genul celei din ianuarie-februarie, când sute de mii de români au ieşit în stradă tot din cauza unor măsuri care urmau să-l protejeze pe Dragnea.

Ce ar mai fi de spus? Afară, afară cu Dragnea din orice funcţie publică! Afară şi cu toţi cei care calcă interesele naţionale. Aşa cum au făcut parlamentarii care au votat în comisii cererile UDMR. Afară!

Cosmin PURIŞ