Dragnea: Este exclusă adoptarea unei OUG privind Codurile penale

Articol scris in POLITICA

Adoptarea unei ordonanţe de urgenţă privind Codurile penale este exclusă, potrivit preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, lider al PSD. Întrebat de jurnalişti, luni, la Parlament, dacă este exclusă în acest moment o ordonanţă de urgenţă privind Codurile penale, Dragnea a răspuns: “Da”.

Liderul PSD a afirmat că el nu a spus “ordonanţă de urgenţă”. “Voi aţi spus”, le-a spus el jurnaliştilor.

Chestionat dacă s-a discutat în Comitetul Executiv Naţional al PSD de vineri o astfel de variantă, Dragnea a precizat că s-a discutat despre accelerarea procedurilor.

“Eu ştiu exact ce am vorbit vineri seara. Am fost acolo cu toţii şi am spus şi spun în continuare că trebuie să se grăbească procedurile, pentru că s-a întârziat foarte mult. O să facem o sesiune extraordinară, dar nu putem face o sesiune extraordinară toată vara. Şi atunci o să le cer astăzi, şi eu şi dl Tăriceanu, celor din comisie să închidă odată Codul penal, să meargă la votul final, după care intră în circuitul obişnuit”, a detaliat preşedintele PSD.

De asemenea, întrebat dacă durata unei sesiuni extraordinare va fi de două săptămâni, el a spus: “Maxim”.