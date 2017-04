Dragnea: Consultanţii fiscali trebuie să-i ajute pe oameni

Articol scris in ECONOMIE

Consultanţii fiscali vor fi selectaţi din structurile Ministerului Finanţelor Publice şi ANAF, vor fi plătiţi de stat, iar rolul acestora va fi să-i ajute pe oameni, nu să-şi facă nişte birouri unde să plătească lumea impozit, însă în primul an nu va fi nevoie de acest lucru, a declarat, vineri, preşedintele PSD, Liviu Dragnea.

„În primul an nu va fi nevoie de acest lucru (de consultanţi – n.r). Consilierii fiscali vor fi plătiţi de stat, dar nu din bani în plus. Din funcţionarii care sunt acum în structurile Ministerului Finanţelor Publice şi ANAF din judeţe şi localităţi se vor selecta aceşti consilieri fiscali. Ei sunt gândiţi să-i ajute pe oameni, nu să-şi facă nişte birouri unde să plătească oamenii impozit”, a precizat Dragnea, citat de Agerpres.

Impozitul global se va aplica din 1 ianuarie 2018

El susţine că prin introducerea impozitului global „oamenilor li se dă, nu li se ia”, iar în perioada următoare toate aceste lucruri „vor fi explicitate la tablă”.

„Oamenilor li se dă, nu li se ia. Este vorba de tot sistemul nostru de deduceri fiscale care va intra în vigoare la 1 ianuarie 2018 şi de care trebuie să beneficieze toţi românii, dar pentru asta este nevoie ca toate deducerile să fie globalizate, pentru că există riscul să nu beneficieze de anumite facilităţi care vor fi în vigoare din ianuarie anul viitor, pentru că acum nu există, din păcate, în România un sistem în care statul, Ministerul de Finanţe, să aibă toate informaţiile centralizate. Înlocuind de fapt cele două plafoane de impozitare, 16% care se aplică la salarii şi la alte tipuri de impozite şi 5% la dividende, cu 0% la dividende şi 10% la salarii, deci din start impozitele scad. Asta înseamnă că oamenii vor plăti mai puţin. La asta se adaugă nişte deduceri fiscale de care oamenii vor beneficia. Am auzit tot felul de comentarii că nu ştiu ce analiză făcută de nu ştiu care mare specialist se ajungea la concluzia că un om plăteşte pe o vacă impozit mai mult decât plăteşte unul pe o vilă. Aşa ceva nu există. Trebuie să ai foarte multă imaginaţie. Toate veniturile neimpozabile din agricultură şi zootehnie rămân aşa cum sunt acum: numărul de hectare în funcţie de culturi, număr de animale, în funcţie de specie, la acestea nu se umblă. Dar vor veni nişte impozite mai mici. Impozitele vor scădea, iar în perioada următoare vom explicita, la tablă, toate aceste lucruri”, a spus Liviu Dragnea.

El a adăugat că acest act normativ va aduce mai multă rigoare şi pentru cei care au proprietăţi sau venituri pe care acum nu le declară, însă „atunci probabil că o să le declare, pentru că vor dori să beneficieze de aceste facilităţi”.



Două cote de impozitare: 0% şi 10%

Liviu Dragnea s-a arătat însă nemulţumit de faptul că ministrul Finanţelor a dat un draft al acestui proiect înainte de a fi finalizat. „Am ajuns în situaţia asta pentru că ministrul de Finanţe a dat un draft din acest act normativ care nu era finalizat la Asociaţia Oamenilor de Afaceri, fără să aibă o discuţie cu noi. Ceea ce nu se face”, a subliniat liderul PSD.

În urmă cu două zile, Ministerul Finanţelor a transmis un draft al proiectului Codului Economic, conform căruia cota unică de impozitare a veniturilor persoanelor fizice ar putea fi înlocuită cu un impozit de 10% pe venitul global al gospodăriilor, venitul impozabil urmând să fie stabilit după ce din suma totală câştigată de membrii unei gospodării vor fi scăzute o serie de cheltuieli şi acordate anumite deduceri. De asemenea, proiectul menţionează că fiecare gospodărie va beneficia de un punctaj acordat în funcţie de numărul membrilor de familie şi de un plafon neimpozabil. Venitul anual global impozabil se stabileşte după scăderea, din venitul anual, al acestui plafon neimpozabil.

Contribuţia de sănătate plătită, prima de asigurare obligatorie pentru casă şi maşină sau programele educaţionale pentru copii precum before şi after school sau grădiniţe particulare, dar şi abonamente la sala fitness, gimnastică, dans, alte activităţi sportive etc. urmează să fie deduse la calculul venitului impozabil. Deducerile se acordă anual, în limita plafonului neimpozabil aferent unei luni. În cazul în care plafonul neimpozabil lunar variază, se alege plafonul neimpozabil lunar care are valoarea cea mai mare. Cheltuielile deductibile care se pot deduce sunt cele efectuate de către oricare dintre membrii gospodăriei, pentru aceştia sau pentru alţi membrii ai gospodăriei, justificate cu documente.

Impozitul anual global datorat pe gospodărie se stabileşte prin aplicarea următoarelor cote de impunere asupra venitului anual global ajustat pe gospodărie, respectiv asupra venitul net anual global impozabil, respectiv 0% pentru un venit global ajustat negativ şi 10% pentru un venitul net anual global impozabil pozitiv.

Pe de altă parte, plătitorii de venituri din salarii vor depune numai Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate pentru fiecare beneficiar de venit. De asemenea, aceştia trebuie să transmită / elibereze fiecărui beneficiar de venit un document care să cuprindă venitul net realizat în cursul anului, până în ultima zi a lunii februarie a anului curent, pentru anul anterior.