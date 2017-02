Dr. Adela GOLEA: Abia 10% din urgenţele înregistrate la Cluj într-o zi pot fi asistate de ambulanţe cu medic

Din totalul de urgenţe înregistrate în judeţul Cluj într-o zi, abia 10% pot fi asistate de ambulanţe cu medic – a declarat dr. Adela Golea, medic şef UPU-SMURD, în cadrul conferinţei de presă organizate la Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj, la care a fost prezentată activitatea ISU din anul 2016.

Potrivit declaraţiei dr. Cristian Ursu, coordonator SMURD Cluj, în prezent, serviciul dispune de patru ambulanţe de terapie intensivă (din care două sunt permanent la intervenţie), 12 ambulanţe de prim-ajutor, cu paramedici (din care 11 sunt în permanenţă în activitate), o maşină de terapie intensivă pentru nou-născuţi (care deserveşte, însă, opt judeţe!) şi două ambulanţe pentru victime multiple (care, în lipsa serviciilor de gardă pe chirurgie şi terapie intensivă în spitale din Cluj şi judeţele învecinate, sunt folosite uneori în intervenţiile de zi cu zi, când trebuie aduse în clinci mai multe persoane din aceeaşi zonă). Pentru a putea interveni întotdeauna în condiţii optime, la urgenţe, ar fi necesară o rezervă de maşini de cel puţin 25-50% din totalul celor deja existente.

„Ar fi foarte simplu să poţi spune: «Am 12 maşini, lucrez cu 12!». În primul rând ar trebui înlocuite maşinile vechi pe care le avem, şi ar trebui să avem nişte rezerve. Ca principiu, în urgenţă, pe terapie intensivă, în chirurgie, nu poţi să zici că lucrezi numai cu ce ai şi foloseşti ce ai până se uzează. Regula ar fi să ai măcar 25, dacă nu 50% rezervă, pentru ca, atunci când ceva se strică, să poţi acţiona imediat, pentru a nu periclita actul medical”, a declarat dr. Adela Golea.

Referindu-se la modul în care funcţionează sistemul de urgenţă, dr. Golea a atras atenţia că, în acest moment, lipsa ambulanţelor este o problemă extrem de gravă.

„Sistemul, pe ce se bazează? Se bazează pe echipajele de prim-ajutor, care sunt mai multe şi care pot avea primul răspuns. Sunt colegii instruiţi de la ISU, paramedicii angajaţi. Avem apoi eşalonul doi, acele ambulanţe cu echipaj de urgenţă, care sunt cu asistenţi medicali, de la Serviciul de Ambulanţă Judeţean. Eşalonul trei sunt echipajele cu medic, care sunt împărţite pe trei nivele: echipaje cu medic, dar medic de medicină de familie, care poate să aibă competenţe de urgenţe prespitaliceşti, poate asista cazuri medicale de traumă, dar nu întotdeauna poate manageria un caz critic; echipaje superioare de la SAJ, care au medic, obligatoriu cu competenţă de urgenţă prespitalicească sau medic de urgenţă; echipajele din maşinile de terapie intensivă, de la SMURD, care funcţionează cu medici de urgenţă şi medici de terapie intensivă. Dar, din acestea, sunt doar două echipaje pe tot judeţul, şi care ajută uneori şi judeţele limitrofe, iar SAJ are în Cluj, în funcţie de personalul disponibil, între una şi trei ambulanţe. Deci, nu pot exista mai mult de cinci astfel de ambulanţe. Dacă ne gândim câte urgenţe sunt pe zi, o să constatăm că doar 10% pot fi asistate direct cu medic, restul le distribuim pe alte eşaloane. Medicul din dispecerat este cel care face legătura între aceste echipaje. Echipajele cu paramedic şi echipajele cu asistent au posibilitatea să transmită, printr-o aplicaţie, funcţiile vitale ale pacientului şi EKG-ul pacientului şi să fie ajutaţi cu sfaturi din dispecerat. De asemeni, sunt obligate să comunice parametrii bolnavului către echipajul cu medic la de centru sau de la Colina, în aşa fel încât să aibă tot timpul suport pentru ceea ce fac” – a explicat medicul şef UP-SMURD.

Dr Adela Golea a declarat şi că este necesară înfiinţarea unor substaţii noi, deoarece încă sunt zone descoperite, în judeţ.

„Discuţia noastră cea mai de impact este: ce faci atunci când ai foarte multe cazuri deodată? În momentul în care ai foarte multe cazuri, la dispecerat, le vezi pe ecran, ştii câte echipaje medicale ai şi ştii că nu le poţi mări, şi-ţi dai seama că nu poţi, nicidecum, să mergi la urgenţele de cod roşu şi cod galben în 15 sau în 30 de minute, ori realizezi şi că la un moment dat o urgenţă s-a lungit şi nu ţi se mai eliberează echipajul în 40 de minute şi atunci se va lungi şi timpul de aşteptare! Niciodată nu vom reuşi să avem atât de multe maşini câte solicitări sunt! În plus, sunt şi zone descoperite: de exemplu, lângă Gherla, este Panticeu, unde se ajunge greu. Dar este foarte greu şi pentru medicul de la dispecerat să zică: «Am o urgenţă la Panticeu şi ştiu că dacă trimit un echipaj cu medic din Cluj, cel puţin trei sau patru ore acest echipaj nul-l mai am». Dar eşti obligat să te gândeşti: dacă acesta este ultimul echipaj cu medic, cum fac, pentru că oricând se poate întâmpla un alt accident sau altceva, în altă parte?! Şi atunci, este un joc între resurse, pe care omului, pacientului, e greu să i-l explici. Şi chiar dacă i l-ai explica, cred că nici nu-l interesează. Omul zice: «Eu am făcut infarct. Am plătit şi eu asigurarea, cât am lucrat! Dacă, la pensie, m-am dus la Panticeu, de ce să nu am dreptul la asistenţă de urgenţă?». Sigur, omul ar avea dreptate, dar pe de altă parte tot timpul se pune presiune pe noi, pe cei din urgenţă. Nu spun că suntem perfecţi, dar nu mi se pare cinstit nici să ne acuze cineva, tot timpul, că n-am ajuns la timp. Poate chiar n-am putut. De fapt, de multe ori sistemul însuşi nu ne permite să ajungem” – a declarat dr. Adela Golea.

În cadrul aceleiaşi conferinţe de presă, inspectorul şef al ISU Cluj, col. Ion Moldovan, a reclamat, la rândul său, uzura, dar şi insuficienţa ambulanţelor SMURD din dotare, arătând că o singură ambulanţă are sub cinci ani vechime.

