Dohotaru: „Primăria nu va mai avea nicio scuză să spună că nu poate expropria pentru a realiza Parcul Est”

Deputatul independent, Adrian Dohotaru, anunţă modificarea legislaţiei în ceea ce priveşte exproprierile de utilitate publică. „Am votat chiar acum pentru o propunere legislativă privind completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. Partea care m-a interesat cel mai mult e cea legată de includerea spaţiilor verzi la utilitate publică, dar şi posibilitatea de a expropria pentru lucrări de regenerare urbană”, arată parlamentarul clujean, pe pagina sa de socializare. Potrivit acestuia, în urma modificărilor Legii 255 din 2010, municipalitatea va putea prelua în patrimoniul său terenul pe care ar urma să fie amenajat Parcul Est. „La Cluj Primăria nu va mai avea nicio scuză să spună că nu poate expropria pentru a realiza Parcul Est, propunerea SOS pentru cel mai mare spaţiu public din Cluj. Administraţia Boc nu mai are niciun temei să spună că nu poate amenaja zona La Terenuri din Mănăştur pentru că unele porţiuni au fost retrocedate. Înainte se prevalau de la ideea exproprierii spunând că legea nu le permite. În acelaşi timp, lăsând exproprierea la o parte, nici nu negociau cu proprietarii privaţi pentru a servi interesul public pentru parc”, subliniază Dohotaru. Totodată, acesta precizează că legea include şi posibilităţi de a expropria zone industriale nefuncţionale în scop de regenerare urbană. „Să ne gândim şi cum pot fi folosite aceste spaţii pentru construcţii de locuinţe sociale, mai ales că Primăria spune că nu are terenuri publice pentru construcţii de locuinţe mai accesibile”, mai notează deputatul clujean.

