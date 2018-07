Documentaţia necesară spitalelor regionale de la Iaşi şi Cluj va fi depusă în luna august

Articol scris in Sănătate

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat că documentaţia necesară spitalelor regionale de la Iaşi şi Cluj va fi depusă la Bruxelles în luna august, iar pentru spitalul de la Craiova, în această toamnă.

“Chiar acum trei săptămâni, când am fost la Bruxelles, am vorbit despre acest lucru cu comisarul pentru politici regionale, doamna Corina Creţu. Ceea ce pot să vă spun este că se va depune documentaţia în luna august pentru spitalele de la Iaşi şi Cluj, urmând ca în toamnă să se depună documentaţia pentru spitalul de la Craiova. Deci, am urgentat lucrurile, am depus documentaţia necesară, astfel încât să putem să demarăm lucrările”, a precizat Dăncilă. Ea a menţionat că numeroase aparate medicale achiziţionate de către Guvern în primul semestru vor fi transmise spitalelor judeţene, astfel încât să existe o distribuţie uniformă la nivel naţional.

Viorica Dăncilă declara în luna februarie că situaţia privind construirea celor trei spitale regionale din fonduri europene nu este cea dorită, menţionând că nu sunt trimise toate documentele necesare la Bruxelles.

“Legat de cele trei spitale pe fonduri europene. Cele trei spitale nu sunt în situaţia pe care ne-am fi dorit-o cu toţii, trebuia să se construiască la Iaşi, Cluj şi Craiova. Spitalul care trebuia să se construiască la Craiova – ni se cere o altă poziţionare, deci un alt teren pe care să construim un alt spital, cer consultanţii de la Banca de Investiţii. Iar la spitalul de la Cluj ni se cer încă 1,4 ha pentru construirea acestui spital. Nu sunt trimise nici toate documentele, pe care ar fi trebuit să le avem deja, la Bruxelles. Căutăm soluţii pentru cele trei spitale, iar situaţia nu pot să spun că ne bucură”, afirma Dăncilă.