Doar 717 „maşini ecologice”, cumpărate în primele cinci luni ale anului

Articol scris in ECONOMIE

Românii au cumpărat, în primele cinci luni ale anului, 717 mașini ecologice noi (electrice 100% și hibride), în creștere de aproape două ori (cu 185%), comparativ cu aceeași perioadă din 2016, când s-au înregistrat 251 de unități comercializate.

Din datele Asociației Producătorilor și Importatorilor de Autoturismreiese că, în perioada ianuarie – mai 2017, comparativ cu primele cinci luni din anul anterior, ponderea autoturismelor „verzi” în totalul vânzărilor a fost de 1,6%, în România, iar comercializarea de mașini electrice s-a dublat (cu114,3%), în timp ce în cazul celor hibride s-a consemnat o creștere de 194,6%. Totodată, în luna mai, au fost vândute 169 de mașini electrice și hibride, în creștere cu 19,85%, în comparație cu luna anterioară, când s-au înregistrat 141 exemplare vândute.

În topul celor mai comercializate mărci auto electrice 100%, primul loc a fost ocupat de Mercedes Benz, cu 19 unități, urmată de BMW (16), Audi (8), Volkswagen și Volvo (câte 4 unități), Porsche (3) și Renault (1). De asemenea, cele mai multe mașini hibride vândute în România, din ianuarie până în mai 2017, au fost înregistrate de Toyota (597 de unități), urmată de Lexus (52), Kia (3) și Land Rover (2).

Statistica mai arată că, la nivelul anului trecut, numărul autovehiculelor electrice și hibride noi vândute în România a fost de 1.183 de unități, în creștere cu 138% față de anul 2015. Din acest total, 167 de exemplare sunt autovehicule 100% electrice.

Ministerul Mediului a anunțat că, începând cu 18 mai, persoanele fizice și cele juridice pot accesa Programele de stimulare a înnoirii Parcului auto național — „Rabla Clasic” și „Rabla Plus”. Bugetul alocat pentru acest an în cazul programului „Rabla Clasic” se situează la 180 de milioane de lei, iar cel pentru „Rabla Plus” la 45 de milioane de lei. Prin intermediul programului, valoarea ecotichetului acordat celor care vor să-și achiziționeze un autovehicul nou 100% electric va fi, în acest an, de 10.000 de euro, iar pentru cele hibrid plug-in de 4.500 euro. În România, programul ”Rabla” marchează în acest an cea de-a 13-a ediție. Începând din anul 2005, au fost casate peste 533.000 de mașini mai vechi și s-au cumpărat peste 311.000 de vehicule noi, arată datele Administrației Fondului pentru Mediu (AFM).