DNA Cluj a soluţionat anul trecut 262 de dosare şi a trimis în judecată 31 de inculpaţi

Articol scris in EVENIMENT

Un primar, un inspector şef adjunct în cadrul unui Inspectorat Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, un şef de ocol silvic, un director de muzeu, un notar, un consilier juridic şi opt funcţionari publici sunt o parte dintre inculpaţii trimişi în judecată anul trecut de procurorii clujeni ai Departamentului Naţional Anticorupţie.

Din bilanţul DNA prezentat, miercuri, de şeful instituţiei Laura Codruţa Kovesi reiese că una dintre preocupările procurorilor din structura teritorială Cluj de luptă anticorupţie a vizat reducerea cauzelor vechi rămase nesoluţionate. Potrivit analizei activităţii, în 2017 DNA Cluj a avut 459 de dosare, mai puţin cu 45 de dosare decât în 2016. Dintre acestea au fost soluţionate 262 cauze, mai mult cu 56 cauze faţă de 2016. Procurorii susţin că din totalul cauzelor pe care le-au avut de soluţionat, 161 au fost înregistrate pe parcursul anului trecut. Anchetatorii clujeni anticorupţie au emis, în 2017, 22 de acte de sesizare a instanţelor de judecată cu privire la 31 de inculpaţi. Dintre acestea, 11 sesizări prin rechizitoriu privind 20 de inculpaţi iar alte 11 au fost acorduri de recunoaştere a vinovăţiei privind 11 inculpaţi.

Cauzele finalizate prin rechizitoriu sau acord de recunoaştere a vinovăţiei au vizat 44 infracţiuni. Dintre acestea, 15 au fost infracţiuni de corupţie şi asimilate celor de corupţie, 10 infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, două infracţiuni de spălare de bani, patru evaziune fiscală, 11 infracţiuni de fals, două alte infracţiuni. În ceea ce priveşte calitatea persoanelor trimise în judecată, se constată că printre cei 31 de inculpaţii deferiţi instanţei de DNA Cluj se numără un primar, un notar, trei directori generali ai unor regii autonome, un director de muzeu, un inspector şef adjunct în cadrul unui Inspectorat Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare, un şef de ocol silvic, alţi opt funcţionari publici (din care 1 consilier juridic, 1 şef serviciu în cadrul unei primării, 1 contabil şef), 11 asociaţi/administratori de societăţi comerciale, patru având alte ocupaţii. Procurorii arată că din totalul de 262 cauze soluţionate, 157 au avut o vechime mai mare de un an de la prima sesizare, iar în 138 termenul era de 6 luni de la începerea urmăririi penale. Totodată, din cele 197 cauze nesoluţionate, 132 de cauze depăşesc termenul de un an de la prima sesizare şi 104 cauze depăşesc termenul de 6 luni de la începerea urmăririi penale inclusiv in rem. Unul dintre dosarele instrumentate de DNA Cluj în anul 2017 a vizat afaceri cu sute de maşini second hand din spaţiul intracomunitar, prejudiciul adus statului fiind de 1.273.738 euro. Procurorii au constatat că în perioada mai 2012 – februarie 2013, Raul Muntean şi Vlad Gugura, în calitate de reprezentanţi ai unei societăţi comerciale, au desfăşurat operaţiuni comerciale constând în achiziţia, din spaţiul intracomunitar, a unui număr total de 599 autovehicule (ulterior revândute pe teritoriul naţional) omiţând, în totalitate, evidenţierea în actele contabile sau în alte documente legale a acestor operaţiuni.

Prin aceste demersuri, Muntean şi Gudura au produs un prejudiciu în valoare de 5.675.776,56 lei, echivalent a 1.273.738 euro, reprezentând TVA colectată şi nevărsată la bugetul de stat. Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Cluj.

Într-o altă anchetă a DNA Cluj a fost vizat fostul director al Inspectoratului Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare Cluj-Napoca (în prezent Garda Forestieră Cluj), Grigore Avram. Acesta a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru mai multe infracţiuni de fals. Procurorii îl acuză pe Grigore Avram că în 31.03.2010, în calitate de inspector şef la Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi Vânătoare (I.T.R.S.V.) Cluj-Napoca (în prezent Garda Forestieră Cluj), a emis mai multe documente care au stat la baza eliberării, de către Ministerul Mediului şi Pădurilor –Direcţia Politici şi Strategii în Silvicultură, a unui certificat de menţiuni, prin care un ocol silvic a preluat în administrare o suprafaţă de teren forestier de 3.789,61 ha, proprietatea a trei comune. Procurorii susţin că demersurile au fost făcute de Grigore Avram în contextul în care, la data emiterii documentelor, era membru în consiliul de administraţie al ocolului respectiv, activitate pentru care era remunerat. „Pentru a ieşi de sub incidenţa legii penale, la 17.01.2011, inculpatul Avram Grigore l-a instigat pe şeful ocolului silvic respectiv să emită în fals un act intern prin care primul să fie înlocuit din funcţia de administrator. În aceeaşi zi sau ulterior, şeful ocolului silvic a întocmit o adresă (antedatată 12.11.2009) în care s-a consemnat că urmare a demisiei (antedatată 10.11.2009) „depusă” de inculpatul Avram Grigore la ocolul respectiv, a solicitat I.T.R.S.V. Cluj-Napoca desemnarea unui alt reprezentant al acestei instituţii pentru a fi membru în consiliul de administraţie. În aceeaşi perioadă, inculpatul Avram Grigore a emis cu date nereale o adresă (antedatată 13.11.2009) prin care a comunicat ocolului silvic respectiv numele persoanei desemnată ca membru în consiliul de administraţie. La data de 02.05.2011, inculpatul Avram Grigore cu intenţie, în calitate de inspector şef la I.T.R.S.V. Cluj Napoca, în exercitare atribuţiilor de serviciu, a emis către organele de cercetare penală din cadrul Poliţiei Comunale Apahida, judeţul Cluj, o adresă în care a menţionat aspecte nereale şi în baza căreia s-a dispus neînceperea urmăririi penale în cauza în care era cercetat un apropiat al acestuia”, arată procurorii DNA.

C.P.