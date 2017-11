Directorul Teatrului „Aureliu Manea” din Turda, Cătălin Grigoraş: Avem actori tineri fabuloşi în România

Directorul Teatrului „Aureliu Manea” din Turda, Cătălin Grigoraş, a absolvit Arta Teatrală la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, ca şef de promoţie, în 2008, la clasa profesorului Marian Râlea.

A jucat, încă din studenţie, pe scena Teatrului „Radu Stanca” din Sibiu, apoi pe scene din Bucureşti. A colaborat cu Teatrele din Petroşani şi Târgu-Jiu şi a debutat şi în cinematografie. A urmat un masterat în domeniul managementului cultural. La Sibiu, s-a implicat direct, ca manager al unei trupe, în realizarea unor spectacole de teatru independent, cu tineri actori profesionişti. Conduce „Asociaţia de Tineret Become”, este preşedintele „Sibiu Fringe Festival”. A fost singurul reprezentant din partea Europei de Est la ediţia din 2016 a „Edinburgh Fringe Festival”, manifestare cu peste 3000 de evenimente desfăşurate în mai toate spaţiile culturale şi publice din capitala scoţiană, la care au venit peste 2 milioane de turişti.

Este directorul Teatrului „Aureliu Manea” din Turda din anul 2016

„Am venit de la un teatru independent din Sibiu, dintr-o zonă cu buget zero, în alta cu buget mic. Dar, bine drămuit, acest buget este baza pentru a începe un proiect atractiv în artele spectacolului. Alături de o echipă profesionistă este simplu să începi ceva. Am doar cuvinte de laudă pentru echipa turdeană, m-a cucerit de la bun început. Am avut supriza plăcută să descopăr în teatru şi o echipă tehnică de super-profesionişti, maturi, în etapa a doua a vieţii. Am trecut prin numeroase teatre din ţară şi vă spun că nu multe dintre ele au asemenea tehnicieni cultivaţi, pricepuţi, ataşaţi sufleteşte de instituţie. Nu e deloc uşor să găsim oameni dotaţi, pe zona tehnică a spectacolului. Şi mă gândesc să formăm tineri capabili să le ia locul, la un moment dat”, a declarat, pentru cotidianul Făclia, managerul teatrului.

El spune că a ajuns întâmplător la Turda, anul trecut, şi nu s-a gândit niciodată că va deveni managerul unui teatru de stat.

„Am simţit imediat potenţialul pe care îl are oraşul. Echipa tânără, pe care mi-a prezentat-o domnul primar Cristian Matei, m-a determinat să mă decid pe loc, şi să vin la Turda. Totodată, a existat o compatibilitate între viziunea mea şi cea a Municipalităţii în privinţa rolului instituţiei teatrale în viaţa oraşului, implicit în conştiinţa locuitorilor săi”, mărturiseşte Cătălin Grigoraş.

El consideră, după mai bine de o jumătate de an de când a preluat funcţia de conducere, că a făcut o alegere bună. „E suficient să văd lumina din ochii spectatorilor şi din ochii actorilor ca să spun că nu îmi pare deloc rău că am decis să vin la Turda. Azi sunt pe deplin convins că vom putea crea lucruri fabuloase. Pretutindeni în România este enorm de mult de lucru, dar mai ales în domeniul culturii, unde sunt necesare multe schimbări, chiar şi în legislaţie. Până în 1989, se vorbea în şoaptă, în interior, se vizionau filme noaptea, la video. Şi în familia mea era la fel. Eu auzeam câte ceva din camera alăturată, nu aveam acces la proiecţiile nocturne. Era ca o taină. Pe atunci, oamenii de cultură, de teatru, se hrăneau cu atmosfera aceea de taină, transpuneau pe scenă acea îngrădire, erau mereu provocaţi de ceva, din punct de vedere intelectual. În libertatea de după 1989 lipsesc reperele. Generaţia tânără nu mai are repere, nu mai are modele trainice: sunt inconsistente, vagi, o zonă de confuzie. Nu mai au valoare gesturile, lucrurile mici, delicate. Simptomele acestea se văd şi pe scenă”, afirmă Cătălin Grigoraş.

Înainte de venirea sa la Teatrul „Aureliu Manea”, instituţia programa o singură reprezentaţie pe lună. Cele mai multe erau spectacole invitate, iar actualul manager nu înţelege nici acum de ce se proceda astfel.

„Trupa teatrului avea şase actori, deşi organigrama permitea un număr de 14. Nu am înţeles nici de ce nu s-au mai făcut angajări, de ce nu se făcea, de fapt, teatru în sensul deplin al cuvântului. Erau, într-adevăr, câteva spectacole pentru copii, prezentate, de regulă, cu mobilizarea grădiniţelor. Un teatru de repertoriu care se respectă are un program bine stabilit, din timp. Prima măsură pe care am luat-o a fost scoaterea la concurs a posturilor de actori vacante. 90% dintre cei ce s-au prezentat la concurs au fost tineri. Nu a fost uşor să facem o selecţie între competitori, toţi au fost foarte buni. Ni se spune, deseori, că nu mai avem în România generaţia de aur în teatru. Să ştiţi că avem actori tineri fabuloşi în România. Generaţia de aur a jucat în multe filme, s-au turnat multe producţii şi coproducţii până în 1989, marii actori au avut şi avantajele cinematografiei. Dar azi este foarte greu să te descopere cineva, ca actor tânăr, şi să te promoveze. Îţi faci singur reclamă dacă apari la televizor, sau dacă ai o problemă socială. Să revin, însă, la concurs: eu i-aş fi angajat pe toţi cei care şi-au dorit să joace pe scena din Turda: aveau dicţie impecabilă, au cântat foarte bine, au făcut pantomimă ireproşabilă. Cu părere de rău, am putut angaja doar şase. Deocamdată, nu ştiu cum va arăta bugetul pentru 2018 şi dacă voi putea sau nu să măresc echipa teatrală. În acest moment lucrăm şi cu actori de la Naţionalul din Cluj şi cu actori din Bucureşti: aducem aceste repere, nume consacrate, aproape de trupa tânără a teatrului”.

În acord cu trupa de actori, directorul instituţiei a decis ca reprezentaţiile teatrale să se joace sâmbătă seara pentru publicul matur, iar duminică dimineaţa, pentru copii.

Evenimentul cultural de mare amploare al anului 2017 de la Turda a fost Festivalul Internaţional de Teatru, care s-a desfăşurat în luna septembrie. Gândind în perspectivă, Cătălin Grigoraş invocă posibilitatea de a atrage spre această manifestare fie şi numai o parte dintre miile de vizitatorii care vin la Salina Turda. şi Castrul Legiunii a V-a Macedonica, şi Muzeul de Istorie, şi spaţiile din jurul edificiilor de cult, ori fosta fabrică de bere din oraş sunt locuri prielnice pentru reprezentaţii teatrale.

„Impactul festivalului a fost atât de puternic asupra publicului, încât am convenit, cu toţii, să avem spectacole şi în fiecare zi de joi. Lumea este atrasă de teatru, mai ales tinerii. Publicul care a venit la spectacolele jucate la Festival avea peste 40 de ani. După festival, am constatat, cu nespusă bucurie, că tinerii vin sâmbăta seara la teatru… Ca reacţie, actorii au ales să se implice în activităţi recreative în şcoli, unde au constituit mici trupe teatrale cu elevi talentaţi. Sunt şase licee în Turda şi la fiecare au fost desemnaţi câte doi actori pentru astfel de reprezentaţii. Trupele de teatru formate în acest mod vor participa, în 2018, la a doua ediţie a Festivalului, fie într-o secţiune separată, fie în cadrul evenimentului. Nu este exclus să organizăm chiar un festival teatral pentru liceeni. Ar fi o întrecere între tineri şi un punct de sprijin în susţinerea teatrului, pentru că ei sunt viitoarea generaţie de spectatori sau poate chiar de actori. Ar fi ideal ca viitorii actori să fie familiari cu locul, cu oraşul, cu întreaga comunitate”, afirmă managerul teatrului, adăugând că el fiind din Sibiu, încearcă acum să se acomodeze cât mai repede cu oraşul Turda.

Potrivit directorului Cătălin Grigoraş, este un mare câştig faptul că regizoarea Muriel Manea, fiica reputatului regizor Aureliu Manea, este din Turda. Ea a montat deja piesa „Tragedian la Jubileu”, după Cehov, şi „În căutarea sensului pierdut” de Ion Băieşu, spectacole bine primite de public. Cătălin Grigoraş ne mai spune că Muriel Manea s-a prezentat la concursul organizat pentru postul de regizor şi a câştigat competiţia.

„Am bucuria de a vedea un regizor construind un spectacol împreună cu o trupă tânără de actori. Muriel se implică, ea construieşte trupa. Am mare încredere în ea”, a punctat directorul Grigoraş, adăugând că personajele pe care le-a creionat Muriel, după Cehov, sunt fascinante. Fiecare personaj este o apariţie în scenă, iar Muriel le-a creat o foarte puternică imagine”.

Premiera cu „Tragedian la Jubileu” a avut loc în luna octombrie. Spectacolul se joacă pe 18 noiembrie, cu a doua distribuţie. Practic este a doua premieră a aceleiaşi montări scenice. Din prima şi a doua distribuţie fac parte actorii Mihaela Deceanu/Maria Salcă, George Sfetcu/Miky Paicu, Alexandra Duşa/Raluca Bîrza-Eremei, Ioan Alexandru Savu, Valentin Oncu.

Cătălin Grigoraş a arătat, totodată, că un alt câştig pentru teatru este prezenţa fiicei Clarei Labancz, Eliza Labancz, scenografă ca şi mama ei, şi sora lui Muriel Manea.

„La nivel naţional sunt în jur de 4000 de absolvenţi de teatru care nu au loc de muncă. Anual ies de pe băncile facultăţilor aproximativ 300 de absovenţi de artele spectacolului. Unu sau doi au şansa să intre într-un teatru, restul se reprofilează, de regulă”, a punctat Cătălin Grigoraş. El spune că este nepărat nevoie de o legislaţie pentru segmentul teatrului independent.

Carmen FĂRCAŞIU