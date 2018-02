Directorul Institului Francez, Xavier Leroux: Mă simt la Cluj precum la Viena

Noul director al Institutului Francez din Cluj-Napoca, Xavier Leroux, spune că oraşul Cluj-Napoca l-a cucerit din prima clipă şi se simte aici ”precum la Viena”.

Anterior preluării mandatului de patru ani la Institutul din inima Transilvaniei, Xavier Leroux a lucrat la Ministerul Educaţiei din Hexagon, la Ambasada Franţei din Kosovo, fiind apoi director al Alianţei Franceze din Nankin (China). Doreşte să continue proiectele culturale de succes ale Institutului, dar vor configura şi altele noi, de mare interes social, precum prevenirea corupţiei şi egalitatea de şanse între bărbaţi şi femei, cu accent pe lupta împotriva discriminării şi agresiunilor de orice fel împotriva femeilor şi, implicit, ale copiilor.

În domeniul artelor, Xavier Leroux doreşte să inoveze programele din sfera cinematografiei. 2018 fiind Anul European al Patrimoniului Cultural. Xavier Leroux a acordat prioritate unor proiecte menite să evidenţieze că prin conservarea valorilor aflate la temelia civilizaţiei, construim o punte simbolică între trecut şi prezent şi ne fortificăm identitatea culturală. Conservându-şi patrimoniul arhitectural, oraşele şi regiunile devin atractive din punct de vedere turistic, avantaj cert în dezvoltarea lor economică.

Xavier Leroux este pasionat de muzica germană şi de cea austriacă, mai ales de opera lui Beethoven. Mozart i se pare leger, în timp ce Beethoven este grav. Nu are nicio filiaţie cu Xavier Henry Napoleón Leroux (1863-1919), compozitorul francez. Literatura îi răpeşte timpul liber, iar Kafka este printre scriitorii săi preferaţi. Admiră arta lui Dali, dar îl atrag, deopotrivă, creaţiile naive ale artiştilor din Caraibe, şi, în general, pictura în culori calde. Este impresionat de elitele din România care cunosc perfect limba franceză. Pasiunea românilor pentru culturile francofone vine din legăturile profunde, de secole, dintre România şi Franţa: în 1396, cavalerii lui Jean Nevers, fiul ducelui de Bourgogne, au luptat împotriva turcilor alături de oştenii lui Mircea cel Bătrân. În 1762, diplomatul şi scriitorul Claude-Charles de Peysonnel a propus crearea unei reprezentanţe franceze în Principatele Române, deziderat realizat în 1798: un consulat general a fost deschis la Bucureşti şi un viceconsulat la Iaşi. În secolul al XIX-lea, majoritatea studenţilor români şi-au făcut studiile la Paris, dobândind bogate cunoştinţe şi idei moderne de reînnoire politică şi socială.

Într-un interviu acordat cotidianului „Făclia”, directorul Xavier Leroux a oferit detalii asupra proiectelor pe care Institutul Francez le va derula în anul 2018.

Reporter Făclia: De regulă, o schimbare la nivelul conducerii unei instituţii este urmată de modificări în derularea unor proiecte. Institutul Francez este, pentru clujeni, un reper pentru acţiuni utile, practice şi bine organizate. În anul 2018 vor fi continuate programele culturale agreate de public? Preconizaţi să lansaţi teme noi prin proiectele ce urmează să se deruleze pe parcursul întregului an?

Xavier Leroux: Institutul Francez va organiza, ca în fiecare an, Festivalul de Film Francez, la Cinematograful ”Victoria”, dar în luna mai, nu în noiembrie, precum a fost până acum, apoi Festivalul Filmului de Scurt Metraj, pentru desfăşurarea căruia vom lansa un apel de contribuţie. Tocmai stabilim, în aceste zile, care va fi tema acestui festival. Noi colaborăm cu Centrul Francofon de Afaceri din Cluj şi cu multe licee din Transilvania. Vom face şi un apel pentru un clip video de un minut, pe tema publicităţii. Potrivit tradiţiei, instituţia va fi o prezenţă activă la Festivalul Internaţional de Film Transilvania (TIFF). Suntem interesaţi de participarea tinerilor la acţiunile noastre, suntem interesaţi să constituim ateliere de lucru de lungmetraje în franceză, cu filmări realizate prin mijloacele avute la dispoziţie, chiar şi pe telefonul mobil, sau cu aparate de fotografiat simple. Ambasada Franţei a susţinut un apel pentru Filmul de Scurt Metraj, care a fost lansat de organizaţia „Iniţiativa România”, privind lupta împotriva corupţiei. Ambasada Franţei va oferi un premiu în valoare de 1.000 de euro celui mai bun Scurt Metraj. Imaginea de cinema poate fi folosită pentru a apăra cauze nobile, precum combaterea corupţiei, care afectează major interesele colective. Ambasadoarea Franţei la Bucureşti, Michele Ramis (n.r. cu specializare în infracţionalitatea internaţională şi spălarea banilor), manifestă un interes major faţă de egalitatea între bărbaţi şi femei şi, în consecinţă, faţă de lupta împotriva violenţelor exercitate asupra femeilor. Interesant în programele noastre este tocmai articularea dintre cultural şi marile teme pe care dorim să le promovăm, şi tocmai am citat două dintre ele.

Reporter Făclia: Institutul Francez a derulat, constant, programe educative pentru tineri, dar utile şi vârsticilor. Ce aduce nou anul 2018?

Xavier Leroux: Marile teme cărora le vom acorda toată atenţia meritată, în 2018, sunt Tineretul, Digitalul, chestiunea Genului şi a Femeii, precum şi Patrimoniul Cultural – care este moştenirea noastră, şi nu doar atât: în perioada în care am lucrat în Kosovo, am realizat că patrimoniul era un mijloc pentru reconciliere între comunităţile care aveau dificultăţi într-o bună înţelegere reciprocă. Au contribuit la pacificare proiecte de restaurare de moschei, de biserici sau a unui pod. Se poate ajunge la o reconciliere între oameni într-o manieră constructivă. Institutul a organizat, deja, în debutul acestui an, o manifestare pe tema patrimoniului, la Casa Matei, unul dintre cele mai vechi monumente de arhitectură din Cluj, unicul palat clujean din epoca de tranziţie de la stilul gotic la cel renascentist. Ideea a fost să redescoperim Casa Matei, cu ajutorul unor instalaţii interactive şi imersive create de artiştii francezi Matthieu Tercieux şi Sam Quentin, alături de artistul român Lucian Matei. Cei trei au participat şi la un Atelier de mapping interactiv şi instalaţii multimedia organizat la Institutul Francez. În luna martie, vom deschide o Expoziţie despre Femeile francofone din Transilvania. Desigur, expoziţia va reliefa froncofonia, dar şi patrimoniul, pentru că fiecare femeie va alege un loc patrimonial asociat portretului său. Este un proiect simpatic, dar şi ambiţios. Referitor la patrimoniu, vom avea şi un proiect-aplicaţie de „Realitate mărită”, pe smart phone. Proiectul va fi susţinut de Fondul Cultural Franco-German şi va reuni experţi francezi, germani şi români, alături de artişti, arhitecţi, designeri şi dezvoltatori, urmând să fie implementat în trei oraşe: Cluj, Timişoara şi Bucureşti. Aşadar, la sfârşitul anului vor fi create trei aplicaţii de „realitate mărită”, care vor permite publicului, şi mai ales tinerilor, să descopere altfel oraşul, într-o manieră ludică, pe care nu o oferă un ghid turistic. Vom avea şi o foarte frumoasă expoziţie şi dezbateri privitor la aniversarea a 50 de ani de la momentul mai 1968 din Franţa şi ce moştenire a lăsat cea mai importantă mişcare socială din istoria Franţei secolului al XX-lea. Sper ca publicul din Cluj şi intelectualii să participe la aceste manifestări. Vom lansa, în luna octombrie, un proiect care merge foarte bine la Timişoara: ”Casa Spiriduşilor”. Timp de o zi, Institutul Francez îşi va dedica activitatea primirii copiilor – vor fi jocuri şi tot felul de activităţi care vor permite celor mici, care nu au fost niciodată la noi, să descopere Institutul şi limba franceză şi poate să aibă plăcerea de a o învăţa, mai ales că francofonia se va întări şi în următorii ani: Franţa şi Germania sunt pionierii Europei. Vom lansa şi Ateliere pentru bunici şi părinţi. Este vorba despre bunicii şi părinţii care vor să îi iniţieze ei înşişi pe cei mici în învăţarea limbii franceze şi să le ofere uneltele necesare – mici cărţi, albume, ori benzi desenate. Apoi, în spaţiul nostru expoziţional vor fi prezentate publicului mai multe proiecte – fotografie, video, pictură – dar şi un proiect legat de violenţa asupra femeii. Amabasadoarea Michele Ramis susţine campania „Ambasadorii Portocalii” -„Orangez le Monde”/„Orange the World”a Organizaţiei Naţiunilor Unite, o campanie de susţinere a luptei împotriva violenţei asupra femeilor, prin care zece reprezentanţe diplomatice la Bucureşti se implică în mod concret. Mentalităţile celor violenţi trebuie să se schimbe.

Agricultura ecologică, securitatea alimentară, protecţia mediului şi protecţia patrimoniului arhitectural au fost temele asupra cărora Institutul Francez din Cluj-Napoca a organizat, în ultimii ani, reuniuni şi ateliere de lucru cu impact pe termen lung. Pe de altă parte, oraşul Dej, un pol al francofoniei în judeţ, a fost locul în care s-au derulat atractive proiecte culturale, coordonate de Institulul Francez.

Consulul onorific al Franţei la Cluj-Napoca, Pascal Feneau, este de aproape două decenii în România, pentru a promova şi dezvolta afaceri cu profil economic. Pascal Feneau conduce compania producătoare de echipament electronic ”Energom” din Cluj-Napoca, este administrator al „Pfeiffer Vacuum România” şi responsabil al Centrului de Afaceri Franco-Român (CAFR), înfiinţat în anul 2011. Centrul este o reţea de firme şi persoane francofone cu funcţii de decizie în întreprinderi, instituţii şi organisme administrative din Transilvania. Pentru Pascal Feneau „Clujul este un oraş în plină expansiune, un oraş foarte dinamic şi are a doua cea mai mare comunitate franceză după Bucureşti”.

Foarte mulţi tineri francezi studiază medicina la Cluj. Programul de studiu în limba franceză al Universităţii de Medică şi Farmacie a fost înfiinţat în octombrie 2000.

